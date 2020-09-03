Подвал с сокровищами: с аукциона продадут исторические активы Bristol Cars

Готовы прыгнуть в кроличью нору, практически в прямом смысле этого слова? В подвал одного английского здания. А ведь это штаб-квартира британского производителя легковых автомобилей Bristol Cars, которая находится в городе Патчвей, недалеко от другого городка Бристоль, в честь которого и получила свое название.

Снаружи здание выглядит абсолютно непримечательно! 0 Источник: Компания разорилась в далеком 2011 году, тогда и произошла смена владельца. С одной стороны неплохо, что крупная холдинговая компания, разрабатывающая гибридные силовые агрегаты для транспортного и промышленного рынка выкупила полностью некогда успешный бизнес, но почему спустя 9 лет они выставили абсолютно все на продажу?

0 Источник: В сентябре пройдет крупнейший аукцион, на котором с молотка уйдут больше 50 транспортных средств, десятки прототипов, несметное количестве запчастей, из которых можно собрать как минимум десяток другой машин и тонны документации.

0 Источник: История Bristol Cars началась в далеком 1945 году, сразу после окончания Второй Мировой войны. После полной капитуляции фашисткой Германии, из Мюнхена были вывезены все наработки и автомобильная документация BMW.



И даже более того, они забрали главного инженера БМВ!

0 Источник: И вплоть до начала 60-х годов, все автомобили компании комплектовались 6-цилиндровыми двигателями БМВ. Но затем перешли на 8-цилиндровые моторы от американской компании Крайслер.

Не удивляйтесь , до того как заняться автомобилями, они строили самолеты. 0 Источник:

Опытные образцы, которые по законодательству нельзя использовать на дорогах общего пользования. 0 Источник:

Но в целом это обыденная практика для подобных компаний. 0 Источник: