Подвал с сокровищами: с аукциона продадут исторические активы Bristol Cars

Готовы прыгнуть в кроличью нору, практически в прямом смысле этого слова? В подвал одного английского здания. А ведь это штаб-квартира британского производителя легковых автомобилей Bristol Cars, которая находится в городе Патчвей, недалеко от другого городка Бристоль, в честь которого и получила свое название.
Снаружи здание выглядит абсолютно непримечательно!
Компания разорилась в далеком 2011 году, тогда и произошла смена владельца. С одной стороны неплохо, что крупная холдинговая компания, разрабатывающая гибридные силовые агрегаты для транспортного и промышленного рынка выкупила полностью некогда успешный бизнес, но почему спустя 9 лет они выставили абсолютно все на продажу?
В сентябре пройдет крупнейший аукцион, на котором с молотка уйдут больше 50 транспортных средств, десятки прототипов, несметное количестве запчастей, из которых можно собрать как минимум десяток другой машин и тонны документации.
История Bristol Cars началась в далеком 1945 году, сразу после окончания Второй Мировой войны. После полной капитуляции фашисткой Германии, из Мюнхена были вывезены все наработки и автомобильная документация BMW.
И даже более того, они забрали главного инженера БМВ!
И даже более того, они забрали главного инженера БМВ!
И вплоть до начала 60-х годов, все автомобили компании комплектовались 6-цилиндровыми двигателями БМВ. Но затем перешли на 8-цилиндровые моторы от американской компании Крайслер.
Чего только в подвалах нет!
Вся история с самого момента создания.
Не удивляйтесь , до того как заняться автомобилями, они строили самолеты.
И добились определенных успехов, но решили расширять сферы влияния.
Практически все макеты, на базе которых создавались автомобили.
Опытные образцы, которые по законодательству нельзя использовать на дорогах общего пользования.
Использовали лучшие решения других, не ставя из в известность)
Но в целом это обыденная практика для подобных компаний.
Смелые и инновационные решения, которые никогда не пошли в серию.
Надеюсь, хоть большая часть попадет в музей и не пропадет существенная часть автомобильной истории Англии!
Источник:
Ссылки по теме:
- Новости автоаукционов: Mecum в Индианаполисе, июль 2020 года
- Новости автоаукционов: Bonhams в Великобритании, июль 2020 года
- Новости аукционов: Saleen S7 2004 года мощностью 1200 лошадиных сил
- Новости автоаукционов: Bonhams, Quail Motorcar Auction 2020 года
- Около десятка советских «Волг» обнаружили в Саудовской Аравии
0
Новости партнёров
Загрузка...