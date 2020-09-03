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Подвал с сокровищами: с аукциона продадут исторические активы Bristol Cars

Подвал с сокровищами: с аукциона продадут исторические активы Bristol Cars (50 фото)

Автор:
03 сентября 2020 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Bristol   Bristol Cars   barn find   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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Готовы прыгнуть в кроличью нору, практически в прямом смысле этого слова? В подвал одного английского здания. А ведь это штаб-квартира британского производителя легковых автомобилей Bristol Cars, которая находится в городе Патчвей, недалеко от другого городка Бристоль, в честь которого и получила свое название.

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Метки: Bristol   Bristol Cars   barn find   авто   автоаукцион   автомир   автомобили   
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