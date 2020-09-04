Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет

Перед нами дилерский центр Форд, который находится в одном южном немецком городке. История немного странная.



Салон принадлежит пожилой вдове владельца, которая содержит помещение и автомобили в идеальной чистоте и порядке, видимо в память о супруге. Но видимо дело это затратное, так как по словам старожилов, недавно в витрине стояли еще 2 автомобиля, которых больше не видно - Ford Granada и Ford Capri.