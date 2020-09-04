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Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет

Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет (10 фото)

Автор:
04 сентября 2020 11:56
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ford   авто   автомир   автомобили   дилерский центр   янгтаймер   
2175
10
Фантастическая история, в которой фигурирует целый заброшенный дилерский. Причем с автомобилями! С абсолютно новыми машинами конца 20 века!

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Метки: barn find   ford   авто   автомир   автомобили   дилерский центр   янгтаймер   
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8  комментариев
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
Угу. А стекла им стерильный дождь моет.
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13k
AlexЕЙ Свирепый Бамбр 2 часа назад
Читать не Ваше?) - "Салон принадлежит пожилой вдове владельца, которая содержит помещение и автомобили в идеальной чистоте и порядке"
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5k
Вася 36 минут назад
..так товарищи, расходимся..нас на.е.б.али... :
"Это была частная личная коллекция собранная умершим в 1994 году продавцом автомобилей "форд" в Ингольштадте-- там было много "новых" (старых) машин, а также просто старых машин.

https://timelesscars.jimdofree.com/autohaus-stock/https://timelesscars.jimdofree.com/autohaus-stock/ (оттуда ваши фотографии)

https://www.fomcc.de/fordsetzung/07_1/07_1_5.htmhttps://www.fomcc.de/fordsetzung/07_1/07_1_5.htm

почти все машины из собрания были проданы уже 11 лет тому назад, а здание сейчас принадлежит музею (медицинской истории) -- Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt и там распологается склад и музейное хранилище."
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5k
Вася 40 минут назад
мой первый авто был Эскорт 85 го года.. карбюраторный, в 97м купил, тогда 12 лет уже был солидный возраст для автомобиля
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58
Евгений 2 часа назад
О, я на таком орионе 10 лет ездил, отличная была машина.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Непорядок. Дилерский центр должен был хайрануть секюрити гардов, чтобы те гардовали кары. Но дилеристы решили сэкономить мани.
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32k
Андрей Бертон 2 часа назад
Вот же варвары!
У нас бы сразу нашлись те, кто посчитал что они им нужнее.
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88
Родион 2 часа назад
Плимут Хеми Куда
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