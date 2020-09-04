Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет

Фантастическая история, в которой фигурирует целый заброшенный дилерский. Причем с автомобилями! С абсолютно новыми машинами конца 20 века!
Перед нами дилерский центр Форд, который находится в одном южном немецком городке. История немного странная.
Салон принадлежит пожилой вдове владельца, которая содержит помещение и автомобили в идеальной чистоте и порядке, видимо в память о супруге. Но видимо дело это затратное, так как по словам старожилов, недавно в витрине стояли еще 2 автомобиля, которых больше не видно - Ford Granada и Ford Capri.
Салон принадлежит пожилой вдове владельца, которая содержит помещение и автомобили в идеальной чистоте и порядке, видимо в память о супруге. Но видимо дело это затратное, так как по словам старожилов, недавно в витрине стояли еще 2 автомобиля, которых больше не видно - Ford Granada и Ford Capri.
И как вы догадываетесь, это были абсолютно новые автомобили!
В глаза сразу бросаются новенький Форд Сиерра, который выпускали с 1982 года по 1994. То есть получается они там стоят около 30 лет, может чуть больше, или чуть меньше.
Внутри осталось 6 новеньких автомобилей:
- 3 Sierra, причем одна из которых универсал!
- 1 Escort
- 1 Orion
- 1 Fiesta не обычный, а спортивный хэтчбек XR2!
- 3 Sierra, причем одна из которых универсал!
- 1 Escort
- 1 Orion
- 1 Fiesta не обычный, а спортивный хэтчбек XR2!
112 лошадок при столь малом весе и ручной коробке передач дарили фантастические эмоции для той поры!
Шины практически у всех автомобилей накачаны.
Бюджетная комплектация Сиерры без бокового зеркала. Неужели Ford любой ценой старался сэкономить и удешевить среднеразмерный седан любой ценой?
И даже заднего дворника здесь нет, а ведь должен быть!
Похоже на машину времени, которая перенесла нас в прошлый век.
Помню в начале 90-х годов на постсоветском пространстве Сиерры появились одними из первых, так как были относительно доступны.
Помню в начале 90-х годов на постсоветском пространстве Сиерры появились одними из первых, так как были относительно доступны.
А какую модель выбрали бы вы?
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"Это была частная личная коллекция собранная умершим в 1994 году продавцом автомобилей "форд" в Ингольштадте-- там было много "новых" (старых) машин, а также просто старых машин.
https://timelesscars.jimdofree.com/autohaus-stock/https://timelesscars.jimdofree.com/autohaus-stock/ (оттуда ваши фотографии)
https://www.fomcc.de/fordsetzung/07_1/07_1_5.htmhttps://www.fomcc.de/fordsetzung/07_1/07_1_5.htm
почти все машины из собрания были проданы уже 11 лет тому назад, а здание сейчас принадлежит музею (медицинской истории) -- Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt и там распологается склад и музейное хранилище."
У нас бы сразу нашлись те, кто посчитал что они им нужнее.