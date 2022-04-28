"Правил Россией в нетрезвом состоянии" - что говорил последний маршал Советского Союза о Ельцине?

Назначенный в 1987 году министром обороны, Язов как мог боролся с бежавшими за "демократическими ценностями" Горбачевым и Шеварднадзе. Отказ от передовых разработок, сворачивание групп советских войск в Европе - всё это Язов пытался прекратить. Но перестроечная элита явно не понимала последнего маршала.





Министр обороны был одним из ярых сторонников сохранения СССР, который в 1991 году безостановочно мчался к краху. За участие в ГКЧП Язова арестовали на полтора года. О крахе страны, за которую он был готов отдать жизнь, маршал узнал в камере "Матросской тишины".





25 февраля 2020 года последнего советского маршала не стало. Незадолго до своего ухода Дмитрий Тимофеевич дал интервью журналисту "КП" Виктору Баранцу, в котором без всякой политкорректности рассказал свое мнение о последнем лидере СССР, первом президенте России и нашей стране сегодня.





Пустивший ракеты под нож Горбачев и нетрезвый Ельцин.

Горбачева Язов называл "недостаточно зрелым человеком" для руководства великой державой. По словам министра обороны Советского Союза, президент "заигрался в демократию" и не понимал, что союз из независимых стран существовать не сможет. Каждая страна захочет иметь свои войска, милицию, административное деление и т.п.





Для Язова, как человека военного, ударом стал отказ руководства страны от еще не устаревших ракетных комплексов "Ока" и "Темп-С". Горбачев переложил ответственность на министра иностранных дел Шеварднадзе, а тот, в свою очередь, сетовал на принятие решения еще при министре Соколове. В итоге ракеты были ликвидированы по ДРСМД.