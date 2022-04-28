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"Правил Россией в нетрезвом состоянии" - что говорил последний маршал Советского Союза о Ельцине?

"Правил Россией в нетрезвом состоянии" - что говорил последний маршал Советского Союза о Ельцине?

Автор:
28 апреля 2022 21:53
Метки: Маршал   история   факты   
456
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За год до распада СССР в нашей стране в последний раз появился человек, надевший погоны советского маршала. Всю свою жизнь Дмитрий Язов шел к этому званию. Еще 17-летним мальчишкой в июне 1941 года он побежал в военкомат и намеренно приписал себе год, чтобы пойти защищать Родину.

В 1942 году Язова направили на Волховский фронт, где были первые ранения (после каждого Дмитрий Тимофеевич возвращался в строй) и первые победы. Долгожданное 9 мая Язов встретил в Прибалтике, где тогда были надежно заперты обреченные остатки вермахта.


Через 17 лет Язов едва не оказался участником потенциальной Третьей Мировой, когда судьбы мира были на расстоянии вытянутой руки до красной кнопки. Тогда командира 400-го мотострелкового полка на Кубе пронесло. А вот спустя 25 лет катастрофа, прежде всего личная, не миновала Дмитрия Тимофеевича.

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Назначенный в 1987 году министром обороны, Язов как мог боролся с бежавшими за "демократическими ценностями" Горбачевым и Шеварднадзе. Отказ от передовых разработок, сворачивание групп советских войск в Европе - всё это Язов пытался прекратить. Но перестроечная элита явно не понимала последнего маршала.


Министр обороны был одним из ярых сторонников сохранения СССР, который в 1991 году безостановочно мчался к краху. За участие в ГКЧП Язова арестовали на полтора года. О крахе страны, за которую он был готов отдать жизнь, маршал узнал в камере "Матросской тишины".


25 февраля 2020 года последнего советского маршала не стало. Незадолго до своего ухода Дмитрий Тимофеевич дал интервью журналисту "КП" Виктору Баранцу, в котором без всякой политкорректности рассказал свое мнение о последнем лидере СССР, первом президенте России и нашей стране сегодня.


Пустивший ракеты под нож Горбачев и нетрезвый Ельцин.

Горбачева Язов называл "недостаточно зрелым человеком" для руководства великой державой. По словам министра обороны Советского Союза, президент "заигрался в демократию" и не понимал, что союз из независимых стран существовать не сможет. Каждая страна захочет иметь свои войска, милицию, административное деление и т.п.


Для Язова, как человека военного, ударом стал отказ руководства страны от еще не устаревших ракетных комплексов "Ока" и "Темп-С". Горбачев переложил ответственность на министра иностранных дел Шеварднадзе, а тот, в свою очередь, сетовал на принятие решения еще при министре Соколове. В итоге ракеты были ликвидированы по ДРСМД.

К последовавшему за Горбачевым главе государства Ельцину маршал Язов относился крайне негативно. В своем последнем интервью Дмитрий Тимофеевич назвал Ельцина карьеристом, единственной целью которого была борьба за кресло в Кремле. Первый президент России, по словам Язова, был сильно зависим от своего ближнего круга и кое-чего крепкого.


"Ельцин правил Россией в нетрезвом состоянии. А его окружение создавало рай для себя, про народ мало думали."


По мнению Дмитрия Язова, Борис Николаевич не представлял, у руля какой страны он стоял. К пагубному влиянию окружения на Ельцина маршал СССР также назвал расстрел Верховного Совета в 1993 году. Язов считал, что ельцинская элита боялась, что президента "отодвинут от корыта" и из-за этого даже была готова пойти на кровопролитие.


Новая Россия, Путин, совет президенту.

Что касается нынешнего президента России Владимира Путина, то его роль в истории маршал Советского Союза оценивал положительно. Язов сделал особый акцент на том, какая страна досталась Путину: насильно втянутая в капитализм, с множеством противоречий и горячими точками на Кавказе.


К заслугам президента министр обороны СССР относил защиту национальных интересов России, стабилизацию ситуации внутри страны, и, что самое главное для военного человека, заметные улучшения в вооруженных силах.

Говоря об оппонентах российского лидера, Язов раскритиковал "скулеж гнилой интеллигенции", которая "только и умеет скулить и ничего не умеет созидать". Отвечая на вопрос журналиста о возможном совете Путину, Язов призвал обратить внимание на национализацию природных богатств России и возвращению их в руки страны.


Дмитрий Тимофеевич не хотел вступать в склоки и ссоры, поэтому попросил Виктора Баранца опубликовать это интервью только после своей смерти. Оно лишний раз подтверждает, что Язов был большим патриотом своей страны и желал ей только процветания и благополучия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Маршал   история   факты   
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8  комментариев
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8k
Василенко Татьяна 4 часа назад
У меня вообще такое впечатление, что все, кого критиковали 30 лет назад (кстати, в том числе и ГКЧПистов) - они и были самые порядочные люди и настоящие патриоты!
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−36
Райхан Валиев 43 минуты назад
Столько цацок на груди, а трус и жопализ
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14k
Bill 2 часа назад
Если видел - то почему не пристрелил алкаша?
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Беня правил, не приходя в сознание от бухалова. Страной управляли серый кардинал Борух Березовский и Танюшка Дьяченко. Масло масляное, небо голубое, трава зеленая, от водки пьянеют. Ну и далее по списку.
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7k
Billi_Bons 4 часа назад
Язов - уважаемый человек и все правильно про Меченного и ЕБН сказал.

p.s. админы сайта Fishki, что за убогие переделки старого, доброго интерфейса сайта?
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45k
Элек Мек 4 часа назад
Говорил он бл.ядь,под тобой была Армия,юли всё про.е.б.а.л.
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2k
cfhfwby 4 часа назад
Хочу одно сказать, что у нас последние настоящие маршалы закончились сразу после ВОВ, да и там их было немного. Если бы Язов был НАСТОЯЩИМ маршалом, то сверг бы всю эту камарилью, а не болтал везде о том, какие все плохие.
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