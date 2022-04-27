Почему не выпускают автомобили из нержавейки

Кажется, что на кузов машины натянута плёнка оттенка металлик. Гладкий, блестящий кузов, выглядит это круто и дорого. За 84 года на машинах не появилось ни сантиметра ржавчины, их просто надо иногда полировать. Кузов такой машины не может взять ни реагенты, ни влага.

Но был существенный минус - на дорогах они светились как кинопрожектор. Но это было сделано специально, для рекламы были сделаны экспериментальные авто, которые должны были привлечь внимание.