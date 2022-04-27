Почему не выпускают автомобили из нержавейки

1568
7
Нет в этом мире автомобиля, на котором бы со временем не стали появляться ржавые пятнышки. Очистка кузова, окраска, антикоррозийное покрытие - все это обходится хозяевам в приличные суммы, да и время тратится.
В 1913 году британский металлург Гарри Брирли показал рынку новинку - удивительный сплав. Сталь, но на ней нет ни ржавчины, ни пятен. Концентрация хрома создает на поверхности оксидную плёнку, которая защищает от коррозии на долгие годы.
Но почему есть бритвы, краны, мойки из нержавеющей стали, а кузовы для автомобилей из неё не делают?
Но почему есть бритвы, краны, мойки из нержавеющей стали, а кузовы для автомобилей из неё не делают?
А их пытались делать. Они были на рынке и, кстати, хорошо себя зарекомендовали. В 1936 году был создан Ford V8 Tudor Deluxe. Сделали 6 экспериментальных штук, из которых 4 до сих пор живы и вполне себе прекрасно выглядят.
×
×
Кажется, что на кузов машины натянута плёнка оттенка металлик. Гладкий, блестящий кузов, выглядит это круто и дорого. За 84 года на машинах не появилось ни сантиметра ржавчины, их просто надо иногда полировать. Кузов такой машины не может взять ни реагенты, ни влага.
Но был существенный минус - на дорогах они светились как кинопрожектор. Но это было сделано специально, для рекламы были сделаны экспериментальные авто, которые должны были привлечь внимание.
Но был существенный минус - на дорогах они светились как кинопрожектор. Но это было сделано специально, для рекламы были сделаны экспериментальные авто, которые должны были привлечь внимание.
Проблему решить было достаточно просто: обработка поверхности. Однако Ford V8 Tudor Deluxe так и остались рекламой. Почему-то то, что машины в идеальном состоянии даже спустя 84 года, не побуждает производителей отказаться от ржавеющих со временем кузовов.
Была попытка. Новатор в мире автомобилестроения Джон Делориан, который со скандалом покинул Дженерал Моторс, отстроил в Ирландии свой собственный завод. Он решил использовать все самые инновационные технологии того времени в спорткаре DeLorean DMC-12. Технически все было не очень гладко, но корпус из нержавейки был просто прекрасным. Несколько тысяч машин ушли на американский рынок
Но Делориана разорили и заставили остановить производство. Всё дело было в колоссальном конфликте с Дженерал Моторс. Ходили разговоры, что Моторс даже сделали фальсификацию уголовного дела против Делориана. Как уж всё было на самом деле - неизвестно, однако с разорением прекратился и выпуск единственного в мире автомобиля из нержавеющей стали.
Она, кстати, сыграла роль в легендарном "Назад, в будущее!".
Она, кстати, сыграла роль в легендарном "Назад, в будущее!".
Почему не выпускают? Это не нужно производителям. Сейчас настала эпоха быстрого потребления, а помимо дорогостоящего переоборудования предприятий, экономику подорвёт и долговечность авто. Десятки лет люди будут использовать одну машину, перебирая только ходовую часть и двигатель. Спрос на автомобили упадёт, выпуск сократится.
Ну что ж... логика в этом есть. Но всё равно обидно.
Ну что ж... логика в этом есть. Но всё равно обидно.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Девушка с самыми длинными ногами зарабатывает на "взрослом" сайте
- 14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет
- Старенький пёс был счастлив, когда хозяева поздравили его с днём рождения
- Как евреи очутились в древнем Египте на 400 лет и почему оказались в рабстве у египтян?
- 13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины
Метки: Производство авто автомобили интересное история факты
Новости партнёров
Следуя этой логике, многие до сих пор бы ездили на Ford V8 Tudor Deluxe начала 20 века. Дурь несусветная.
я бы ездил. по приколу. чё...
Однако нет. Не заказывают и не делают.
Почему? Желательно обоснованный ответ услышать.
Нержавейка слишком мягкая чтобы служить несущим кузовом, а автомобили с рамой гораздо дороже и там тоже метал нужен прочнее.
Но, при таком подходе, боюсь, мы скоро столкнемся с проблемой, что иридий (ванадий, палладий - любой другой ресурс) уже закончился, и мы просто не можем лететь на другие планеты, осваивать новые миры, потому что всё потратили на автомобили с ресурсом в 5 лет и стиральные машины с ресурсом в 1 год.