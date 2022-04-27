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Почему не выпускают автомобили из нержавейки

Почему не выпускают автомобили из нержавейки

Автор:
27 апреля 2022 18:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Производство   авто   автомобили   интересное   история   факты   
1568
7
Нет в этом мире автомобиля, на котором бы со временем не стали появляться ржавые пятнышки. Очистка кузова, окраска, антикоррозийное покрытие - все это обходится хозяевам в приличные суммы, да и время тратится.
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Источник:

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Метки: Производство   авто   автомобили   интересное   история   факты   
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15  комментариев
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5k
Алексей 51 минуту назад
"Десятки лет люди будут использовать одну машину, перебирая только ходовую часть и двигатель".
Следуя этой логике, многие до сих пор бы ездили на Ford V8 Tudor Deluxe начала 20 века. Дурь несусветная.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Ну, если быть богатым то можно было бы заказать эксклюзив, кузов из нержавейки,цинк, титана,аллюминия,меди,золота,чугуна или чего там не ржавеет.
Однако нет. Не заказывают и не делают.
Почему? Желательно обоснованный ответ услышать.
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2k
Литоффчег 9 минут назад
Рама и несущий кузов - поинтересуйтесь кто не знает что это.
Нержавейка слишком мягкая чтобы служить несущим кузовом, а автомобили с рамой гораздо дороже и там тоже метал нужен прочнее.
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3k
Babangdida 22 минуты назад
У меня была Volvo 244. Как-то, на парковке, мне поцарапали бок. Глубоко, до метала. Времена были трудные и прошло полтора года, прежде чем я покрасил царапину. Лаком не пользовался, царапина так и осталась необработаной. Но ржавчину так и не словила. Не обязательно делать из нержавейки. Достаточно сделать грамотную защиту.
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123k
DeOrio Полчаса назад
Помимо коррозии есть ещё параметр усталость метала, для силовых элементов кузова вполне актуально, да кишки придут скорее в негодность чем кузов сгниёт, а кому это надо?
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5k
ron Час назад
Железа, конечно, на планете много.
Но, при таком подходе, боюсь, мы скоро столкнемся с проблемой, что иридий (ванадий, палладий - любой другой ресурс) уже закончился, и мы просто не можем лететь на другие планеты, осваивать новые миры, потому что всё потратили на автомобили с ресурсом в 5 лет и стиральные машины с ресурсом в 1 год.
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1k
Михалыч Час назад
Простой ответ, это ппц как дорого, вот и всё
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51
AmaN Mamin Sibiriak 7 минут назад
Вы цены на них смотрели? Самый простой отечественный унитаз из нержавейки от 60 тысяч рублей. Я на дачу думал купить и ознакомился с вопросом.
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