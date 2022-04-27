"Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором

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Что может поделать одна дама против нации мужчин, которые любят выпить? Много. Очень много. Особенно, когда женщина верит в то, что она избрана Богом, а в её руках небольшой топорик.
1889 год, Центральная Америка, Канзас. В местном салуне сидят усталые работяги, ветераны Гражданской войны, фермеры, а по барной стойке скользят бокалы с виски. Вот такая американская идиллия того времени.
Распахивается дверь, в салун заходит женщина в чёрном: "Добрый вечер, губитель душ человеческих!" - восклицает она бармену и начинает крушить топором барную стойку. Это пришла Кэрри Нейшн (в переводе с английского звучит как "поддержи нацию"). Женщина, которая заставила бросить пить всю Америку.
Распахивается дверь, в салун заходит женщина в чёрном: "Добрый вечер, губитель душ человеческих!" - восклицает она бармену и начинает крушить топором барную стойку. Это пришла Кэрри Нейшн (в переводе с английского звучит как "поддержи нацию"). Женщина, которая заставила бросить пить всю Америку.
Кэрри Мур родилась в Кентукки в 1846 году. Семья у неё была своеобразная - многие родичи девочки страдали психическими расстройствами. Например матушка Кэрри была совершенно сумасшедшей и частенько воображала себя королевой Викторией. Да и все остальные родственники любили в момент обострений причислить себя к каким-нибудь венценосным особам.
Девочка росла болезненной и слабой, а в её 15 лет началась Гражданская война и семье пришлось переезжать с одного места на другое.
Девочка росла болезненной и слабой, а в её 15 лет началась Гражданская война и семье пришлось переезжать с одного места на другое.
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В 19 лет Кэрри познакомилась с физиком Чарльзом Глойдом, а уже через два года они поженились. Но и тут не повезло - Чарльз был запойным пьяницей. Кэрри развелась с ним ещё до рождения их дочери Шарлин, а через год Чарльз умер от неумеренного потребления алкоголя. Вот тут Кэрри и решила, что будет бороться с алкоголем, который разрушил её семью. Продав всё, что осталось от мужа в наследство, женщина получила образование и стала учительницей. Забегая вперёд: не пошло у неё с преподаванием.
В 1877 году Кэрри вышла замуж снова, теперь уже за священника Дэвида Нейшна, который был старше своей невесты на 19 лет. Это женщину не смущало - главное, что муж был убеждённый трезвенник. В 1899 году семья перебралась в Канзас вместе с двумя детьми (у священника также была дочь от первого брака). И вот тут-то Кэрри решила начать активную борьбу с пьянством.
Для начала дама основала отделение Женского христианского союза трезвости и начала пропаганду запрета на продажу алкоголя в штате Канзас. Они протестовали на улицах, но это вызывало только смех. Рассерженная и упорная Кэрри решила устроить действовать решительнее: она приходила к салунам и начинала там распевать душеспасительные песни, аккомпанируя себе на шарманке. В перерывах между песнями она вопила, что бармены и владельцы салунов слуги дьявола, а посетителям обещала ад.
Все только хохотали над Кэрри - такое бесплатное зрелище не каждый день увидишь.
Для начала дама основала отделение Женского христианского союза трезвости и начала пропаганду запрета на продажу алкоголя в штате Канзас. Они протестовали на улицах, но это вызывало только смех. Рассерженная и упорная Кэрри решила устроить действовать решительнее: она приходила к салунам и начинала там распевать душеспасительные песни, аккомпанируя себе на шарманке. В перерывах между песнями она вопила, что бармены и владельцы салунов слуги дьявола, а посетителям обещала ад.
Все только хохотали над Кэрри - такое бесплатное зрелище не каждый день увидишь.
Отчаявшаяся Кэрри начала настойчиво просить Бога о помощи. Просила она долго, но наконец Господь решил обратить внимание на столь назойливую американку и 5 июня 1990 года она поняла, что получила ответ: "На следующее утро я была разбужена голосом, произносящим, как мне казалось, в моём сердце слова "ИДИ В КАЙОВУ, Я ПОДДЕРЖУ ТЕБЯ". Слова "иди в Кайову" были сказаны шелестящим, музыкальным тоном, тихо и мягко, но слова "я поддержу тебя" были очень ясными, реалистичными и выразительными. Я была сильно воодушевлена, интерпретация была простой: "Возьми что-нибудь в руки, брось это в негодные места в Кайове и сокруши их".
Инструкции чёткие, что уж.
Инструкции чёткие, что уж.
Набрав немного камней-"сокрушителей" (как она их назвала) Кэрри отправилась в ближайший салун. Со словами: "Люди, я пришла спасти вас от участи пьяницы" она принялась разносить его к чертям. Потом она пошла и разнесла ещё два. А потом на Восточный Канзас обрушился торнадо, что Кэрри, конечно же, восприняла как знак божий, что она всё правильно делает.
Преисполнившись, Нейшн пошла и дальше громить питейные заведения. Несколько раз её арестовывали, выписывали штрафы, требовали оплатит ущерб, но безумицу было уже не остановить, ведь с ней пообщался сам Господь. Сами пьяницы пытались защититься, несколько раз напав и надавав Кэрри, что было, к слову, непросто: 180 см роста, плюс очень крепкое телосложение, замешанные на праведном гневе, делали её очень серьёзным противником. Любители выпить предпочитали всё-таки вызывать полицию.
Её безропотный муж, после очередного антиалкогольного рейда, уныло пошутил, что может жена ещё и топорик прихватит? В ответ он услышал: "Это самое умное, что ты сказал с момента нашей женитьбы". И Кэрри вооружилась топором.
Преисполнившись, Нейшн пошла и дальше громить питейные заведения. Несколько раз её арестовывали, выписывали штрафы, требовали оплатит ущерб, но безумицу было уже не остановить, ведь с ней пообщался сам Господь. Сами пьяницы пытались защититься, несколько раз напав и надавав Кэрри, что было, к слову, непросто: 180 см роста, плюс очень крепкое телосложение, замешанные на праведном гневе, делали её очень серьёзным противником. Любители выпить предпочитали всё-таки вызывать полицию.
Её безропотный муж, после очередного антиалкогольного рейда, уныло пошутил, что может жена ещё и топорик прихватит? В ответ он услышал: "Это самое умное, что ты сказал с момента нашей женитьбы". И Кэрри вооружилась топором.
Топорик оказался средством весьма удобным и наносящим больше урона. Люди сидели себе спокойно, расслаблялись после работы, но как тут расслабиться, когда тебе топором причиняют добро и трезвость. Теперь Кэрри вообще никто слова поперёк сказать не мог. Женщина продолжала выплачивать многочисленные штрафы, она зарабатывала чтением лекций о трезвости и продажей... сувенирных топориков. Те, кто поддерживал начинания Нейшн радостно скупали этот новый символ борьбы с пьянством.
Женщина называла себя "бульдогом, бегущим у ног Иисуса Христа и лающим на то, что ему не нравится".
Женщина называла себя "бульдогом, бегущим у ног Иисуса Христа и лающим на то, что ему не нравится".
В 1911 году Кэрри Нейшн стало плохо во время горячей речи за трезвость, которую она произносила в парке. Женщину увезли в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. Ей было 64 года и она не дожила почти 10 лет до принятия сухого закона в США.
Но к 1911 году алкоголь был запрещён уже в нескольких штатах. Антиалкогольная деятельность Нейшн была известна по всей стране и бары даже вешали на свои заведения таблички: "All Nations Welcome But Carrie" ("Добро пожаловать всем нациям, кроме Кэрри"), что конечно же было отличным пиаром для "бульдога Христа".
Кэрри при жизни издавала газету "Топор", также у неё была новостная рассылка "Почта сокрушителя", а лекции трезвости она читала по всей стране. Когда убили президента Уильяма Мак-Кинли, Кэрри была очень рада, ведь по её мнению он был пьяницей, а стало быть получил по заслугам. А муж ушёл от неё спустя почти 30 лет брака. Удивительно, как он долго продержался рядом с этим ходячим безумием. Но Кэрри не сильно расстроилась - наконец-то её ничто не отвлекало от священной миссии.
Но к 1911 году алкоголь был запрещён уже в нескольких штатах. Антиалкогольная деятельность Нейшн была известна по всей стране и бары даже вешали на свои заведения таблички: "All Nations Welcome But Carrie" ("Добро пожаловать всем нациям, кроме Кэрри"), что конечно же было отличным пиаром для "бульдога Христа".
Кэрри при жизни издавала газету "Топор", также у неё была новостная рассылка "Почта сокрушителя", а лекции трезвости она читала по всей стране. Когда убили президента Уильяма Мак-Кинли, Кэрри была очень рада, ведь по её мнению он был пьяницей, а стало быть получил по заслугам. А муж ушёл от неё спустя почти 30 лет брака. Удивительно, как он долго продержался рядом с этим ходячим безумием. Но Кэрри не сильно расстроилась - наконец-то её ничто не отвлекало от священной миссии.
Женский христианский союз трезвости позже поставил ей памятник с надписью: "Верная делу сухого закона, она сделала всё, что было в её силах".
Если бы не Кэрри Нейшн, то скорее всего в Америке бы так никогда и не приняли сухой закон. Он просуществовал с 1920 по 1933 года, привёл к разборкам, борьбе за территорию, постоянные драки на улицах, бутлегество, подпольные бары... После 1933 года вся "бульдожья" миссия Нейшн канула в лету.
Если бы не Кэрри Нейшн, то скорее всего в Америке бы так никогда и не приняли сухой закон. Он просуществовал с 1920 по 1933 года, привёл к разборкам, борьбе за территорию, постоянные драки на улицах, бутлегество, подпольные бары... После 1933 года вся "бульдожья" миссия Нейшн канула в лету.
Источник:
АНТИФИШКИ
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