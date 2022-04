"Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором

В 1911 году Кэрри Нейшн стало плохо во время горячей речи за трезвость, которую она произносила в парке. Женщину увезли в больницу, где она скончалась спустя несколько дней. Ей было 64 года и она не дожила почти 10 лет до принятия сухого закона в США.

Но к 1911 году алкоголь был запрещён уже в нескольких штатах. Антиалкогольная деятельность Нейшн была известна по всей стране и бары даже вешали на свои заведения таблички: "All Nations Welcome But Carrie" ("Добро пожаловать всем нациям, кроме Кэрри"), что конечно же было отличным пиаром для "бульдога Христа".



Кэрри при жизни издавала газету "Топор", также у неё была новостная рассылка "Почта сокрушителя", а лекции трезвости она читала по всей стране. Когда убили президента Уильяма Мак-Кинли, Кэрри была очень рада, ведь по её мнению он был пьяницей, а стало быть получил по заслугам. А муж ушёл от неё спустя почти 30 лет брака. Удивительно, как он долго продержался рядом с этим ходячим безумием. Но Кэрри не сильно расстроилась - наконец-то её ничто не отвлекало от священной миссии.