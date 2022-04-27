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"Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором

"Бульдог, бегущий у ног Христа": на что способна женщина с топором

Автор:
27 апреля 2022 16:59
Сообщество : Истории
Метки: алкоголь   биография   вера   интересное   история   убеждения   факты   
516
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Что может поделать одна дама против нации мужчин, которые любят выпить? Много. Очень много. Особенно, когда женщина верит в то, что она избрана Богом, а в её руках небольшой топорик.
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Источник:

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Метки: алкоголь   биография   вера   интересное   история   убеждения   факты   
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4  комментария
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1k
Мурчелло Час назад
Авторша повёрнута на бабской теме.Бедных баб притесняют.Поэтому они боятся ходить ночью,и даже днём.
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4k
Умница-красавица 4 минуты назад
Все-таки, божьим словом и топориком можно добиться гораздо бОльшего, чем просто словом)
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34k
Mamin Sibiriak 6 минут назад
<<< Если бы не Кэрри Нейшн, то скорее всего в Америке бы так никогда и не приняли сухой закон >>>

и итальянская мафия не поднялась бы выше уровня мелких рэкетиров.
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173
дмитрий 14 минут назад
у нас такое есть
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