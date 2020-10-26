Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

Она подчеркнула, что народ Белоруссии готов "давать слово и отвечать за него". "Беларусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима", — заявила Тихановская.



По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников.



Кроме Минска протесты проходили также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в воскресенье в Белорусии были задержаны почти 200 человек.



В МВД сообщали, что в ходе акции протеста в Минске ее участники пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также утверждали, что проводят задержания "агрессивно настроенных участников акции протеста".



СМИ сообщали, что в результате применения светошумовых гранат как минимум два человека получили ранения. По их данным, это мужчина и женщина, оба получили повреждения ног.



В МВД пообещали предоставить данные о пострадавших утром.



Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. В штабе Тихановской заявили, что победу одержала она.



Оппозиция считает, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, и настаивает на проведении повторных выборов. Лукашенко заявлял, что с его результатом (80% по данным ЦИК), фальсификации невозможны.



Россия признала Лукашенко президентом. В ЕС и США его не считают легитимным главой государства.