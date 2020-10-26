Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

С 26 октября в Белоруссии начнётся общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Её сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.
25 октября истёк срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключённых. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог и "обвал продаж" в государственных магазинах.
В этот же день в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.
"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть", — заявила Тихановская.
"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть", — заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что народ Белоруссии готов "давать слово и отвечать за него". "Беларусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима", — заявила Тихановская.
По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников.
Кроме Минска протесты проходили также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в воскресенье в Белорусии были задержаны почти 200 человек.
В МВД сообщали, что в ходе акции протеста в Минске ее участники пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также утверждали, что проводят задержания "агрессивно настроенных участников акции протеста".
СМИ сообщали, что в результате применения светошумовых гранат как минимум два человека получили ранения. По их данным, это мужчина и женщина, оба получили повреждения ног.
В МВД пообещали предоставить данные о пострадавших утром.
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. В штабе Тихановской заявили, что победу одержала она.
Оппозиция считает, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, и настаивает на проведении повторных выборов. Лукашенко заявлял, что с его результатом (80% по данным ЦИК), фальсификации невозможны.
Россия признала Лукашенко президентом. В ЕС и США его не считают легитимным главой государства.
По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников.
Кроме Минска протесты проходили также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в воскресенье в Белорусии были задержаны почти 200 человек.
В МВД сообщали, что в ходе акции протеста в Минске ее участники пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также утверждали, что проводят задержания "агрессивно настроенных участников акции протеста".
СМИ сообщали, что в результате применения светошумовых гранат как минимум два человека получили ранения. По их данным, это мужчина и женщина, оба получили повреждения ног.
В МВД пообещали предоставить данные о пострадавших утром.
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. В штабе Тихановской заявили, что победу одержала она.
Оппозиция считает, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, и настаивает на проведении повторных выборов. Лукашенко заявлял, что с его результатом (80% по данным ЦИК), фальсификации невозможны.
Россия признала Лукашенко президентом. В ЕС и США его не считают легитимным главой государства.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
- Лукашенко сравнил ситуацию на границе, с серединой июня 1941 года
- Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
- Демоверсия: эксперты оценили уровень вооружения и экипировки Лукашенко
- "3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси": Реакция соцсетей на обещание Путина
Метки: беларусь политика с приветом тихановская
45
Понравилось45
Новости партнёров
Загрузка...
Забастовки под лозунгом "Прощай МАЗ, прощай БалАЗ, здравствуй польский унитаз !" ?
Вы бы хоть для приличия других комментов дождались...
От всей души желаю, чтобы с вами разговаривали исключительно теми-же словами.
Я в ваш гадюшник зашёл, только чтобы на дверь предупреждение повесить. Чтобы не вляпался никто.
Не нужно приводить дополнительные доказательства. Всё уже понятно. Спасибо.
А там посмотрим на этих "забастовщиков"!
будь ты проклята змагарка предательская.
https://news.tut.by/economics/705590.htmlhttps://news.tut.by/economics/705590.html
это несколько тысяч готовы принять ВУЗы Польши, Германии, Италии ;)
а вот это
https://dev.by/news/b4b-htphttps://dev.by/news/b4b-htp
судя по всему первый признак грядущего начала переноса бизнеса из Белоруссии, куда бы вы думали ? :)
Превожу на человеческий - "песда ПВТ" который сейчас то ли 2 то ли 3 млрд$ чистой валютной выручки дает из которой платят кредиты в т.ч. РФ.
Кстати, как думаете, кто потреблять электроэнергию БелАЭС будет на которую РФ дала кредит ? и куда ее будут сбывать ?
И самый интересный вопрос - с какого месяца зимы полетят вниз зарплаты рабочих и что полсе этого будет :)
небыло бы этого сидел бы этот полоумный дед еще срок, а так вляпался он и еще порядка тысячи человек по целой серии уголовных статей от злоупотребления полномочиями до захват и удержание власти со сроками от 5 до 25, а с пяток человек под расстрельные статьи попали, за насилие и пытки во время захвата власти.
Вот и зверствуют сейчас, т.к. либо зона с конфискацией через пару месяцев, либо зона с конфискацией через год-два.
БКБ флаги ЗК флаги - похер. закона нет в РБ и нет легитимной власти, отсюда все проблемы.
Вся Беларусь успокаивается за два дня:
1-й день Саша заявил об уходе и готовности нести ответственность
2-й день все бухают.
А дальше - честные выборы, проросийский кандидат, прозападный, взвешенный... Похер, как люди проголосуют туда страна и двинет
Кредиты РФ пусть Саша с ментами отдает.
"иудеи западные ды амерыканския" в республике на 3 млрд $ работу дают и эту работу давали на условиях что Саша не будет вмешиваться в работу компаний.
Но, Саша таки вмешался. Да так вмешался что за два месяца потерял бизнес который затягивал порядка 100 млн (читай как чистый заработок государства), а ведь это только начало потерь... 3% ? мало ? так это всего 2 месяца и начало. Многие ожидают начала работы документов в странах соседях и будет минус 1.5 млрд в год. Сколько там РФ обещала кредита ? 1.5$ млрд ? сравните с грядущими потерями и ценой Белоруссии для России.
Пользуясь здравой логикой кого Россиянам поддерживать надо ? Лукашенко или Тихановскую ?
Ведь конституционная реформа, с новыми выборами без уголовного наказания воров и насильников не сильно поможет.
Под тяжелое наказание от 7 до 25 лет в колониях строгого режима, в т.ч. с конфискациями порядка 200 человек вляпалось
от 3-х до 7 не менее тысячи - ЦИК, избиркомы, руководители различных предприятий незаконно уволившие сотрудников, думаю не меньше пятой части судей. Куча министров...
Кстати, полюбопытствуй вот кто у граждан помощи просит и попробуйте разобраться почему https://help.honest-people.by/peoplehttps://help.honest-people.by/people
И мы ребятам помогаем, кто чем может - кто то фин.парашют обеспечивает, кто то работу дает, кто то занимается переобучением.