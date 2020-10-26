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Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку (2 фото)

Автор:
26 октября 2020 12:11
Метки: беларусь   политика   с приветом   тихановская   
858
2
С 26 октября в Белоруссии начнётся общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Её сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

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Метки: беларусь   политика   с приветом   тихановская   
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53  комментария
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21k
Dobry vojak Svejk 5 дней назад
Кля. У неё на лице печать "ТП".
Забастовки под лозунгом "Прощай МАЗ, прощай БалАЗ, здравствуй польский унитаз !" ?
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20k
Lex 4 дня назад
Мля, эта звезда все не успакоится, видать госдеп нормально ее прищурил...
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2k
Andy 4 дня назад
Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку
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1k
Shurovik 4 дня назад
В соседней теме прошла инфа, что белорусы обнаружили, что эта звезда предлагает бастовать лишь работникам гос. предприятий. А вот частникам - нет. Примечательно....
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7k
Сергей Shurovik 4 дня назад
Там, где есть хоть немного денег ее хозяев, там бастовать - табу.
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48
taxcop 5 дней назад
Неужели белорусы, видя ситуацию на Украине, желают для себя такой же участи? Да ещё с флагом, с которым фашиствующие элементы уничтожали и их народ в том числе?
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12
Евгений 5 дней назад
[мат] не угомонится.
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27k
parallax 5 дней назад
Если эта бабец дорвётся до власти, то белорусам придёт трындец.
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18k
Matrosskin 5 дней назад
Объявляка не отросла ещё...
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19k
предводитель дворянства! 5 дней назад
Дура не осознаёт что она дура,именно потому что она дура.
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325
g789 5 дней назад
15 комментов и все кремлеботские
Тихановская то, Тихановская это, вообще не человек и газовая камера для неё - это слишком мягко. Отличные комменты, молодцы, премию получите!
Вы бы хоть для приличия других комментов дождались...
От всей души желаю, чтобы с вами разговаривали исключительно теми-же словами.
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325
g789 Алекс 5 дней назад
Не сомневаюсь.
Я в ваш гадюшник зашёл, только чтобы на дверь предупреждение повесить. Чтобы не вляпался никто.
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11k
Алекс g789 5 дней назад
В твой навоз который ты с собой припер?
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325
g789 Алекс 4 дня назад
Я же написал, что не сомневаюсь

Не нужно приводить дополнительные доказательства. Всё уже понятно. Спасибо.
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16
seemannspb g789 4 дня назад
Лови диз
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10k
Яромиръ g789 4 дня назад
....тебе домой, родня ждёт, там и скачи
....тебе домой, родня ждёт, там и скачи
Ссылка www.youtube.com
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358k
Алексей 5 дней назад
Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин французского,немецкого,американского,бельгийсгого,английского и тд народа. Значит этот режим теряет власть", заявила Тихановская.
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31k
kalinser 5 дней назад
Вот пусть батька поддержит забастовку и отрубит свет и воду,денька на три...
А там посмотрим на этих "забастовщиков"!
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3k
tamin 5 дней назад
Судя по виду, ее там драли в европе с утра до вечера...я надеюсь у Лукашенко хватит ума не вестись? 100к..большой протест. А сколько там всего людей? Или это те самые 80% населения как анальнисты? Те тоже делали марш млн. А пришло 10к
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140k
☭Cheкаво☭ 5 дней назад
на шлюшенцию похожа...не первой свежести причем.
будь ты проклята змагарка предательская.
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2k
Сергей Терехов Сергей 4 дня назад
пропаганда в РФ хорошо материал по беларуси подает... да в принципе это уже и без разницы.
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2k
Сергей Терехов Сергей 4 дня назад
к сожалению, наблюдаю процессы разъединения граждан РБ / РФ. Но это право россиян вестись на пропаганду.
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2k
Сергей Терехов Сергей 4 дня назад
смотри фокус

https://news.tut.by/economics/705590.htmlhttps://news.tut.by/economics/705590.html

это несколько тысяч готовы принять ВУЗы Польши, Германии, Италии ;)

а вот это

https://dev.by/news/b4b-htphttps://dev.by/news/b4b-htp

судя по всему первый признак грядущего начала переноса бизнеса из Белоруссии, куда бы вы думали ? :)

Превожу на человеческий - "песда ПВТ" который сейчас то ли 2 то ли 3 млрд$ чистой валютной выручки дает из которой платят кредиты в т.ч. РФ.

Кстати, как думаете, кто потреблять электроэнергию БелАЭС будет на которую РФ дала кредит ? и куда ее будут сбывать ?

И самый интересный вопрос - с какого месяца зимы полетят вниз зарплаты рабочих и что полсе этого будет :)
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7k
Сергей Сергей Терехов 4 дня назад
Пропаганда в РФ хороший материал давала по Украине в 2014. Люди с хорошими лицами возмущались. А оказалось все правда.
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2k
Сергей Терехов Сергей 4 дня назад
вот тут основная причина почему люди стали недовольны -https://august2020.info/ruhttps://august2020.info/ru

небыло бы этого сидел бы этот полоумный дед еще срок, а так вляпался он и еще порядка тысячи человек по целой серии уголовных статей от злоупотребления полномочиями до захват и удержание власти со сроками от 5 до 25, а с пяток человек под расстрельные статьи попали, за насилие и пытки во время захвата власти.

Вот и зверствуют сейчас, т.к. либо зона с конфискацией через пару месяцев, либо зона с конфискацией через год-два.

БКБ флаги ЗК флаги - похер. закона нет в РБ и нет легитимной власти, отсюда все проблемы.

Вся Беларусь успокаивается за два дня:
1-й день Саша заявил об уходе и готовности нести ответственность
2-й день все бухают.

А дальше - честные выборы, проросийский кандидат, прозападный, взвешенный... Похер, как люди проголосуют туда страна и двинет
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4k
iovan2011 5 дней назад
Мне интересно. эти сакральные жертвы вообще ничего не боятся. Вот ее сейчас грохнут и откуда прилетело не поймет никто, выгодно это всем, Батьке - она ему уже поперек горла. России - Батьку тогда так затравят, что он на все пойдет, ему бежать будет некуда. Ну и западу, они вообще всех санкциями затравят.
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77
Виталий Касандров 5 дней назад
Говорят в Минске бастуют все барбершопы ,коворкинги , кальянные и бордели.
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923
akurys Виталий Касандров 5 дней назад
И гей клубы! Все бастуют!
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6k
Михалыч 5 дней назад
"По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек." - Бу-га-га. Там и пяти тысяч не было, гляньте видео. Курвы пшеки.
Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 5 дней назад
Запад не успокоится, пока не оторвет Белоруссию от России. Украину уже оторвал, теперь Украина - злейший враг России. А чтобы оторвать Белоруссию, надо устроить в Минске полномасшабную цветную ЦРУшную революцию, типа бандеровского Майдана. К сожалению, Батька в последнее время делает все, чтобы вызвать недовольство народа и приблизить такую революцию.
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5k
Вадим 5 дней назад
пока только 3 % бастует )
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2k
Сергей Терехов Вадим 5 дней назад
Сегодня к нам в ПВТ омон приходил дела перенимать. Мы им эти дела после НГ начнем передавать.
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5k
Вадим Сергей Терехов 4 дня назад
Дочь офицера?
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2k
Сергей Терехов Вадим 4 дня назад
Всмысле дочь офицера ? не мы семьей весной отсюда уматываем по месту расположения источников заработка, недвигу либо сдавать либо распродавать будем.

Кредиты РФ пусть Саша с ментами отдает.
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5k
Вадим Сергей Терехов 3 дня назад
ну то есть бабло было заработано при Лукашенке ? но он все равно херовый ) т.к. не дает продать родину иудеям западным ) а вам в самый раз ) в страну же бабло типа потечет рекой ... только ВАМ оно не достантся, и простому народу оно тоже не достанется ) а вот внуки и правнуки будут за ВАС расплачиваться )
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2k
Сергей Терехов Вадим 3 дня назад
эмм... про какое бабло вы говорите ? про кредитное ? так кредиты Саша пилил со своими прихлебателями.

"иудеи западные ды амерыканския" в республике на 3 млрд $ работу дают и эту работу давали на условиях что Саша не будет вмешиваться в работу компаний.

Но, Саша таки вмешался. Да так вмешался что за два месяца потерял бизнес который затягивал порядка 100 млн (читай как чистый заработок государства), а ведь это только начало потерь... 3% ? мало ? так это всего 2 месяца и начало. Многие ожидают начала работы документов в странах соседях и будет минус 1.5 млрд в год. Сколько там РФ обещала кредита ? 1.5$ млрд ? сравните с грядущими потерями и ценой Белоруссии для России.

Пользуясь здравой логикой кого Россиянам поддерживать надо ? Лукашенко или Тихановскую ?


Ведь конституционная реформа, с новыми выборами без уголовного наказания воров и насильников не сильно поможет.

Под тяжелое наказание от 7 до 25 лет в колониях строгого режима, в т.ч. с конфискациями порядка 200 человек вляпалось

от 3-х до 7 не менее тысячи - ЦИК, избиркомы, руководители различных предприятий незаконно уволившие сотрудников, думаю не меньше пятой части судей. Куча министров...

Кстати, полюбопытствуй вот кто у граждан помощи просит и попробуйте разобраться почему https://help.honest-people.by/peoplehttps://help.honest-people.by/people

И мы ребятам помогаем, кто чем может - кто то фин.парашют обеспечивает, кто то работу дает, кто то занимается переобучением.
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7k
Шурум-бурум 5 дней назад
когда уже ее новичком уйнут?...
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1k
Shurovik Шурум-бурум 5 дней назад
Чтобы "Новичок" подействовал, как надо, придется смазать им лезвие топора....
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909
Никита 5 дней назад
Последнее китайское предупреждение.
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