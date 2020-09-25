Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России

Часть средств, которые будут сэкономлены на строительстве БелАЭС пойдут на возведение порта или терминала в Ленинградской области.
"Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос (поставки белорусских товаров через порты Ленинградской области – ред.), я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил решение финансовое: все, что мы сэкономим на АЭС, которая строится за счет кредита РФ, мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала там. Мы с вами можем реализовать совместный проект", - сообщил президент Беларуси 25 сентября на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
В настоящее время руководство Беларуси ищет альтернативные пути транспортировки товаров и перестраивает логистические цепочки из-за конфликта действующего руководства с рядом европейских стран.
Напомним, что недавно Александр Лукашенко заявлял о готовности закрытия границы с Польшей и Литвой.
Напомним, что недавно Александр Лукашенко заявлял о готовности закрытия границы с Польшей и Литвой.
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А в Европе тебя будут всячески прессовать и стараться загнать в угол.
http://vg-news.ru/n/142445http://vg-news.ru/n/142445
Собственно, лабусы больше всех в этой ситуации и переживают.
Грубо говоря, кредит взяли под максимальные затраты, в реале затраты меньше (цена на землю, дорожные издержки и т.д.), "сэкономленное" вложат в порты, которые, во-первых, нельзя построить в Белоруссии, во-вторых, будут приносить Белоруссии бабло напрямую (в виде дохода с порта) и опосредственно, в виде меньших цен на обработку белорусских грузов. Ну и независимость от неадекватных прибалтов - тут вообще разговор о деньгах неуместен
Вы, говорит, меня не только спасите, но ещё и бабла дайте, и я ещё вас сверх того маленько поимею...)))))))))
Расстояние от Минска до Питера по ЖД -890 км
.
Разница на такая большая.
Но в Клайпеде уже все есть , а в Питере надо тратить деньги и строить.
- Числится вашей. Но строится на мои деньги.
Ребята из кремля с удовольствием его слили бы, только из текущих кандидатов, в т.ч. тех которых не показывали, все за взвешенные прагматичные отношения и с теми полномочиями которые Александр Григорьевич себе приписал через референдум элегантно посчитанный Ермошиной, Кремль новый расклад совсем не устроит.
Особенно если вылезут доказательства подделки всех предыдущих выборов. Тут гуляй ветер в поле начнется - любыми долгосрочными гос.обязательствами принятыми Лукашенкой за тот период можно будет вертеть как хочешь.
Собственно чего сейчас пропаганда и в РФ и в РБ напрягается по части легитимизации - этот кретин своим долбо..бизмом "хачу 80%" поставил часть геополит плана РФ под угрозу. А за срыв этого плана ему башку Кремль отвернет.
С другой стороны - пацаны, собсна чего вы все зассали то ? Гражданское общество совсем не против РФ, все дедов и ВОВ помнят и в России врага никто не видит. Более того мы очень рассчитываем на поддержку и конструктивные созидательные отношения, рубить отношения никто с вами не собирается. Ваши военные базы так же никто пальцем не тронет, кроме того - если найдутся какие то силы которые будут в этом направлении кричать слишком много, так мы их сами на место поставим.