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Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России

Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 14:45
Сообщество : Политика
Метки: беларусь   деньги   лукашенко   политика   порт   путин   россия   санкт-петербург   
3126
2
Часть средств, которые будут сэкономлены на строительстве БелАЭС пойдут на возведение порта или терминала в Ленинградской области.

Источник:

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Метки: беларусь   деньги   лукашенко   политика   порт   путин   россия   санкт-петербург   
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67  комментариев
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546
Алексей 3 часа назад
Экономить на строительстве АЭС - так себе идея.
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27k
LEPA 5 минут назад
Сука,до слёз! Я тоже денег дам в долг под проценты,и приезжайте ко мне строить дом на эти деньги. Только проценты не забудьте потом выплатить!

Сука,до слёз! Я тоже денег дам в долг под проценты,и приезжайте ко мне строить дом на эти деньги. Только проценты не забудьте потом выплатить!
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14k
КешаИванов Полчаса назад
Конечно, толку с Белорусского порта на территории России будет больше, чем от Литовского или Польского.
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7k
Prostovopros 55 минут назад
Голова на нитке - а думает о прибытке.
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4k
Барт Симпсон Час назад
это уже огония
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2k
portroy Барт Симпсон Час назад
агония может?
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8k
K7OO portroy Час назад
Скорее всего угония. Ведь речь идет об угоне литовского транзита.)
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719
Педигри 2 часа назад
Тяжело быть диктатором в Европе. Вот в Азии и Африке - пожалуйста! Там для этого есть все необходимые условия.
А в Европе тебя будут всячески прессовать и стараться загнать в угол.
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8k
K7OO Педигри Час назад
Да ладно, при чем тут Европа? Если есть интерес к твоей стране, то тебя будут прессовать хоть в Антарктиде. Ливия точно не в Европе находится, а вот поди ж ты. А к тем же саудовским монархам никаких претензий. Так что ни география, и сама диктатура тут совершенно ни при чем.
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7k
Prostovopros K7OO 51 минуту назад
И какой же интерес и у кого к Белоруссии? Кому-то нужны её долги? Или кому-то картошки не хватает? Только конкретно - без бла, бла, бла - кругом враги и заговор.
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27k
LEPA Prostovopros 21 минуту назад
Щаз он выдаст на гора заготовку про базы НАТО у границ Родины,забывая упомянуть сколько "истинных" патриотов России имеют НАТОвское гражданство
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719
Педигри LEPA 4 минуты назад
Однако, с этим решили бороться
http://vg-news.ru/n/142445http://vg-news.ru/n/142445
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27k
LEPA Педигри Минуту назад
Решили,это не значит,что надо бороться. Пчёлам очень трудно бороться с мёдом,а мухам с говном. Я собственно,имел в виду мух.
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это говорит о том, что Лукашенко ещё не впал в маразм. Вот если бы он задумал строить порт в Белоруссии, тогда - да, печалька.
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2k
portroy Андрей Иванов Час назад
хочется порт но нет возможности! была возможность провести честные выборы, но нет желания.
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15k
Андрей Иванов portroy 48 минут назад
А у Вас доказательства бесчестности выборов есть? Или засекречены?
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24k
Netyn Андрей Иванов 38 минут назад
Вот-вот, еще Псаки обещала блокаду Белоруссия силами 6 флота
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15k
Андрей Иванов Netyn Полчаса назад
Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
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15k
Андрей Иванов Netyn 11 минут назад
Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Все правильно делает Александр Григорьевич! Вкладываться нужно в активы за рубежом. На пенсии будет директором порта
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2k
portroy ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
он максимум зам по пож безопасности, какой директор, окститесь...
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4k
☣️Месть печенегов☣️ portroy Час назад
Кто ж тогда директором будет?!

Кто ж тогда директором будет?!
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18k
pssst 2 часа назад
Ну уж не Лукашенко хочет, че юлить-то. Раскладывание хера по рылу лабусов и последний гвоздь в крышку гроба Клайпеды наверняка были одним из условий, поставленых Путиным.
Собственно, лабусы больше всех в этой ситуации и переживают.
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779
Руслан Новак 2 часа назад
Совсем Грыгорыч ипанулся. Экономить на строительстве АЭС, а потом ещё и бабки всунуть в экономику другой страны.
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15k
Андрей Иванов Руслан Новак 2 часа назад
Он говорит не о "сэкономим", а о "сэкономленных". Государство может сэкономить на строительстве отнюдь не только с помощью более хреновых материалов. А с помощью уменьшения налогов и прочих юридическо-фискальных инструментов.
Грубо говоря, кредит взяли под максимальные затраты, в реале затраты меньше (цена на землю, дорожные издержки и т.д.), "сэкономленное" вложат в порты, которые, во-первых, нельзя построить в Белоруссии, во-вторых, будут приносить Белоруссии бабло напрямую (в виде дохода с порта) и опосредственно, в виде меньших цен на обработку белорусских грузов. Ну и независимость от неадекватных прибалтов - тут вообще разговор о деньгах неуместен
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779
Руслан Новак Андрей Иванов Час назад
Ну ну, сами то в это верите?
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2k
portroy Андрей Иванов Час назад
Мне конечно совсем все равно, я в России живу, но прибалты как-то адекватнее Луки выглядят. Так чисто по разговору))
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15k
Андрей Иванов Руслан Новак 48 минут назад
Я вообще доверчивый
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15k
Андрей Иванов portroy 47 минут назад
Прибалты адекватнее? Вот эти твари, проводящие фашистские шествия?
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−74
Алещенко Олександр 3 часа назад
Кто теперь скажет что оно адекватное?
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−74
Алещенко Олександр 3 часа назад
Он долбанулся совсем?
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4k
Максим Демидов 3 часа назад

Вы, говорит, меня не только спасите, но ещё и бабла дайте, и я ещё вас сверх того маленько поимею...)))))))))
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1k
Алек Сандр 3 часа назад
Меньше слушайте папуколи, там уже всё без него решили, а он....а что ему ещё остаётся, кроме как языком молоть....
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
Расстояние от Минска до Клайпеды по ЖД -530 км
Расстояние от Минска до Питера по ЖД -890 км
.
Разница на такая большая.
Но в Клайпеде уже все есть , а в Питере надо тратить деньги и строить.
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779
Руслан Новак Bart_S 2 часа назад
Чьи рабочие места??? Кредит берет Беларусь, возвращают граждане Беларуси. Предприятие на территории России, строят подрядчики с России, на предприятии работают граждане России. Где логика?
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1k
Bart_S Руслан Новак 2 часа назад
Рабочие места для граждан России. А мне, как гражданину России, за кого надо переживать больше? Уж пусть лучше эти кредитные деньги на РФ работают, чем на ЕС.
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779
Руслан Новак Bart_S 2 часа назад
Для вас то да, лучше. Только это горе к счастью президент Белоруссии а не России.
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1k
Bart_S Руслан Новак 2 часа назад
Любые совместные проекты укрепляют сотрудничество стран, что, в свою очередь, приносит пользу и дивиденды обеим сторонам. При постройке и эксплуатации могут быть использованы материалы как РФ так и РБ, так что в плюсе все будут.
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18k
pssst иванов дмитрий 2 часа назад
Ниче не надо строить. Луга уже Уралкалий обслуживает.
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1k
fraxinus 3 часа назад
Работорговля, что ли?
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2k
acari 3 часа назад
О.х.у.е.н.н.а.я экономика..
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2k
Сергей Терехов acari 3 часа назад
ага, особенно с учетом того что в порт в литве беларуськалий бабла вбухал.
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8k
K7OO 3 часа назад
- Пускай все слышат, это моя дача!
- Числится вашей. Но строится на мои деньги.
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5k
Вася K7OO 3 часа назад
Ссылка coub.com
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ласковое теляти двух маток сосет. Беларуський Батька От России сосет кредиты, и от Китая тоже сосет. Хотел пососать и от Запада, но не вышло, обломился. Запад ему сказал: Грыгорыч, или становись американской колонией, как Украина, или мы тебе устроим майдан и цветную революцию в Минске. Не пошел на это Батька, ибо знал - посадят его в тюрьму, как Милошевича. Так что беларусияны еще долго будут жить с Батькой, как минимум один президентский срок. Ну а там и Коленька подрастет.
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2k
Сергей Терехов Frank Borman 2 часа назад
Задрал "батька" кремль уже, в конец задрал.

Ребята из кремля с удовольствием его слили бы, только из текущих кандидатов, в т.ч. тех которых не показывали, все за взвешенные прагматичные отношения и с теми полномочиями которые Александр Григорьевич себе приписал через референдум элегантно посчитанный Ермошиной, Кремль новый расклад совсем не устроит.

Особенно если вылезут доказательства подделки всех предыдущих выборов. Тут гуляй ветер в поле начнется - любыми долгосрочными гос.обязательствами принятыми Лукашенкой за тот период можно будет вертеть как хочешь.

Собственно чего сейчас пропаганда и в РФ и в РБ напрягается по части легитимизации - этот кретин своим долбо..бизмом "хачу 80%" поставил часть геополит плана РФ под угрозу. А за срыв этого плана ему башку Кремль отвернет.

С другой стороны - пацаны, собсна чего вы все зассали то ? Гражданское общество совсем не против РФ, все дедов и ВОВ помнят и в России врага никто не видит. Более того мы очень рассчитываем на поддержку и конструктивные созидательные отношения, рубить отношения никто с вами не собирается. Ваши военные базы так же никто пальцем не тронет, кроме того - если найдутся какие то силы которые будут в этом направлении кричать слишком много, так мы их сами на место поставим.
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263
Странствующий за солнцем 3 часа назад
Умора... В Питере портов хоть пятой точкой жуй. Докучи ещё два в Лен. области. Вишенка на торте: единое таможенная территория. Вози не хочу. Что он несёт?
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1k
AI Странствующий за солнцем 2 часа назад
Имеется ввиду транспортировка в обход Литвы и Польши, а не единая таможенная территория с РФ
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263
Странствующий за солнцем AI 2 часа назад
Не совсем понял.... Он и сейчас это может делать. Не хочешь в Прибалтику, езжай через Питер. Что ему обходить?
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12
Николай Путято 3 часа назад
Чего только колхозник в бредовом психозе не наговорит, только чтобы попиариться. Судорожные попытки поднять рейтинг...
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