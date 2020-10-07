Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны даже россиянам

Политическая ситуация в Беларуси оказалась настоящим плацдармом для интернет-троллей и членов гильдии "Второго пришествия Фотошопа". Лучшие их работы были собраны в данном посте, а вы не забывайте, что это всего лишь юмор.

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1. Помните фотографию Лукашенко с разряженным автоматом? Перед вами визуальные фантазии на эту тему 0 Источник:

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3. 81% - именно столько Лукашенко набрал (по официальной информации) на выборах президента 0 Источник:

4. Котов адаптировали и под эту политическую ситуацию 0 Источник:

5. Александр Лукашенко в сети уже заслужил прозвище "Кровавый" 0 Источник:

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7. Так художники видят Лукашенко после жестких разгонов мирных митингов 0 Источник:

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9. Ничего личного, просто мемы 0 Источник:

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11. В Беларуси еще и интернет отключали. Если верить художникам, то выглядело это примерно так 0 Источник:

12. Эдвард Мунк, "Крик", 1893 год 0 Источник:

13. Теперь понятно, откуда ноги растут 0 Источник:

14. По мотивам сочинской встречи 0 Источник:

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16. Ему как-бы намекают... 0 Источник:

17. Политика политикой, а смех продлевает жизнь 0 Источник:

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19. Ситуация с "перехватом" разговора о Навальном 0