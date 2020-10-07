Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны даже россиянам

Политическая ситуация в Беларуси оказалась настоящим плацдармом для интернет-троллей и членов гильдии "Второго пришествия Фотошопа". Лучшие их работы были собраны в данном посте, а вы не забывайте, что это всего лишь юмор.
1. Помните фотографию Лукашенко с разряженным автоматом? Перед вами визуальные фантазии на эту тему
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3. 81% - именно столько Лукашенко набрал (по официальной информации) на выборах президента
11. В Беларуси еще и интернет отключали. Если верить художникам, то выглядело это примерно так
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какой тонкий намек, мол они тупые, но даже им будет понятно.