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Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны даже россиянам

Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны даже россиянам (21 фото)

Автор:
07 октября 2020 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: беларусь   лукашенко   мем   политика   прикол   смех   фотожаба   юмор   
2294
21
Политическая ситуация в Беларуси оказалась настоящим плацдармом для интернет-троллей и членов гильдии "Второго пришествия Фотошопа". Лучшие их работы были собраны в данном посте, а вы не забывайте, что это всего лишь юмор.
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Метки: беларусь   лукашенко   мем   политика   прикол   смех   фотожаба   юмор   
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12  комментариев
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27k
winergy2012 Час назад
Да ты я смотрю юморист у нас,автор.Гнида смешная канадская.
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23k
Седой 2 минуты назад
Ну если следовать известному анекдоту то можно всю физику на куй свести
Ну если следовать известному анекдоту то можно всю физику на куй свести
Ну если следовать известному анекдоту то можно всю физику на куй свести
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2k
Вадим Игнатьев 4 минуты назад
Канадский заднеприводной опять чушь запостил.
Канадский заднеприводной опять чушь запостил.
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3k
Слава 6 минут назад
Смеяться после буквы р в слове лопата. Ей! Пропагандоны. Что-нибудь смешное в следующий раз придумайте.
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7k
MUZSER 6 минут назад
Шутки уровня" теренс и филипп"

Шутки уровня" теренс и филипп"
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12k
куджо 19 минут назад
Поимел всех Саша, мо до дец...
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6k
Сергей 21 минуту назад
Очередной набросил говнеца от штатного канадского ублюдка.
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6k
Михалыч Полчаса назад
Лучше покажите тех ребят, что послушали провокаторов и ушли с работы протестовать. А теперь тысячи человек уволены без пособий. Совершенно законно - за прогулы. Где обещанные собранные миллиарды им?
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3k
Слава Михалыч 9 минут назад
Их пока не подвезли. Свергнут, продадут пару заводиков и будут миллиарды. Правда не у всех.
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1k
V2.Smirnov 38 минут назад
Интересно, а если про Стэна говна налить, а потом приписать "и не забудьте, что это просто юмор" - он обидится?
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2k
alex Час назад
"...будут понятны даже россянам"

какой тонкий намек, мол они тупые, но даже им будет понятно.
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−1
Плешивый Час назад
Кремле боты выпалзайте цып цып цып ...
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