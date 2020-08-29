Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку обстановке у западной границы страны, приведя в пример положение, сложившееся у рубежей Советского Союза перед началом Великой Отечественной войны.
В ходе выступления во время визита в Витебскую область глава Белоруссии заявил: «Советскую армию убаюкали, и в итоге она оказалась не готова отразить агрессию». «Я учил историю хорошо и знаю это. Поэтому делаю выводы. Для меня это был урок», — отметил он.
Лукашенко рассказал, что в связи с этим был вынужден: «Пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно, чтобы они не смотрели на эту нашу жемчужину».
Он призвал граждан не волноваться и заявил, что это его задачи, как президента и он будет их решать. Глава республики добавил, что люди на местах должны консолидироваться, чтобы не потерять: «Всё то богатство, которое мы сейчас видим».
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Лукашенко неоднократно обращал внимание на то, что за протестами в Белоруссии стоит коллективный Запад. Он напомнил, что у границ страны, в настоящий
момент, разворачиваются части НАТО, а из Берлина в Литву переброшены 18 американских истребителей, у которых на подвесках может быть размещено, в том числе, и ядерное оружие.
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Он может сколько угодно рассказывать придуманные им-же страшилки про "внешние угрозы для Беларуси".
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Кстати!
Для всех минусящих -
Просклоняйте, если вы такие грамотные, название государства "Беларусь".
Хоть бы что новое придумали,что-ли...