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Лукашенко сравнил ситуацию на&nbsp;границе, с серединой июня 1941 года

Лукашенко сравнил ситуацию на границе, с серединой июня 1941 года (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 августа 2020 03:09
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   войска   граница   лукашенко   нато   политика   сша   угроза   
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку обстановке у западной границы страны, приведя в пример положение, сложившееся у рубежей Советского Союза перед началом Великой Отечественной войны.

Источник:

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Метки: беларусь   войска   граница   лукашенко   нато   политика   сша   угроза   
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18  комментариев
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3k
Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Лукашенко - стал крайне токсичен для ВСЕХ его соседей, включая Россию.
Он может сколько угодно рассказывать придуманные им-же страшилки про "внешние угрозы для Беларуси".
.............
Кстати!
Для всех минусящих -
Просклоняйте, если вы такие грамотные, название государства "Беларусь".
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76k
Редька с хреном Автор поста Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Это вы правы, на предмет "токсичности". На лицо один из двух методов обработки массового сознания перед экономическим (военным) захватом территории: 1) Если лидера безоговорочно поддерживает народ - объявить "Империей зла"; если какая-то часть недовольна, а дегенераты есть везде, сформировать из неё оппозицию, потихоньку скупать окружение, а самого из каждого утюга величать диктатором (кровавым, если этап сакральных жертв пройден) и тираном. 2) Тупо замалчивать везде, погрузив в информационный вакуум, при этом душить экономически, до получения требуемого количества недовольных. пример Приднестровье, в информационной и экономической блокаде, которое кстати, как бы дремлет в ожидании возрождения СССР, сохранив гербы, флаги и прочие регалии Союзной республики. Ну а коле ВСЕ соседи, в отличие от Лукаша, продались с потрохами за "зелёные спинки" - не грех батьке и Макиавелли полистать))) А то ведь он для ВСЕХ, как бельмо на глазу, живой укор их предательству)
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2k
Вадим Игнатьев 7 минут назад
Лукашенко сравнил ситуацию на&nbsp;границе, с серединой июня 1941 года
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−28
Edgars An 11 минут назад
У Батьки агония.
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6k
МимоПроходил 17 минут назад
Двинулся дед кукухой...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
А себя он видит Сталиным? Тоже мне Пюре В Мундире
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17
Sergel 36 минут назад
Эк несёт его ... Как дурная кобыла скачет не зная куда...
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4k
Сергей Час назад
Ибанат!даже дети не поведутся!одно жаль ,лидеры оппозиции такие же клоуны как и он.
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3k
Fishki_surfer Час назад
Придется батьке хорошенько отпи#дить побольше своих граждан, чтобы напугать проклятый Запад.
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489
Павел Астахов Час назад
Молодец Батька, не дает майдаунам распотрошить Белоруссию!!!!
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Легко узнаваемый репертуар диктаторов всего мира - все у нас хорошо,а было бы совсем замечательно,если бы не враги - внешние и внутренние.А чтобы их раздавить,надо сплотиться вокруг любимого и незаменимого вождя,который не даст народ в обиду.В отличии от всех остальных,которые непременно приведут страну к гибели и хаосу.
Хоть бы что новое придумали,что-ли...
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4k
Иван 3 часа назад
А ещё у Сталина тоже были усы. А американцы уже бомбили ядерным оружием Хиросиму и Нагасаки. У кого то старческий маразм.
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700
Олег Иван 13 минут назад
История часто идёт по кругу. Но на роль Сталина, личность мелковата.
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2k
Fatima Habiba 3 часа назад
Ну ты Редька" и с хреном
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Fatima Habiba Полчаса назад
Тут посерьёзнее ингредиенты
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24k
Acu900 4 часа назад
Лукашенко сравнил ситуацию на&nbsp;границе, с серединой июня 1941 года
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6k
BenderRodriguez Acu900 4 часа назад
Колхозник совсем сбрендил на старости лет. Тут даже трактор бессилен. Только комбайн.
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