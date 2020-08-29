Лукашенко неоднократно обращал внимание на то, что за протестами в Белоруссии стоит коллективный Запад. Он напомнил, что у границ страны, в настоящий

момент, разворачиваются части НАТО, а из Берлина в Литву переброшены 18 американских истребителей, у которых на подвесках может быть размещено, в том числе, и ядерное оружие.





