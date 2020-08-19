В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования

Гродненский горисполком опубликовал на своём сайте открытое письмо для жителей города.
Горисполком согласился с требованиями представителей Светланы Тихановской и профсоюзов предприятий Гродно, одним из которых было создание Совета общественного согласия города. В состав Совета войдут чиновники и активисты.
Теперь митинги можно будет проводить ещё на двух площадях Гродно (на площади Ленина и Советской), а также во время проведения массовых мероприятий при необходимости будет оказана медицинская и техническая поддержка.
Из 777 задержанных на митингах, власти отпустили практически всех. За исключением 2 жителей, против которых возбуждены уголовные дела. Управление внутренних дел принесло публичные извинения гражданам.
Горисполком принял все меры, чтобы к забастовщикам на предприятиях не были применены наказания от руководства.
Власти выделили время на местном телеканале, чтобы представители политических партий, активисты и профсоюзы могли выступить.
Теперь митинги можно будет проводить ещё на двух площадях Гродно (на площади Ленина и Советской), а также во время проведения массовых мероприятий при необходимости будет оказана медицинская и техническая поддержка.
Из 777 задержанных на митингах, власти отпустили практически всех. За исключением 2 жителей, против которых возбуждены уголовные дела. Управление внутренних дел принесло публичные извинения гражданам.
Горисполком принял все меры, чтобы к забастовщикам на предприятиях не были применены наказания от руководства.
Власти выделили время на местном телеканале, чтобы представители политических партий, активисты и профсоюзы могли выступить.
Напомним, что в городе проходили многотысячные протесты:
А между тем Коле живётся неплохо:
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Доведёт козёл до стрельбы, откопают дедовские пулемёты.
На протесты вышли все западные внешние силы (т.е. враги) В этом виноваты конечно же НАТО и США, (кто же эсчё)))) ))
А омон и МВД чисто кровные коренные Белоруссы))), которые защищали страну от шпионов))) которые прописаны и имеют гражданство Белоруссии.
Такое подойдёт кремлёвским знатокам)))?????
Гонорары не надо)))) передайте лучше Скабеевой на повестку дня и Соловьёву))))) ущимлённым нужнее)))
Друзья России говорите в Беларуси? Братья? Союзное государство? Ну-ну.
канндидат №1 А.Г. Лукашенко .
кандидат №2 Н.А.Лукашенко.
все бы были довольны . вот все им подсказывать нужно .
Там здоровенный флаг... Метров 40 по моим прикидкам в длину и метра 4 в ширину. Нашел в тырнет-магазине ткань по 260 рублей за погонный метр (оптом). Ширина рулона 1,5 метра. Получается на такой флажок надо 3 раза по 40 метров... Где-то 120 метров ткани. Выходит где-то 31200 рублей только на ткань... Это только то, что видно в кадре... Возможно флаг длиннее. А еще его надо сшить... А при таком огромном размере сделать это ох как не просто и скорее всего очень дорого... И долго... Заказывать надо заранее... В общем, я ни на что не намекаю, но, кажется, протестующих неплохо финансируют... А раз финансируют, то это кому-то нужно и значит митинги в Белоруссии не стихийный процесс. Ну не верится мне, что на такой флаг насобирали с миру по нитке.
В европе на всяких акциях даже гигантские фигуры из папье маше на грузовиках возят. Энтузиазм все побеждает)
Вот сборщик сидит на фейсбуке: https://www.facebook.com/donate/1123543824684874/4216374165100862/
К слову, я уже нажаловалась, предлагаю и вам подключиться
С 90-х годов, когда произошел распад СССР, "запад" только и делает, что дестабилизирует западную границу РФ.
Сначала умело под себя прогнули Латвию-Литву-Польшу. Поняли, что мало. Следом попытались (почему-то) с Юга зайти - Грузия. Дальше расшатали Украину.
Осталась единственная страна сограничная с РФ на западе - Белорусия.
Я, как сторонний наблюдатель, вижу в точности повторение майдана на Украине.
И я считаю, что действующий в любой стране режим не при чём. Просто им надо "обнять" Россию со всех сторон недружественно настроенными странами.
Итак. По границе РФ кто сейчас с нами "не дружит":
- Латвия, Литва, Польша, Украина, Грузия, Япония.
"Дружат" или в нейтралитете:
- Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай.
При этом стоит учесть тот факт, что и в Китае были попытки надавить против РФ, но безуспешно.
Опять же, это сугубо личное мое мнение.
Заодно и Китай лишится отличного транзита .
Только кому мерещатся внешние враги и лязганье гусениц НАТЫ? Разве что больному на голову.
Властям сказали - отдайте наших бойцов, а то будет как в прошлый раз!
Власти отдали. Потом спросили, а что было в прошлый раз? - Что было, что было... Протестовать стало некому и все заглохло.