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В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования

В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования (2 фото + 3 видео)

Автор:
19 августа 2020 12:55
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   выборы   гродно   лукашенко   политика   протесты   тихановская   
3098
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Гродненский горисполком опубликовал на своём сайте открытое письмо для жителей города.

Источник:

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Метки: беларусь   выборы   гродно   лукашенко   политика   протесты   тихановская   
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57  комментариев
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4k
RomaXz 3 часа назад
Режим при смерти, конечно они будут выполнять требования протестующих, что бы их вслед за усатым не снесли.
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1k
Vic Twin 9 минут назад
От урод, Лукашенко. Точно гражданскую войну и раскол страны устроит своей тупостью. Гродно - это запад. Есть такая шутка в Беларуси, что только в Западной Беларуси жена на завтрак кормит мужа драниками. Никто не обижался, все смеялись. Смысл шутки, если до кого не дошло, что в западной части страны люди более трудолюбивые, ведь хозяйке нужно встать очень рано, чтобы натереть картошку.
Доведёт козёл до стрельбы, откопают дедовские пулемёты.
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19k
мистер Конвей Твитти 16 минут назад
Ну что-же,местные чиновники держат нос по ветру - чуют насиженными задницами,что режиму усатого таракана приходит конец.
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50
Slavik 23 минуты назад
Я смотрю тут все такие геополитики и разведчики. предлагаю единую версию для всех))))

На протесты вышли все западные внешние силы (т.е. враги) В этом виноваты конечно же НАТО и США, (кто же эсчё)))) ))

А омон и МВД чисто кровные коренные Белоруссы))), которые защищали страну от шпионов))) которые прописаны и имеют гражданство Белоруссии.

Такое подойдёт кремлёвским знатокам)))?????

Гонорары не надо)))) передайте лучше Скабеевой на повестку дня и Соловьёву))))) ущимлённым нужнее)))
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3k
Алексей Полчаса назад
прекрасно, появился типичный комитет без прав аля "поболтаем обо всем". Активисты смогут опозориться на телеке. Митинги будут проходить под контролем. Молодцы мне кажется )
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19k
предводитель дворянства! 47 минут назад
Автор-косоглазая прошм.а.н.д.о.в.к.а,такая же как и власти Гродно,которым теперь п.и.з.д.е.ц,в свете последних событий,гы.
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4k
Bhaal предводитель дворянства! Полчаса назад
Скорее Лукашеску твоему п..здец.
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19k
предводитель дворянства! Bhaal 17 минут назад
Да и х.у.й на эту проститутку.Он не мой.он такая же мразь как и ты,дырявое.косоглазое чмо.
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469
Кристофер Робин Час назад
А где протестующие берут красно белые флаги, у р. Беларусь официальный флаг другой, или специально производство наладили или же завезли бракованную партию флагов польши из китая, брак по счастливому совпадению сделал из польского(ну или индонезийского) флаг р. Беларусь времен 1918 1919 и 1991 1995?
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3k
Schumacher Кристофер Робин 54 минуты назад
близко кладешь.... ну а где еще могут быть такие запасы красного и белого полотна??? всё организовано люкс...
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1k
Mellivora Час назад
А никого из РФ не настораживает что протесты проходят не под гос.флагом Беларуси?
Друзья России говорите в Беларуси? Братья? Союзное государство? Ну-ну.
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3k
Schumacher Mellivora 46 минут назад
да ты епаный провокатор, 1.начал с оппозиции, 2.обобщил массы, 3. тотально заклеймил всю страну. ублюдок, из тех кто от скуки лодку качает,я даже уверен что ты не то чтобы "безвозмездно за идею" стараешься, ты сам не знаешь в чем идея, да и вовсе никто не знает о том, что тебе можно за это не платить)) . ниче, скоро и тебе веслом уепут...
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Mellivora 4 минуты назад
Это государственный флаг Белоруссии до лукашенко
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14k
Александр Час назад
Гродно решил отплыть в Пшекленд? Хитрый ход, от приграничного города.
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11k
Андрей Дядя Час назад
да сделал бы нормальные честные выборы .
канндидат №1 А.Г. Лукашенко .
кандидат №2 Н.А.Лукашенко.

все бы были довольны . вот все им подсказывать нужно .
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Дядя 3 минуты назад
Для этого нужно в Конституцию поправку внести чтобы с 15 лет можно было избираться. Недодумал батько
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Протестующих вижу, идущих к ним на встречу властей не вижу.
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53k
Алекс Юстасов 2 часа назад
В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Алекс Юстасов 2 минуты назад
В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования
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525
Владимир 2 часа назад
И здесь использованную прокладку несут.
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7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Хотите наблюдение?
Там здоровенный флаг... Метров 40 по моим прикидкам в длину и метра 4 в ширину. Нашел в тырнет-магазине ткань по 260 рублей за погонный метр (оптом). Ширина рулона 1,5 метра. Получается на такой флажок надо 3 раза по 40 метров... Где-то 120 метров ткани. Выходит где-то 31200 рублей только на ткань... Это только то, что видно в кадре... Возможно флаг длиннее. А еще его надо сшить... А при таком огромном размере сделать это ох как не просто и скорее всего очень дорого... И долго... Заказывать надо заранее... В общем, я ни на что не намекаю, но, кажется, протестующих неплохо финансируют... А раз финансируют, то это кому-то нужно и значит митинги в Белоруссии не стихийный процесс. Ну не верится мне, что на такой флаг насобирали с миру по нитке.
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1k
Дмитрий Альберт Шавлаков 2 часа назад
30 000. да это копейки. один инициативный предприниматель или программист из заначки вытащил. вот тебе и флаг.
В европе на всяких акциях даже гигантские фигуры из папье маше на грузовиках возят. Энтузиазм все побеждает)
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8k
ПчёЛа Альберт Шавлаков Час назад
Именно насобирали, именно с миру по нитке.
Вот сборщик сидит на фейсбуке: https://www.facebook.com/donate/1123543824684874/4216374165100862/
К слову, я уже нажаловалась, предлагаю и вам подключиться
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2k
Нескучный сад Альберт Шавлаков Час назад
Я участвовал в протестах на Шиесе. Деньги, естественно, нужны и они собираются неравнодушными людьми. Одних только штрафов за митинги при мне более чем на 3 млн.руб. оплатили. Но, если протест массовый, то собираемых денег хватает на многое.
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7k
K7OO Дмитрий Час назад
Да-да, ни для кого не секрет, что майданы кормят сердобольные бабушки. Ну и программисты из заначек, ясен пень.
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1k
Vadynik K7OO 16 минут назад
Ну да, сердобольная бабуля привозила печеньки, так что все верно
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376
Добрыня 2 часа назад
Да блин, откройте глаза уже!
С 90-х годов, когда произошел распад СССР, "запад" только и делает, что дестабилизирует западную границу РФ.
Сначала умело под себя прогнули Латвию-Литву-Польшу. Поняли, что мало. Следом попытались (почему-то) с Юга зайти - Грузия. Дальше расшатали Украину.
Осталась единственная страна сограничная с РФ на западе - Белорусия.
Я, как сторонний наблюдатель, вижу в точности повторение майдана на Украине.
И я считаю, что действующий в любой стране режим не при чём. Просто им надо "обнять" Россию со всех сторон недружественно настроенными странами.
Итак. По границе РФ кто сейчас с нами "не дружит":
- Латвия, Литва, Польша, Украина, Грузия, Япония.
"Дружат" или в нейтралитете:
- Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай.
При этом стоит учесть тот факт, что и в Китае были попытки надавить против РФ, но безуспешно.
Опять же, это сугубо личное мое мнение.
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6
Татьяна Добрыня 2 часа назад
Пропала страна ... пропала ..... если победят сторонники Тихановской - это всё , туши огни . Россия лишиться последнего безопасного сухопутного коридора в Европу .
Заодно и Китай лишится отличного транзита .
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53k
Алекс Юстасов Добрыня 2 часа назад
Есть еще один очень неприятный фактор. В Белоруссии есть то, что очень поперек горла нашей власти. А именно развитая "социалка". Т.е. это несколько сдерживает наших буржуев еще сильнее ускорить наступление на эту сферу. Так как есть с чем сравнивать. После майдана в Белоруссии будет конец бесплатной медицине и образованию. Соответственно и у нас еще быстрее начнут закручивать гайки.
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152
Nane First NameLast Добрыня Час назад
Там за лощиной коварный ВРАГ! Срочно всем сплотиться и потуже затянуть пояса! А то уже гусеницы прокляой НАТЫ лязгают.

Только кому мерещатся внешние враги и лязганье гусениц НАТЫ? Разве что больному на голову.
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1k
Alex Trahtenberg Алекс Юстасов Полчаса назад
а что эт за страна такая Белоруссия? Никак на карте не могу её найти...Беларусь есть..а Белоруссии чот как-та нет.
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376
Добрыня Alex Trahtenberg 11 минут назад
Раз уж вы меня ткнули, так сказать, в грязь, то и я вам в ответ.
Раз уж вы меня ткнули, так сказать, в грязь, то и я вам в ответ.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Весь маразм в этом Коле Лукашенко.
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3k
КремлеКот 2 часа назад
Более 10 000 протестующих при численности населения почти 357 000, т.е. примерно 3 %.
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3k
LLladbiM КремлеКот 2 часа назад
Дети не пойдут, старики тоже. Из 357 тыс активного населения останется примерно 150, а это 6% но это конечно все еще не 50%
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
гродненский райисполком подписал себе смертный приговор,дебилы
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21k
Григорий ЗА КИБЕРНЕТИКУ 59 минут назад
Было 700 протестующих - костяк всех протестов. Движение сошло на нет - остальные смотрели, проходили мимо, плакатов дома не рисовали, пассивная часть.
Властям сказали - отдайте наших бойцов, а то будет как в прошлый раз!
Власти отдали. Потом спросили, а что было в прошлый раз? - Что было, что было... Протестовать стало некому и все заглохло.
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3k
Schumacher ЗА КИБЕРНЕТИКУ 57 минут назад
ну не смертный но лет так 10-15 впаяют)))
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4k
Bhaal ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
Скорее это конец Лукашеску
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3k
Александр Зотов 3 часа назад
хм, и все стихийно так в белых одеждах
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146
Lao Mao 3 часа назад
Гродно, а рядом, случайно, польская граница. Я не удивлён
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