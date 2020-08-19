В Гродно власти пошли на встречу протестующим и выполнили все их требования

Горисполком согласился с требованиями представителей Светланы Тихановской и профсоюзов предприятий Гродно, одним из которых было создание Совета общественного согласия города. В состав Совета войдут чиновники и активисты.



Теперь митинги можно будет проводить ещё на двух площадях Гродно (на площади Ленина и Советской), а также во время проведения массовых мероприятий при необходимости будет оказана медицинская и техническая поддержка.



Из 777 задержанных на митингах, власти отпустили практически всех. За исключением 2 жителей, против которых возбуждены уголовные дела. Управление внутренних дел принесло публичные извинения гражданам.



Горисполком принял все меры, чтобы к забастовщикам на предприятиях не были применены наказания от руководства.



Власти выделили время на местном телеканале, чтобы представители политических партий, активисты и профсоюзы могли выступить.