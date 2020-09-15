3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина

Первый раз после начала протестов в Беларуси президент России встретился с Александром Лукашенко. Переговоры за закрытыми дверями шли более четырех часов. Их итоги многих ввергли в шок. Реакция общественности в соцсетях не заставила себя долго ждать.
Краткие итоги встречи. То, о чем известно:
- Россия предоставит Беларуси «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов
- Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса
- Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что «друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам»
- По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и «бряцает оружием» у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.
- Россия предоставит Беларуси «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов
- Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса
- Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что «друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам»
- По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и «бряцает оружием» у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.
Интернет-тролли обратили внимание на то, в каких позах сидели Путин и Лукашенко во время встречи. И тут понеслось...
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У меня все в порядке, годовой доход на семью с 7 нуля. Я не декабрист, чтоб менять сытую жизнь на ссылку, тем более за сытость и богатство народа, который сам не хочет быть сыт и богат. Это я хочу свою жизнь для других людей, а не другие люди хотят мою жизнь.
Недавно дошел до этого и как-то стало так наплевать на все революционное.
Нет, я продолжаю ненавидеть власть, но на их действия мне плевать. Чтоб они не сделали, я все равно смогу обеспецить семью и нормально жить.
Где же вся та отлично работающая промышленность Беларуссии? Где торговля и прибыль?
И где-же новый друг Китай?
Или Китай в замен денег просит от Бацьки нечто более осязаемое чем слова о "братских народах" и об угрозе с Запада и героической Беларуси которая эту угрозу героически блокирует?
И в конце - ни денег, ни спокойствия. Было уже.
А вот может ли экономически РФ тащить за собой "бывших"? Вот вопрос.
Вот амерам-то все равно,денег сколько надо напечатают. А мы?
А перед батькой надо ставить дилемму,или ты поддерживаешь во всем РФ и безоговорочно или давай до свиданья.
Или даже,давай входи в РФ хотя бы по типу Крыма,как автономия.
А то батька на двух стульях жопой вертит.
А если завтра Тихановская в Президентах и Беларусь рванет в Европу?
Что в Кремле будут делать? Кто миллиарды вложений в лояльность вернет?
Вряд ли, каждая российская семья, получит эти 3 700, если Белоруссии их не отдать... Просто кто то еще больше стырит в правительстве.
ПС: Выборгского чиновника арестовали за хищение в размере годового бюджета города.(с) Уже бюджетами воруют, а вы про 3 700)))