FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3372 поста • 631 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина

3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина (18 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Лукашеко   беларусь   деньги   кредит   политика   путин   реакция соцсетей   
5834
18
Первый раз после начала протестов в Беларуси президент России встретился с Александром Лукашенко. Переговоры за закрытыми дверями шли более четырех часов. Их итоги многих ввергли в шок. Реакция общественности в соцсетях не заставила себя долго ждать.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Лукашеко   беларусь   деньги   кредит   политика   путин   реакция соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
parallax 58 минут назад
Геополитика. Не хотите давать полтора ярда на поддержание, отдадите в десять раз больше на сдерживание очередных военных баз "мирного" НАТО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
1
Сергей Петрович 2 минуты назад
Белорусы не вышли. Вышли только проплаченные западом ублюдки. Информация от одних знакомых которые пошли на это (за один выход дают от 25 до 50 баксов), а если пойдёшь провакатором то от 100$. один знакомый пошёл провакатором его немного побили и отправили на окрестино, отсидел там 15 суток, а теперь ему за это обещают 30 000$ дать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Акакий 4 минуты назад
6 лет назад януковичу в два раза больше дал, история повторяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ivan 11 минут назад
Да уже наплевать. Меня лично все устраивает. Белорусы вышли, и продолжают выходить. Это их дело. Хотят жить лучше. Их выбор, их желание. Русские не вышли. Значит, все устраивает. Все сыты, у всех по 2 машины в семье, дача, квартира и накопления. Средний класс процветает. Кредиты платятся вовремя, страна процветает. И так в каждом уголке необъятной нашей Родины.

У меня все в порядке, годовой доход на семью с 7 нуля. Я не декабрист, чтоб менять сытую жизнь на ссылку, тем более за сытость и богатство народа, который сам не хочет быть сыт и богат. Это я хочу свою жизнь для других людей, а не другие люди хотят мою жизнь.
Недавно дошел до этого и как-то стало так наплевать на все революционное.
Нет, я продолжаю ненавидеть власть, но на их действия мне плевать. Чтоб они не сделали, я все равно смогу обеспецить семью и нормально жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
С миру по нитке 13 минут назад
г.онд.оны штопаные что один что другой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
александр 17 минут назад
а их точно побьют?

а их точно побьют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 19 минут назад
Батька так прекрасно ведет дела в стране,что постоянно просит каких-то нештяков.
Где же вся та отлично работающая промышленность Беларуссии? Где торговля и прибыль?
И где-же новый друг Китай?
Или Китай в замен денег просит от Бацьки нечто более осязаемое чем слова о "братских народах" и об угрозе с Запада и героической Беларуси которая эту угрозу героически блокирует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 19 минут назад
Статейка конечно - высер. Но высер актуальный. Но вопрос здесь не тот обсуждается. 1,5 ярда жалко? Да будет вторая усраина - мы не только десятки ярдов потеряем - сотни, и безопасность ниже плинтуса. Так что не жалко. Вопрос в другом. Какие достижения у обнулятора? Если поднять все предвыборные обещания и ежегодные выступления с 2000 года - 95-97% не выполнено. Количество миллиардеров - зашкаливает, природные ресурсы распродаются со скоростью в десятки раз превышающие советские времена, а всех друзей просрали и слили - Ливия - просрана, Ирак, Украина - просраны, Венесуэла и Сирия и Армения - большей частью просраны, вот видимо и Беларусь просрали. Но обнулятор не остановится на этом. Наша страна богатая, замучаешся все просирать и продавать. Однако детишки уже подхватывают власть из стареющих рук - дело просирания будет жить, если мы так и будем молчать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 19 минут назад
Интересно а самому то обнуленному случись чего, кто бабосами поможет?боюсь вся (элита) разбежится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 20 минут назад
Стэнка, захлебнись желчью. Лучше - и дешевле! - 1,5 млр и спокойствие на западной границе, чем получить вторую Украину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов Ashabad 12 минут назад
Как Украина Вас лично беспокоит? Антироссийскими высерами если только. Никакой угрозы от них. А то что там внутри творится, это их личное дело. Хоть пусть переубивают друг друга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Пронька Грезной Ashabad 9 минут назад
Зашибись

И в конце - ни денег, ни спокойствия. Было уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
kotovski Полчаса назад
3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Павел Солдатов kotovski 11 минут назад
Ливерботы так же могут активизировать, надо с теми и с другими бороться. Всем нужна власть, а народ насрать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
NONAME Полчаса назад
это не Белоруссии денег дали , а Лукашенко , что бы он мог дальше платить силовикам за лояльность режиму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 Полчаса назад
Тихоновская: "вашими налогами будут оплачены наше побои" - я ЗА)) даже 20 баксов дам ради такого)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов Полчаса назад
Бацька это не тряпка Янык. Он майдан свой как раз раскатает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vladimir Klishin 44 минуты назад
Как же грустно у России с союзниками... можете сколько угодно бомбить минусами и остротами, но этот вымогатель в очередной раз продался... на этот раз нам. И заменить не на кого... Завтра он под Китайцев ляжет (что он активно последние три года делает) что будем делать? Опять поведёмся на шантаж, спишем долги и снова дадим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Vladimir Klishin 12 минут назад
С такими друзьями и врагов не надо. А России надо быть более определенной с союзниками, или они с нами или нет. Коли противостояние, англо-саксы и русские продолжается.
А вот может ли экономически РФ тащить за собой "бывших"? Вот вопрос.
Вот амерам-то все равно,денег сколько надо напечатают. А мы?
А перед батькой надо ставить дилемму,или ты поддерживаешь во всем РФ и безоговорочно или давай до свиданья.
Или даже,давай входи в РФ хотя бы по типу Крыма,как автономия.
А то батька на двух стульях жопой вертит.
А если завтра Тихановская в Президентах и Беларусь рванет в Европу?
Что в Кремле будут делать? Кто миллиарды вложений в лояльность вернет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Азиз Ниязов Vladimir Klishin 9 минут назад
Его дни сочтенны, и как только он поймет, что теряет страну окончательно. К России опять задом повернётся и будет сосать у США и европы. Скажет, что ему мозги запудрили, а сам он демократ до мозга костей. Вот вам реформы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 52 минуты назад
Хохлы защищают европу от России, а беларусы защищают Россию от НАТО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Anna 54 минуты назад
а поехал бы к трампу, сидел бы как вучич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ALFIE Anna 5 минут назад
а потом бы и лежал как Каддафи....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD Час назад
3 700 рублей каждая российская семья отдаст Беларуси (с)
Вряд ли, каждая российская семья, получит эти 3 700, если Белоруссии их не отдать... Просто кто то еще больше стырит в правительстве.
ПС: Выборгского чиновника арестовали за хищение в размере годового бюджета города.(с) Уже бюджетами воруют, а вы про 3 700)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Сергей Петрович SSD 14 минут назад
Ни один росиянин ни копейки не отдаст. Путин не дарит эти бабки, а даёт в кредит и страна от этого только в выйгрыше так какдала 1,5 миллиарда, а через год получит 1,7 миллиарда. Так что не нужно хено писать что россияне дарят бабки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
480
Злодей Час назад
Что то мало экспертных мнений. Господа эксперты,вы куда делись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh Злодей 3 минуты назад
сентябрь, все в школе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
604
arcush Час назад
Вова! Ты не прав!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 arcush Полчаса назад
да все он прав, как и в подавляющем большинстве случаев)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Сергей Петрович arcush 13 минут назад
Он прав так как для таких как Вы и...... бабки зарабатывает давая их в кредит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Пепелац Час назад
3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 Пепелац Полчаса назад
Нефть и газ в Беларусь продаются ниже рынка но не ниже себестоимости, поэтому как потери их считать нельзя) а если бы не продали эти нефть и газ белорусам ты уверен что куда то продали бы еще эти объемы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Сергей Петрович dima423 12 минут назад
Не продалибы дешевле так остались бы без денег, приостановили бы дабычу и страна потеряла бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Путин рассказал, кто в России средний класс. Теперь россияне шикуют Путин рассказал, кто в России средний класс. Теперь россияне шикуют Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд Александр Лукашенко признался, что перенес коронавирус на ногах и попал в золотой фонд Сын Лукашенко, побывавший на Параде Победы в Москве, изумил россиянок своей красотой Сын Лукашенко, побывавший на Параде Победы в Москве, изумил россиянок своей красотой Путин предложил новые меры поддержки бизнеса Путин предложил новые меры поддержки бизнеса
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1011010



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Сибири нашли пещерного медведя
0
118
В Сибири нашли пещерного медведя
10 ярких цитат Марии Захаровой
3
282
10 ярких цитат Марии Захаровой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски
0
4
Лебедь проучил девушку за неправильное ношение маски
Диета Анны Семенович потерпела фиаско
0
46
Диета Анны Семенович потерпела фиаско
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Да в СССР секса было больше чем сейчас!
0
28

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#россия#прикольные#люди#смешные#москва#сделай сам#авария
#интересно#факты#интересное#кино#девушки#подборка#на различный вкус#новости#спорт#авто авария
#юмор#прикол#животные#сша#картинки#своими руками#белоруссия#оружие#шоу бизнес#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться