3 700 рублей каждая российская семья подарит Беларуси. Реакция соцсетей на обещание Путина

Краткие итоги встречи. То, о чем известно:



- Россия предоставит Беларуси «в этот сложный момент» кредит на 1,5 миллиарда долларов

- Беларусь станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса

- Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и заявил, что «друг познается в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам»

- По словам Лукашенко, Россия — старший брат Беларуси. Но НАТО с ними не считается и «бряцает оружием» у границ Союзного государства, поэтому нужно побряцать в ответ.