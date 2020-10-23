Существует, как минимум, пять ступеней, на которые человек должен обучаться. Невозможно прийти без обучения на должности командира батальона, полка, начальника штаба, тем более генерала армии. Получается, он должен был шесть–семь раз ездить на такие курсы, потратив на каждые из них те же самые шесть месяцев. Если сложить всё это вместе, получится, что нынешний офицер будет тратить на учёбу чуть ли не больше, чем офицер в советское время.