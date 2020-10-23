Каждый гражданин России имеет право на образование.
Каждый гражданин России имеет право на образование. Кто- то пользуется им сполна и получает ученую степень, а кто-то без гражданского, военного и высшего образования сразу в генералы.
Виктор Золотов – глава национальной гвардии Российской Федерации, относительно нового для страны органа исполнительной власти. Один из самых непубличных российских силовиков. «Жестокий, скрытный, готовый на все ради достижения поставленной цели», — говорят источники в МВД.
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Карьера генерала начиналась на Автомобильном заводе им. Ленинского комсомола (АЗЛК), автослесарем. В 1970-80-е годы был сотрудником 9-го управления (охрана) КГБ СССР, преобразованного в 1992 г. в Федеральную службу охраны (ФСО). В свое время он был нанят Коржаковым охранять Бориса Ельцина во время его выступления с танка.
В середине 1990-х годов был телохранителем Анатолия Собчака и первого вице-мэра Владимира Путина. Затем работал в частных охранных предприятиях Санкт-Петербурга. В 1996 г. уволен из ФСО. Охранял криминального авторитета Романа Цепова. В 2000 г. Владимир Путин назначает его начальником службы собственной безопасности. В сентябре 2013 года назначен на должность заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России. 12 мая 2014 года указом Президента Российской Федерации назначен первым заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации — главнокомандующим внутренними войсками МВД России. 5 апреля 2016 года Указом президента России назначен директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации. https://newtimes.ru/articles/detail/90102
Существует, как минимум, пять ступеней, на которые человек должен обучаться. Невозможно прийти без обучения на должности командира батальона, полка, начальника штаба, тем более генерала армии. Получается, он должен был шесть–семь раз ездить на такие курсы, потратив на каждые из них те же самые шесть месяцев. Если сложить всё это вместе, получится, что нынешний офицер будет тратить на учёбу чуть ли не больше, чем офицер в советское время.
Википедия дает об образовании Золотова такую информацию: «Окончил Московский юридический институт МВД России и Военную академию Генерального штаба ВС Российской Федерации». Речь о том, когда учился и когда окончил – отсутствует. Но можно вычислить. Московский юридический институт МВД России основан в 2002 году- получается генерал армии «закончил» его не позднее 2006-2007 годов (будучи главным охранником Владимира Путина, в возрасте за пятьдесят). Что касается Академии Генштаба - еще позже. Здесь всё понятно.
В течение многих лет Виктор Золотов был одним из наиболее приближенных к Владимиру Путину людей, отвечая за его личную безопасность. В настоящее время он является руководителем одной из самых значимых карательных организаций – Национальной гвардии, «бойцы» которой осуществляют разгоны мирных акций протеста, задерживают и избивают оппозиционеров и гражданских активистов. Кроме того, в отношении Золотова неоднократно звучали обвинения в его связях с криминальными авторитетами (преимущественно в Санкт-Петербурге) и коррупции.
Авторский пост
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Метки: коррупуционер росгвардия силовики
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"... Военную службу по призыву проходил в пограничных войсках КГБ СССР, член КПСС
После продолжил службу в девятом управлении КГБ СССР (охрана советского правительства и руководителей КПСС) ..."
школа кгб или что там у них есть для вновь поступивших, а потом любой вуз диплом выдаст.
образования у него достаточно.
сейчас чьи то влажные мечты разбились о суровую действительность.
минусите, неудачники, заодно и посчитаем сколько вас ошивается тут.
-"«Жестокий, скрытный, готовый на все ради достижения поставленной цели», говорят источники в МВД. "
"поставленной цели"-читай ,поставленной задачи !!
Дмитрий Анатольевич был замом у собчака по юрвопросам. То есть был в курсе многого
По данным политолога Алексея Мухина, Медведев внёс большой вклад в защиту Владимира Путина от обвинений по итогам расследования деятельности Комитета мэрии по внешним связям в 1992 году, грозившего Путину потерей должности[42].
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Nikola Tesla imel nachalnoe obrazovanie(izobrel raznie chudesa) .
Lavrentie Beriya ne imel vishee obrazovanie (peremestil promishlenost za Ural , ukral atomnuyu bombu u amerikancah, ne raz prosil politbiro pozvolit emu prodolzhit uchobu ).
Korolyov nigde ne uchil kak i iz za chego letayut raketi .
Kalashnikov v shkole ne uchil kak nado sozdavat avtomati .
Arhimed ne imel vishee obrazovanie (pridumal tozhe raznie vewi).
Stalin imel cerkovnuyu shkolu ( gosudarstvo iz gryazi podnyal v kosmos , pobedil v voine,sozdal rezerv prochnosti Vashego gosudarstva na buduwih 50 let ).
Bush mladshi kak bil tupim tak i ostalsa .
Obama imel vishee obrazovanie a zrya .
Vi i dalshe dumaete chto obrazovanie imeet kakuyu to svyaz s dostizheniyami kakogoto cheloveka ?
Nikola Tesla imel nachalnoe obrazovanie(izobrel raznie chudesa) Да уж, у нас в правительстве тоже чудесников хватает