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В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину

В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину (4 фото)

Автор:
14 августа 2020 12:37
Сообщество : Истории
Метки: белоруссия2020   видео   дедушка   интересное   омон   политика   силовики   
2859
4

Вот уж пять дней в Белоруссии проходят протесты против результатов выборов. Силовики бьют безоружных людей, угрожают гранатами, задерживают женщин и бьют дубинками проезжающие машины. На видео попал случай, когда силовики скрутили пожилого мужчину, которому помяли машину дубинками.

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Метки: белоруссия2020   видео   дедушка   интересное   омон   политика   силовики   
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91  комментарий
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5k
Иван 2 часа назад
Да этот дед ещё в 43 полицаем был, фашистам прислуживал, так ему и надо.
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2k
Mart Daav Иван 2 часа назад
Иван, вы редкостное чмо
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111
DoctorBetruger 11 минут назад
И вся пригожинская шваль из секты любителей плешивой моли рьяно кинулась рассказывать про то, что дед сам виноват.
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2k
Борис Карабанов 20 минут назад
Я что-то не пойму, как только пенсионер на свое "шахе" где-нибудь накосячит на дороге, так - "старый пердун", а здесь "фак" омоновцу показал, так - "дедушка". Несправедливо как-то.
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4k
Вася Полчаса назад
Ссылка coub.com
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11k
Oleg 44 минуты назад
вопрос в том, сколько времени продержатся протестующие. через месяц - два захотят есть, придётся идти на работу ... а уж РБ вряд ли с работой сильно лучше чем в России... поэтому батько будет тупо сидеть и ждать. Показывать по телеку "лебединое озеро" и прочее ... и ждать.
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11k
Роберт Шекли 49 минут назад
Дед решил выйебнуться и показать средний палец из окна авто ОМОНовец это увидел и решил просто наказать разбитым зеркалом Дед счел наказание несправедливым и остановился для подачи аппеляции Теперь его будут судить за оскорбление сотрудника правоохранительных органов при исполнении. Отделается штрафом

Хотелось бы сказать что-то в защиту деда, но не получается.
В Германии, например, недавно оштрафовали парня, который незначительно превысил скорость и показал средний палец дорожной камере, на 1500 евро

Те кто защищает деда, почему вы сами не походите к сотруднику ОМОНа или полицейскому и не показываете им средний палец?
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2k
Борис Карабанов Роберт Шекли 15 минут назад
В Германии - это другое! Как можно этого не понимать! Поскольку речь идёт о "демократическом протесте", то здесь дозволительно и приветствуется всё. Можно показывать "фак", можно разворотить мостовую и кидать брусчатку в полицейских, можно делать что угодно, можно, в конце-концов, бросать в них "коктейли Молотова".
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4k
Bhaal Час назад
Прям все как в 1941. Оккупанты пришли.
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Дедушке доходчиво разъяснили ПДД в части использования звукового сигнала. Дедушка хотел приобщиться к общему празднику- ОМОН его позыв оценил и поддержал.
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17k
Vital Idol Час назад
белорусские мусора - фашиствующий биомусор!!! в топку!!!
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4k
Bhaal Vital Idol Час назад
Так если лукаша скинут, они все сюда приедут, в Росгвардию устраиваться.
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169
bad boy Час назад
Пока полиция будет себя так вести и это будет поддерживаться самой верхушкой государства никогда в такой стране не будет хорошей жизни.
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28k
winergy2012 Час назад
Кстати,автор тоже пи.дор.
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28k
winergy2012 Час назад
Это не старый дедушка.Это старый,хитровы.е.баный,пи.дор.
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15k
голландец winergy2012 Минуту назад
В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину
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3k
Вадим 2 часа назад
Ну как я понимаю по мнению кремлешлюх,дедок сам нарвался. Просто любой гражданин свободного демократического государства должен понимать что:
1) Выборы проводятся для президента. Конкретно что бы потешить самолюбие.
2) Если ты не согласен с результатом. Ты должен терпеть до следующего раза.
3)Нет более ранимых существ чем работники правоохранительных органов.Они бояться всего в том числе громких звуков(звуковой сигнал в поддержку несогласных) на дороге. И поэтому собираясь в стаи могут вести себя агрессивно,особенно на проезжей части.
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28k
winergy2012 Вадим 45 минут назад
Езжай в сэшэа.Хули ты здесь торчишь.
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28k
winergy2012 776166 41 минуту назад
Ну как твоим папке и мамке зеля с парашей накидывают ,мы уже видели.У твоей мамки аж глаза из орбит повылазили.До самого горла воткнули.
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3k
Вадим winergy2012 39 минут назад
Не дождетесь я не из единой россии
и не из правительства.
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17k
Vital Idol winergy2012 20 минут назад
пид*ар твою муму в очко отъимел и получился ты, высерышный выпердышь!!! чужие х*уи я болгаркой полирую! и тебе отполирую, бесплатно!
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13k
MedOFFo Вадим 18 минут назад
Вообще не понятна эта жёсткая риторика со стороны фишкян на обычных Белорусов, как будто отстаивание своего права выбора- это смертный грех...
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93
Алексей 2 часа назад
Омоновец представитель закона и должен следовать его букве. Где в белорусских законах написано, что за жесты нужно бить машину, что а за слова можно дубасить безоружного гражданина впятером? У меня создаётся впечатление, что часть общества так и не эволюционировала в человека разумного. Живут по звериным повадкам и инстинктам.
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40k
Евгений 2 часа назад
Если бы "дедушка" не размахивал средним пальцем из окна, оскарбляя ОМОНовца, то и зеркальце было целым. Ну а потом, когда попытался убежать, то и попал под раздачу (излишнюю). Вывод: "дедушка" сам виноват в своих приключениях.
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9k
Евгений 2 часа назад
Очередной цепной пёс режима, показывает свою звериную сущность. Никакой эмпатии, никакого сострадания, чистый, ничем не оправданный, садизм. Те, кто его оправдывают (не считая помойных комментаторов на зарплате) - вероятно те же люди, кто оправдывает историка, расчленившего свою любовницу - тем что она его "спровоцировала".
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10k
Элитный тигр Евгений 2 часа назад
Я с таких как ты худею. Ты не уважаешь человека (не обычного человека, а человека, стоящего на страже закона), который стоит на улице, показываешь ему факи, получаешь от него за это 3,14здюлей, а потом ноешь что ты жертва режима??? Ахахахаха, ДБ... Потом такие как ты ноют, а за что их крутят, когда стаканчики в полицию кидают. А ты знаешь, что в тебя летит - стаканчик или ВВ?
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4k
Leo Sun Элитный тигр 55 минут назад
Просто все попривыкали к тому, что в Интернете можно безнаказанно посылать всех на***, а про то, что в реальности за это можно огрести по полной не только от представителя власти, но и от обычного человека - забывают.
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9k
Евгений Элитный тигр 49 минут назад
Завидую вашему зрению. Вы смогли рассмотреть на видео фак - на таком расстоянии, да ещё через крышу авто - это конечно удивительно. Я бы уже съемочную группу дискавери вызывал.
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134
Chuchelo Patamkovoe Элитный тигр Полчаса назад
То что на нем форма ещё не значит что он на страже закона.
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6k
harlamov 2 часа назад
Ублюдки неадекватные. Сначала повредили деду имущество, а потом, когда он справедливо возмутился, то еще и избили. Вот есть совесть у этих людей...
Ну хорошо, не буду даже пытаться объяснить логику животного ломающего чужие машины (наверное это все таки от безнаказанности), но вот зачем деда пи#дить и пихать в автобус?
Ну ты разбил ему тачку, скажи, ок, мужик, я тут в запаре, ситуация сложная, езжай с Богом... Нет же, педераст зовет еще четверых животных и избивает деда. Что это? Это 90-е в России, когда бандиты беспредельничали. Это фашистские карательные отряды в 1943. Только они так поступали. Русские бандиты и фашистские каратели. Теперь еще белорусские менты в этом списке.
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2k
Нечаинка harlamov 2 часа назад
*Итальянские мафиози и мексиканские наркобароны всплакнули от умиления, как и племена людоедов*
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1k
Angelpro 2 часа назад
Даже если дед посигналил в протест, за это надо бить машину, а потом уже и водителя преклонных лет? Или человек не имеет право высказать свое мнение?
Считаю что силовики перегибают палку, в ПЯТЕРОМ!!! на деда и еще поддают дубинкой.
Как по мне стыдно должно быть, это может быть и чей-то отец из другой бригады силовиков. Дед не замахивался и не кидал в них ничего, разве так можно?
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Понеслось бабско-визгливое "Диточек обижают!"
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40k
Andrey 2 часа назад
Фашисты!
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10k
Элитный тигр Andrey Час назад
ПОШЕЛ НА ХУ#!!! Надеюсь, тебе понравилось? А ведь дед показал такой жест представителю закона. Ну а если тебе нравится, то еще раз ПОШЕЛ НА ХУ#!!!
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68k
Иван Andrey 47 минут назад
Фашисты как раз в рядах оппозиции!
И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!
Фашисты как раз в рядах оппозиции! И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!
Фашисты как раз в рядах оппозиции! И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!
Фашисты как раз в рядах оппозиции! И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!
Фашисты как раз в рядах оппозиции! И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!
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12k
vikklu 2 часа назад
Шакальё. Даже у диких народов Кавказа есть уважение к старым людям.
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354
Вадим Штепа vikklu 2 часа назад
к старым людям свого тейпа
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93
Алексей vikklu 2 часа назад
Их специально натаскивают на людей. Отбирают и культивируют. Ждать сострадания, понимания или ещё каких чувств от них бессмысленно. Им пофиг дети, женщины, старики. Они понимают только силу. Кто сильнее, тот и хозяин. Дед уж точно не сильнее, поэтому его и побили впятером.
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