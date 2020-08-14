В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину

Вот уж пять дней в Белоруссии проходят протесты против результатов выборов. Силовики бьют безоружных людей, угрожают гранатами, задерживают женщин и бьют дубинками проезжающие машины. На видео попал случай, когда силовики скрутили пожилого мужчину, которому помяли машину дубинками.
Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал на своей страничке в Twitter видео из Белоруссии, на котором силовики избили пожилого мужчину. Он проезжал на автомобиле мимо, и один из блюстителей порядка сломал ему зеркало дубинкой. Омоновец заметил, что мужчина остановился и позвал на помощь коллег. Впятером силовики схватили мужчину и оттащили его в автобус, припаркованный рядом.
Дедушка и белорусский ОМОН: Наглядное пособие, как потерять уважение народа и настроить против себя всю страну pic.twitter.com/jYLDnQxGJa— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 13, 2020
В комментариях пользователи заметили, что не стоит провоцировать силовиков, но их действия уже выходят из-под контроля.
Выглядит не лицеприятно.Но не надо провоцировать силовые структуры.— Николай Скрынник (@nikskrynnik1) August 13, 2020
А "дедок" этот никакой жест не демонстрировал когда проезжал мимо? Точно? А если присмотреться? Может он, всё-таки, сам напросился?— Aleksey Pradedov (@AlekseyPradedov) August 13, 2020
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Хотелось бы сказать что-то в защиту деда, но не получается.
В Германии, например, недавно оштрафовали парня, который незначительно превысил скорость и показал средний палец дорожной камере, на 1500 евро
Те кто защищает деда, почему вы сами не походите к сотруднику ОМОНа или полицейскому и не показываете им средний палец?
1) Выборы проводятся для президента. Конкретно что бы потешить самолюбие.
2) Если ты не согласен с результатом. Ты должен терпеть до следующего раза.
3)Нет более ранимых существ чем работники правоохранительных органов.Они бояться всего в том числе громких звуков(звуковой сигнал в поддержку несогласных) на дороге. И поэтому собираясь в стаи могут вести себя агрессивно,особенно на проезжей части.
и не из правительства.
Ну хорошо, не буду даже пытаться объяснить логику животного ломающего чужие машины (наверное это все таки от безнаказанности), но вот зачем деда пи#дить и пихать в автобус?
Ну ты разбил ему тачку, скажи, ок, мужик, я тут в запаре, ситуация сложная, езжай с Богом... Нет же, педераст зовет еще четверых животных и избивает деда. Что это? Это 90-е в России, когда бандиты беспредельничали. Это фашистские карательные отряды в 1943. Только они так поступали. Русские бандиты и фашистские каратели. Теперь еще белорусские менты в этом списке.
Считаю что силовики перегибают палку, в ПЯТЕРОМ!!! на деда и еще поддают дубинкой.
Как по мне стыдно должно быть, это может быть и чей-то отец из другой бригады силовиков. Дед не замахивался и не кидал в них ничего, разве так можно?
И это белорусы, понесшие такие людские потери в ВОВ!