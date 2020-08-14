В Белоруссии силовики избили дедушку, после того, как разбили его машину

Журналист Дмитрий Смирнов опубликовал на своей страничке в Twitter видео из Белоруссии, на котором силовики избили пожилого мужчину. Он проезжал на автомобиле мимо, и один из блюстителей порядка сломал ему зеркало дубинкой. Омоновец заметил, что мужчина остановился и позвал на помощь коллег. Впятером силовики схватили мужчину и оттащили его в автобус, припаркованный рядом.