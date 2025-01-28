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Во Владивостоке толпа приезжих избила местного жителя

Во Владивостоке толпа приезжих избила местного жителя

Автор:
28 января 2025 14:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   девушки   нападение   полиция   приезжие   хулиганство   
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Троих злоумышленников задержали на следующий день.

Во Владивостоке группа приезжих напала на двух парней из-за сделанного замечания. Как сообщают очевидцы, двое парней заступились за девушек, к которым настойчиво приставали выходцы из Средней Азии. На записи с камеры очевидцев видно, как одного из парней валят на землю и после чего начинают избивать ногами, пока второй пострадавший пытается потасовку разнять. По словам одной из девушек, которые стали причиной нападения на местных жителей, у одного из злоумышленников был нож.



Как пишут СМИ, инцидент произошёл в понедельник около 10 вечера рядом с крупным торговым центром на улице Луговой. Сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки установить личности и задержать троих нападавших. Однако очевидцы заявляют, что злоумышленников было больше, но в объектив камеры они не попали. Прокуратура Ленинского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по факту хулиганства группой лиц.

Похожий инцидент произошёл вчера и в городе Артёме Приморского края. В районе городского рынка на улице Кирова толпа приезжих забила ногами местного жителя, который, по данным местных пабликов, тоже встал на защиту знакомой девушки. На место потасовки в течение нескольких минут подъехал наряд ППС. Силовики задержали троих подозреваемых 1990, 1998 и 2002 годов рождения. Однако если верить местным Telegram-каналам, задержанных вскоре выпустили из отдела полиции. Пострадавшему мужчине выдали направления на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных травм. Расследование продолжается.

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Метки: Видео   Владивосток   девушки   нападение   полиция   приезжие   хулиганство   
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15  комментариев
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1k
JustO1dMan 41 минуту назад
Опять обезьяны из зоопарка(аула) сбежали. Ну сколько уже можно завозить вот "ЭТО" в Россию, насколько они "ценные и не заменимые" тут ?!
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30k
ЦСКА 2 минуты назад
Все запущено до нЕльзя! Теперь только отлов, отстрел, как бешеных псин! Дальше будет хуже!
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1k
Вы меня знаете 2 минуты назад
Отстреливать их надо, как животных.
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65k
Hitokiri 6 минут назад
Если бы ченильницы не раздвигали ноги перед каждым первым чуркой и не давали чурке даже намека то никаких инцидентов бы не было.
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22k
anpetrof 7 минут назад
Сначала выпороть, чтобы месяц на жопе сидеть не могли, а потом в родной аул со всем ближним окружением, и главу диаспоры, если таковая имеется, тоже...
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8k
Николай 11 минут назад
Или домой навсегда или за решетку, любителям побить по голове ногами.
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23k
Голос Вселенной Полчаса назад
Ну вроде все по честному... Почему толпой? - ну потому что они были без ножей и стволов. А что вы хотели? Что им еще оставалось делать?
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49k
Notan Blaine Полчаса назад
Видимо скоро у нас будет как в Европе, где приезжим уже открыто разрешили насиловать местных жителей. А любые возмущения или попытки добиться справедливости со стороны родственников пострадавших расценивают как разжигание вражды.
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1k
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Отлично! Чего тут сказать... Гнать этих гондонов, их семьи,их близких и вообще всех
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2k
Dima 42 минуты назад
..ляь, каждый раз одно и тоже. едросы вы там не акуели?
или ждете мужиков с вилами?
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15k
Б.Касторский 46 минут назад
М-да. Животные. Толпой, без всякого страха и не избивают, а готовы убить. Это ненормально. И этих людей так рьяно жаждет наша власть? Их надо больше везти? Их не хватает?
Вспомнил замечательную песню, хз почему: ... бери топор- руби хардкор ... (с)
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1k
b1r1da 46 минут назад
Силовики задержали троих подозреваемых и вскоре выпустили из отдела полиции. Вот пока будут "выпускать", нападения будут продолжаться.
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3k
дмитрий викторович 47 минут назад
Ляя...Они не обучаемые!
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