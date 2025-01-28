Во Владивостоке толпа приезжих избила местного жителя

Троих злоумышленников задержали на следующий день.
Во Владивостоке группа приезжих напала на двух парней из-за сделанного замечания. Как сообщают очевидцы, двое парней заступились за девушек, к которым настойчиво приставали выходцы из Средней Азии. На записи с камеры очевидцев видно, как одного из парней валят на землю и после чего начинают избивать ногами, пока второй пострадавший пытается потасовку разнять. По словам одной из девушек, которые стали причиной нападения на местных жителей, у одного из злоумышленников был нож.
Как пишут СМИ, инцидент произошёл в понедельник около 10 вечера рядом с крупным торговым центром на улице Луговой. Сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки установить личности и задержать троих нападавших. Однако очевидцы заявляют, что злоумышленников было больше, но в объектив камеры они не попали. Прокуратура Ленинского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по факту хулиганства группой лиц.
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Похожий инцидент произошёл вчера и в городе Артёме Приморского края. В районе городского рынка на улице Кирова толпа приезжих забила ногами местного жителя, который, по данным местных пабликов, тоже встал на защиту знакомой девушки. На место потасовки в течение нескольких минут подъехал наряд ППС. Силовики задержали троих подозреваемых 1990, 1998 и 2002 годов рождения. Однако если верить местным Telegram-каналам, задержанных вскоре выпустили из отдела полиции. Пострадавшему мужчине выдали направления на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных травм. Расследование продолжается.
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или ждете мужиков с вилами?
Вспомнил замечательную песню, хз почему: ... бери топор- руби хардкор ... (с)