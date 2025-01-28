Во Владивостоке толпа приезжих избила местного жителя

Во Владивостоке группа приезжих напала на двух парней из-за сделанного замечания. Как сообщают очевидцы, двое парней заступились за девушек, к которым настойчиво приставали выходцы из Средней Азии. На записи с камеры очевидцев видно, как одного из парней валят на землю и после чего начинают избивать ногами, пока второй пострадавший пытается потасовку разнять. По словам одной из девушек, которые стали причиной нападения на местных жителей, у одного из злоумышленников был нож.

Как пишут СМИ, инцидент произошёл в понедельник около 10 вечера рядом с крупным торговым центром на улице Луговой. Сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки установить личности и задержать троих нападавших. Однако очевидцы заявляют, что злоумышленников было больше, но в объектив камеры они не попали. Прокуратура Ленинского района Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по факту хулиганства группой лиц.