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Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания

Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания

Автор:
30 июня 2024 20:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   мигранты   нападение   нож   реанимация   
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А его товарища отправил в реанимацию.

Ночью 30 июня несколько мигрантов гуляли по Владивостоку. Сообщают, что они как следует выпили и расшумелись возле жилого дома. На крики обратили внимание местные жители и сделали им замечание.

Началась перепалка и она привела к трагедии.

Один из мигрантов выхватил нож и ударил мужчину в шею. От полученной раны тот практически сразу скончался. Второго неадекват серьёзно порезал, сейчас он в реанимации.

Осторожно, жёсткие кадры и мат:

Нападавшего оперативно задержали, вскоре отправят в СИЗО.

Также Следком проверит законность пребывания преступника на территории России. Ведомство заинтересовалось и чиновниками, которые его у нас легализовали. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого дела.

В официальных СМИ есть данные только об одном задержанном. В тг-каналах сообщают, что второго тоже изловили - якобы он на этом фото.

Пойдёт ли как соучастник - пока неизвестно.


Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   мигранты   нападение   нож   реанимация   
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16  комментариев
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43k
Сергей 51 минуту назад
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6k
sumrаknn 2 минуты назад
лишать гражданства всех кто незаконно его получил, а это , думаю 90%
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98
Alex Vlg 4 минуты назад
Ишаки, все смеялись с Европы "их уничтожат беженцы", а по факту еще лет 5-10 такого миграционного беспредела и никакое НАТО не нужно будет, мы сами себя уничтожим. Дармоедов из ГосДумы засиделись.
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2k
Corkscrew 14 минут назад
Их нужно не в СИЗО отправлять и т. д., а сразу валить и закапывать. Кому эти ублюдки нужны в тюрьмах? Только на шее у налогоплательщиков сидеть будут. Бастрыкин хорошо сказал по этому поводу.
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63k
Мойша 21 минуту назад
Пожизненно. Главу диаспоры со своими "сынками" - штраф в пользу потерпевших и депортация.
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7k
Lexx Полчаса назад
Ну и на фиг он в СИЗО нужен? Скиньте его в Японское море, пусть рыбы сожрут.
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6
Александр Полчаса назад
хорошо хоть в Беларуси нету этих неназываемых национальностей. Значит можно обходится и без них ?
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98
Alex Vlg Полчаса назад
Пока представителей Госдумы не начнут эти зверьки резать в подворотнях ничего не поменяется.
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244
Serega Tim Полчаса назад
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5k
Олег Белов 42 минуты назад
Вопрос доколе? И почему у них уши на месте?
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563
сергей 50 минут назад
Пора возвращать смертную казнь.
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August
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