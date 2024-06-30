Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания

А его товарища отправил в реанимацию.
Ночью 30 июня несколько мигрантов гуляли по Владивостоку. Сообщают, что они как следует выпили и расшумелись возле жилого дома. На крики обратили внимание местные жители и сделали им замечание.
Началась перепалка и она привела к трагедии.
Один из мигрантов выхватил нож и ударил мужчину в шею. От полученной раны тот практически сразу скончался. Второго неадекват серьёзно порезал, сейчас он в реанимации.
Осторожно, жёсткие кадры и мат:
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Нападавшего оперативно задержали, вскоре отправят в СИЗО.
Также Следком проверит законность пребывания преступника на территории России. Ведомство заинтересовалось и чиновниками, которые его у нас легализовали. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования этого дела.
В официальных СМИ есть данные только об одном задержанном. В тг-каналах сообщают, что второго тоже изловили - якобы он на этом фото.
Пойдёт ли как соучастник - пока неизвестно.
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