Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания

Ночью 30 июня несколько мигрантов гуляли по Владивостоку. Сообщают, что они как следует выпили и расшумелись возле жилого дома. На крики обратили внимание местные жители и сделали им замечание.

Началась перепалка и она привела к трагедии.

Один из мигрантов выхватил нож и ударил мужчину в шею. От полученной раны тот практически сразу скончался. Второго неадекват серьёзно порезал, сейчас он в реанимации.

Осторожно, жёсткие кадры и мат: