В США ушёл из жизни бывший преступник, установивший "мировой рекорд" по арестам

Генри Эрл из Лексингтона, штат Кентукки, стал знаменитым, будучи арестованным полицией 1300 раз, что стало своеобразным мировым рекордом. Всего, он провел 6000 дней за решеткой.

Подавляющее большинство своих преступлений он совершил, находясь под влиянием алкоголя.

Как пишет издание, полицейские записи о правонарушителе-рецидивисте начинаются только с 1992 года, когда исправительные учреждения в округе начали цифровать "бумагу". На самом деле его плодовитая криминальная деятельность стартовала еще в 70-ых годах прошлого века и "неофициально" может насчитывать 1,5 тыс "эпизодов".

Также считается, что он потратил в общей сложности 6000 дней своей жизни, проведя их за решеткой.