В США ушёл из жизни бывший преступник, установивший "мировой рекорд" по арестам

Впервые Генри Эрл был арестован в 1970 году. Последний арест, как пишут СМИ, произошел 7 лет назад. Подавляющее большинство своих преступлений Генри совершил под влиянием алкоголя.
Генри Эрл из Лексингтона, штат Кентукки, стал знаменитым, будучи арестованным полицией 1300 раз, что стало своеобразным мировым рекордом. Всего, он провел 6000 дней за решеткой.
Подавляющее большинство своих преступлений он совершил, находясь под влиянием алкоголя.
Как пишет издание, полицейские записи о правонарушителе-рецидивисте начинаются только с 1992 года, когда исправительные учреждения в округе начали цифровать "бумагу". На самом деле его плодовитая криминальная деятельность стартовала еще в 70-ых годах прошлого века и "неофициально" может насчитывать 1,5 тыс "эпизодов".
Также считается, что он потратил в общей сложности 6000 дней своей жизни, проведя их за решеткой.
Эрл утверждал, что начал пить в 18 лет, когда умерла его приемная мать. Он говорил, что его последняя работа была в местном мотеле в качестве помощника на кухне и "посудомойки" еще в 1969 году. Эрл потерял работу после того, как появился на работе в нетрезвом виде и вскоре после этого стал бездомным. Впервые он был арестован в 20 лет, в июле 1970 года за скрытое ношение оружия.
Несмотря на свою долгую криминальную историю, он не сразу стал "знаменитостью" и снискал известность после того, как один из юмористических сайтов начал публиковать снимки правонарушителей, сделанные во время ареста, т.н. "магшоты", и отслеживать их аресты.
Согласно тюремным записям, Эрл обычно проводил несколько дней за решеткой, а затем выходил.
В одно время Эрл стал настолько известным, что получил приглашение от ведущего Джимми Киммела стать героем популярного шоу на ABC. Однако тот не смог прибыть на съемки, так как в это время как раз находился в тюрьме.
Последний арест Эрла был за публичное появление в нетрезвом виде в апреле 2017 года.
Однако в том же году он заболел и поступил на реабилитацию в Оуэнтонский медицинский центр, где и провел последние семь лет своей жизни.
74-летнюю знаменитость похоронили на местном кладбище. На церемонии присутствовали лишь сотрудники медучреждения, которые описали Эрла как "приятного человека", который "пытался заставить людей засмеяться".
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