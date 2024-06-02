FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11617 постов • 1474 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В США ушёл из жизни бывший преступник, установивший "мировой рекорд" по арестам

В США ушёл из жизни бывший преступник, установивший "мировой рекорд" по арестам

Автор:
02 июня 2024 09:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   в мире   люди   мировой рекорд   новости   преступник   смерть   фото   
716
5

Впервые Генри Эрл был арестован в 1970 году. Последний арест, как пишут СМИ, произошел 7 лет назад. Подавляющее большинство своих преступлений Генри совершил под влиянием алкоголя.

Генри Эрл из Лексингтона, штат Кентукки, стал знаменитым, будучи арестованным полицией 1300 раз, что стало своеобразным мировым рекордом. Всего, он провел 6000 дней за решеткой.

Подавляющее большинство своих преступлений он совершил, находясь под влиянием алкоголя.

Как пишет издание, полицейские записи о правонарушителе-рецидивисте начинаются только с 1992 года, когда исправительные учреждения в округе начали цифровать "бумагу". На самом деле его плодовитая криминальная деятельность стартовала еще в 70-ых годах прошлого века и "неофициально" может насчитывать 1,5 тыс "эпизодов".

Также считается, что он потратил в общей сложности 6000 дней своей жизни, проведя их за решеткой.

×

Эрл утверждал, что начал пить в 18 лет, когда умерла его приемная мать. Он говорил, что его последняя работа была в местном мотеле в качестве помощника на кухне и "посудомойки" еще в 1969 году. Эрл потерял работу после того, как появился на работе в нетрезвом виде и вскоре после этого стал бездомным. Впервые он был арестован в 20 лет, в июле 1970 года за скрытое ношение оружия.

Несмотря на свою долгую криминальную историю, он не сразу стал "знаменитостью" и снискал известность после того, как один из юмористических сайтов начал публиковать снимки правонарушителей, сделанные во время ареста, т.н. "магшоты", и отслеживать их аресты.

Согласно тюремным записям, Эрл обычно проводил несколько дней за решеткой, а затем выходил.

В одно время Эрл стал настолько известным, что получил приглашение от ведущего Джимми Киммела стать героем популярного шоу на ABC. Однако тот не смог прибыть на съемки, так как в это время как раз находился в тюрьме.

Последний арест Эрла был за публичное появление в нетрезвом виде в апреле 2017 года.

Однако в том же году он заболел и поступил на реабилитацию в Оуэнтонский медицинский центр, где и провел последние семь лет своей жизни.


74-летнюю знаменитость похоронили на местном кладбище. На церемонии присутствовали лишь сотрудники медучреждения, которые описали Эрла как "приятного человека", который "пытался заставить людей засмеяться".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: США   в мире   люди   мировой рекорд   новости   преступник   смерть   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Alex 40 минут назад
"Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4180 постов (3991 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1347260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Десять негритят": 25 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Санкт-Петербургу 1910 года
Прогулка по Санкт-Петербургу 1910 года
«Партизан» с гитарой
«Партизан» с гитарой
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Революционные наушники Picun F6: звук премиум-класса по обычной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#ДТП#авто аварии#кино#новости#интересное#семья#США
#в мире#машина#Прикол#Россия#аварии#факты#полиция#интересно#находка#собака
#люди#автомир#Юмор#СССР#животные#сарказм#Автовсячина#убийство#кот#криминал
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции Похититель лодок прикинулся женщиной, чтобы скрыться от полиции 25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого 25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого 83-летний бандит вновь арестован за ограбление банка 83-летний бандит вновь арестован за ограбление банка

На что жалуетесь?

Вернуться