10 легендарных побегов из тюрьмы

Все мы не раз видели, как в кино главный герой бежит из тюрьмы. Часто это выглядит так неправдоподобно, что так и хочется сказать: « Не верю! Так не бывает». Вы очень удивитесь, но в жизни иногда все бывает гораздо закрученней, чем в кино. И сегодня я хочу рассказать о таких невообразимых побегах из тюрьмы.
Побег на мамином грузовике
11 апреля 1998 года заключенный Джей Сиглер, который уже отсидел 8 лет своего 20-летнего срока, стоял во дворе исправительного учреждения Эверглэйд и ждал, когда к нему прибудут посетители. И они действительно прибыли. Прибыли на огромном грузовике, который как бумагу смял 4 тюремных забора.
После этого водитель и пассажиры открыли огонь из дробовиков по службе безопасности тюрьмы. Затем на территорию тюрьмы заехал грузовичок, за рулем которого сидела мать Джея, Сандра. Мужчина, недолго думая, запрыгнул в него, и тот сорвался с места. Чтобы избавиться от хвоста, Джей и его мать дважды меняли машины, и, в конце концов, им удалось скрыться. Но это было ненадолго. На следующий день новость о сбежавшем преступнике облетела весь штат. Неудивительно, что когда Джей и его мать зашли в магазин, то их узнали. Незадачливая парочка попыталась отъехать как можно дальше от него, но врезалась в машину и была арестована. Вскоре после этого Санда Сиглер дала показания против своего сына, чтобы таким образом сократить себе тюремный срок.
Побег при помощи зубной нити
Винченцо Курцио был убийцей, но не простым, а членом сицилийской мафии. Его должны были привлечь к уголовной ответственности. Но 17 марта 2000 года ему удалось сбежать из своей тюрьмы в итальянском городе Турине. Винченцо перепилил прутья решетки при помощи обычной зубной нити! Дело в том, что здание тюрьмы было построено в середине 1970-х годов, когда в стране действовал подпольная террористическая группировка «Красные бригады». Поэтому решетки были сделаны из специальной мягкой стали, которая при взрыве не должна была давать большого числа осколков. Ну а то, что такие мягкие решетки можно легко перепилить, видимо, никому не пришло в голову.
Алексей Шестаков
В России также происходят беспрецедентные побеги из тюрем, и некоторые из них достаточно дерзкие и эффектные. В 2012 году произошел такой побег из строгой колонии № 17 в Вологодской области, когда осужденный Алексей Шестаков сумел сбежать на вертолете Ми-2.
Вертолет прилетел над территорией колонии, сбросил веревочную лестницу, и Шестаков быстро поднялся в вертолет, несмотря на попытки сотрудников колонии и других заключенных задержать его. В результате побега, он скрывался несколько часов, пока его не нашла полиция и ФСБ. При задержании беглец попытался отстреливаться и был ранен. В конечном итоге, он был осужден на 24 года колонии за свой побег.
Побег престпуников-умельцев
3 января 1995 года трое заключенных сбежали из английской тюрьмы «Пэркхерст». В этом им помогли собственноручно сделанные инструменты. В тюремном листоштамповочном цехе эта троица смогла собрать не только лестницу, достаточно длинную, чтобы по ней можно было перелезть через забор, но и создать рабочий пистолет и универсальный ключ. То, что им удалось выпилить этот ключ, просто невероятно, если учесть, что беглецы сделали его по памяти, после того, как увидели похожий ключ у тюремного надзирателя. В день побега беглецы спряталась в спортзале, и когда никого не было поблизости, открыли заднюю дверь помещения, вышли на улицу, прорезали дыру во внутреннем заборе и перелезли при помощи лестницы через внешнее ограждение. Их план можно было бы назвать идеальным, если бы не одно «но». Когда преступники выбрались за пределы тюрьмы, то оказалось, что они находятся на острове и им некуда бежать.
Великий побег
Шталаг люфт № 3 был концентрационным лагерем германских вооруженных сил во время Второй мировой войны. В основном в нем содержались летчики союзников. Считалось, что из него было невозможно сбежать. Так было до того момента, пока английский заключенный Роджер Бушел вместе с 600 другими военнопленными не начал разрабатывать план побега. Согласно этому плану, было вырыто три отдельных тоннеля глубиной 9 метров, чтобы исключить срабатывание микрофонов у сейсмографов, установленных по периметру заборов. После этого, 24 марта 1944 года, начался великий побег. Из 200 человек, которым удалось сбежать, непосредственно в организации побега участвовало 76 заключенных. К сожалению, только 3 из них действительно удалось вырваться на свободу, всех остальных вскоре опять поймали.
Побег на вертолете
Заключенный Паскаль Пайе только начал отбывать свой 30-летний срок в тюрьме, но он уже стал разрабатывать дерзкий план побега из тюрьмы, расположенной во французском городе Люинь. 12 октября 2001 года его друг угнал вертолет и посадил его прямо на тюремном дворе. Паскаль запрыгнул в вертолет и только его и видели. Да, это звучит невероятно, но ему удалось сбежать на вертолете. Но мужчина недолго пробыл на свободе. Через 2 года Паскаль опять оказался в тюрьме. Он опять решил испытать удачу и опять сбежать из тюрьмы. Но на этот раз он был не один, с ним было еще 3 заключенных. Правда, вскоре их всех нашли и опять посадили за решетку. В 2007 году четверо мужчин в масках угнали другой вертолет, и опять Паскаль оказался на свободе! И, конечно, вскоре его опять поймали. На этот раз Паскаля посадили так, что никто не знает, где именно он находится,
Побег техасской семерки
13 декабря 2000 года семерым заключенным удалось сбежать из тюрьмы особо строгого режима. Им удалось обезоружить и захватить 16 человек, в том числе офицеров, гражданских подсобных рабочих, и трех непричастных к побегу заключенных. Одетые в гражданскую одежду, трое заключенных оглушили ничего не подозревающих охранников, в то время как оставшиеся четверо преступников позвонили на сторожевые вышки и таким образом отвлекли охрану от наблюдения за тюремными воротами. В конце концов, семерке удалось похитить тюремный грузовик и на нем выехать через задние ворота. Так эти заключенные и сбежали из тюрьмы. Но, как мы уже знаем, люди любят испытывать свою удачу. Всего лишь две недели спустя эта компания ограбила магазин спортивных товаров. После этого семерка попала в список самых разыскиваемых преступников страны и вскоре была задержана
Побег Фрэнка Эбигнейла
Фрэнк Эбигнейл был приговорен к 12 годам тюрьмы за различные преступления. Когда его перевозили из следственного изолятора в здание суда, оказалось, что перевозивший его федеральный маршал забыл взять необходимые бумаги на заключенного. Зная, что такое случается очень редко, хитрый Фрэнк воспользовался оплошность маршала и смог убедить охрану, что он является тюремным инспектором под прикрытием, работающим на ФБР. Это невероятно, но охранники разрешили мужчине выйти за двери, чтобы якобы встретиться с агентом, а на самом деле с сообщником Фрэнка. В общем, мужчина ушел, и больше не возвращался. Кстати, именно его история жизни легла в основу автобиографии «Поймай меня, если сможешь», по которой режиссер Стивен Спилберг снял свой одноименный фильм.
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