10 легендарных побегов из тюрьмы

Заключенный Паскаль Пайе только начал отбывать свой 30-летний срок в тюрьме, но он уже стал разрабатывать дерзкий план побега из тюрьмы, расположенной во французском городе Люинь. 12 октября 2001 года его друг угнал вертолет и посадил его прямо на тюремном дворе. Паскаль запрыгнул в вертолет и только его и видели. Да, это звучит невероятно, но ему удалось сбежать на вертолете. Но мужчина недолго пробыл на свободе. Через 2 года Паскаль опять оказался в тюрьме. Он опять решил испытать удачу и опять сбежать из тюрьмы. Но на этот раз он был не один, с ним было еще 3 заключенных. Правда, вскоре их всех нашли и опять посадили за решетку. В 2007 году четверо мужчин в масках угнали другой вертолет, и опять Паскаль оказался на свободе! И, конечно, вскоре его опять поймали. На этот раз Паскаля посадили так, что никто не знает, где именно он находится,

Побег техасской семерки