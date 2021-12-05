Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака

В письме требовалось принести миллион марок в лес возле железной дороги. На указанном месте полицейские обнаружили сумку с нарисованным Скруджем и электромагнит с дистанционным управлением. Инструкция предписывала положить деньги в сумку и прицепить ее магнитом к проезжающему поезду.

Полицейские не послушались, привязали ее веревкой и нарушили планы злоумышленника. Деньги остались нетронутыми, а Karstadt получил письмо с новыми угрозами и предложением повторить попытку. Новую передачу денег назначили на август. Деньги вновь положили в сумку и вновь прикрепили электромагнитом, но уже без веревки.

Когда поезд разогнался, электромагнит получил сигнал от злоумышленника и отключился. Деньги, которые больше ничто не держало, упали на рельсы, а поезд поехал дальше. Сумку тут же подхватил мужчина с седой шевелюрой и в темных очках и бросился наутек

В полиции ждали чего-то подобного, поэтому один из ее сотрудников заранее спрятался в вагоне. Он успел остановить поезд и выскочил из него, стреляя в воздух. Но злоумышленник оказался быстрее и успел скрыться. Утешало одно: в сумке, которую он унес, не было обещанного миллиона. Ее набили пачками бесполезной бумаги, и только четыре тысячи марок, добавленные для правдоподобия, были настоящими.

В полиции подозревали, что имеют дело с тем же преступником, который в 1988 году вымогал деньги у дорогого берлинского универмага Kaufhaus des Westens. Тогда он не упоминал Дагоберта, но все остальное было очень похоже. Сначала взрывы в магазине, затем письмо с требованием по сигналу выбросить из идущего поезда 500 тысяч марок. И поймать злоумышленника тоже не удалось. Он получил деньги и пропал на четыре года.

Функе

Следователи не ошиблись, когда связали взрывы в гамбургском Karstadt и в берлинском Kaufhaus des Westens. За ними действительно стоял один и тот же человек: неудачливый 42-летний художник-оформитель из Западного Берлина, которого звали Арно Функе. В юности он мечтал стать карикатуристом, но его работы никого не заинтересовали. Чтобы заработать на жизнь, приходилось делать вывески на заказ или разрисовывать автомобили и мотоциклы.

Средств вечно не хватало, он страдал от депрессии и подозревал, что рано или поздно его доконают токсичные испарения, которыми приходилось дышать на работе. В 1988 году Функе решил, что с него хватит. Он верил, что заслуживает большего, и хотел посвятить себя искусству. Но для этого требовались такие деньги, которые на вывесках не сделаешь. Ему казалось, что к богатству есть только один путь — преступление. Но какое?