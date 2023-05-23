Трагическая любовь пассажирки «Титаника», о которой узнали только после её смерти

Иногда самые ужасные события в результате оборачиваются не потерями, а находками. И счастьем. Только очень коротким.
Берта Антонин Майне была одной из тех, кто выжил после столкновения злополучного «Титаника» с айсбергом. Но ей не верили…
Берты в принципе не должно было быть на борту. Зимой 1911 года молодая певица кабаре познакомилась с хоккеистом Куиггом Эдмондом Бакстером – парнем из очень состоятельной семьи. Они понравились друг другу. Начался роман. Бакстер был перспективным подающим большие надежды спортсменом. Но травма глаза поставила крест на карьере: он больше не мог играть.
Бакстер запланировал путешествие по Европе с матерью и сестрой. И предложил Берте сопровождать его. Девушка с радостью согласилась. И попала в список пассажиров под вымышленным именем – миссис де Вилье.
Но насладиться безмятежным путешествием не получилось. После сильного удара от столкновения с айсбергом Куигг идёт к капитану, чтобы выяснить причины. И узнаёт, что «Титаник» идёт ко дну.
Бакстеру удаётся найти места в спасательной шлюпке для своих женщин. Но сам он остаётся на борту и погибает. Тела хоккеиста так и не нашли. Шлюпка № 6 благополучно достигла берега.
Несколько месяцев Майне восстанавливалась, живя в доме родных Куигга в Монреале. А потом вернулась во Францию и продолжила карьеру певицы. Замуж женщина не вышла.
Свою историю Берта неоднократно пыталась рассказать. Но ей никто не верил: как же, дамочка полусвета и молодой миллионер вместе на «Титанике». Уже будучи старой, одинокая женщина пыталась убедить племянника, что её история – не вымысел. Но безрезультатно. Только после смерти Берты в 1962 году родные разобрали нехитрые вещи покойной. И обнаружили доказательства правдивости её слов: в обувной коробке были аккуратно сложены фото, газетные вырезки и личная переписка пары.
Источник:
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"попала в список пассажиров под вымышленным именем – миссис де Вилье."
Ну это наверное называется "эскорт услуги"... Иначе зачем ехать под вымышленным именем... Да и в то время приличные незамужние девушки не сопровождали в путешествиях молодых миллионеров, да ещё под вымышленными именами.