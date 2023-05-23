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Трагическая любовь пассажирки «Титаника», о которой узнали только после её смерти

Трагическая любовь пассажирки «Титаника», о которой узнали только после её смерти

Автор:
23 мая 2023 12:15
Сообщество : Истории
Метки: Берта Антонин Майне   Жизнь   Куигг Эдмонд Бакстер   айсберг   история   крушение   любовь   пассажир   титаник   
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Иногда самые ужасные события в результате оборачиваются не потерями, а находками. И счастьем. Только очень коротким.

Берта Антонин Майне была одной из тех, кто выжил после столкновения злополучного «Титаника» с айсбергом. Но ей не верили…

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Берты в принципе не должно было быть на борту. Зимой 1911 года молодая певица кабаре познакомилась с хоккеистом Куиггом Эдмондом Бакстером – парнем из очень состоятельной семьи. Они понравились друг другу. Начался роман. Бакстер был перспективным подающим большие надежды спортсменом. Но травма глаза поставила крест на карьере: он больше не мог играть.

Бакстер запланировал путешествие по Европе с матерью и сестрой. И предложил Берте сопровождать его. Девушка с радостью согласилась. И попала в список пассажиров под вымышленным именем – миссис де Вилье.

Но насладиться безмятежным путешествием не получилось. После сильного удара от столкновения с айсбергом Куигг идёт к капитану, чтобы выяснить причины. И узнаёт, что «Титаник» идёт ко дну.

Бакстеру удаётся найти места в спасательной шлюпке для своих женщин. Но сам он остаётся на борту и погибает. Тела хоккеиста так и не нашли. Шлюпка № 6 благополучно достигла берега.

Несколько месяцев Майне восстанавливалась, живя в доме родных Куигга в Монреале. А потом вернулась во Францию и продолжила карьеру певицы. Замуж женщина не вышла.

Свою историю Берта неоднократно пыталась рассказать. Но ей никто не верил: как же, дамочка полусвета и молодой миллионер вместе на «Титанике». Уже будучи старой, одинокая женщина пыталась убедить племянника, что её история – не вымысел. Но безрезультатно. Только после смерти Берты в 1962 году родные разобрали нехитрые вещи покойной. И обнаружили доказательства правдивости её слов: в обувной коробке были аккуратно сложены фото, газетные вырезки и личная переписка пары.

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Метки: Берта Антонин Майне   Жизнь   Куигг Эдмонд Бакстер   айсберг   история   крушение   любовь   пассажир   титаник   
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Юрьевич 24 минуты назад
"И предложил Берте сопровождать его. Девушка с радостью согласилась."
"попала в список пассажиров под вымышленным именем – миссис де Вилье."

Ну это наверное называется "эскорт услуги"... Иначе зачем ехать под вымышленным именем... Да и в то время приличные незамужние девушки не сопровождали в путешествиях молодых миллионеров, да ещё под вымышленными именами.
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