Трагическая любовь пассажирки «Титаника», о которой узнали только после её смерти

Берты в принципе не должно было быть на борту. Зимой 1911 года молодая певица кабаре познакомилась с хоккеистом Куиггом Эдмондом Бакстером – парнем из очень состоятельной семьи. Они понравились друг другу. Начался роман. Бакстер был перспективным подающим большие надежды спортсменом. Но травма глаза поставила крест на карьере: он больше не мог играть.

Бакстер запланировал путешествие по Европе с матерью и сестрой. И предложил Берте сопровождать его. Девушка с радостью согласилась. И попала в список пассажиров под вымышленным именем – миссис де Вилье.