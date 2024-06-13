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Выпустили по УДО из-за коллективного отвращения

Выпустили по УДО из-за коллективного отвращения

Автор:
13 июня 2024 18:44
Сообщество : Истории
Метки: Прошлое   женщины   забавное   интересное   история   мужчины   преступления   
2271
5

История, конечно, сумасшедшая. Фотография Берта Мартина была сделана в тюрьме, уже после ареста.

Мартин был самым обычным рабочим на ранчо в глубинке Америки. Также парень отличался высококлассным умением стрелять из лука и ружья. И всё бы ничего, пока, осмотревшись, Берт не начал воровать у соседей лошадей.
В 1900 году конокрада отловили и отправили его в тюрьму. В суде присутствовали жена Берта, её дочи и его матушка.

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Мартину дали два года тюрьмы и отправили в Небраску. В тюрьме предполагалась работа, но Берт оказался как-то слабоват для тяжёлых трудов и его послали на фабрику мётел, где он вполне ответственно выполнял свой долг.
И только через 11 месяцев (почему-то) Берт отправился на плановый медосмотр. Обычно осмотр проводят сразу по прибытии, но то ли врач схалтурил, то ли осмотра вообще не было.

И вот, на медосмотре выяснилось, что Берт Мартин на самом деле Лена Мартин!
Жила она долго с матерью, работы нормальной не было, а очереди из потенциальных женихов как-то не образовалось. Лена решила поменять свою жизнь, причём весьма кардинально: притворившись парнем она забралась в какую-то глушь Небраски, где начала работать на ранчо, а после вообще познакомилась с матерью-одиночкой и женилась на ней. Жена, кстати, была в курсе о половой принадлежности "мужа", но была согласна на союз, потому что вместе выживать было ощутимо проще. Позже Лена перевезла в дом свою маму и они все стали выглядеть обычной такой семьёй.

И всё было прекрасно, пока Лена не решила погнаться за условно-лёгкими деньгами, воруя лошадей.

США в начале прошлого века отличалась повышенным консерватизмом и ситуация шокировала вообще всех. Особенно начальство тюрьмы и её обитателей.
Выдавать себя за мужчину было уже, по факту, преступлением. Руководство тюрьмы поразмыслило, купило Лене женскую форму и отправило в женскую тюрьму. Где такие модификации женщины тоже вызвали массу вопросов. Вообще начались подозрения, что она не такая уж и женщина и нечего ей тут сидеть и фраппировать всех почём зря.

Губернатор штата принял соломоново решение: из-за того, что Лена Мартин вызывала всеобщее омерзение (включая того же губернатора) - её решили освободить досрочно.
Лену отдали маменьке, а маменька пообещала заботиться о своей непутёвой дочери. Информации о том, как дальше сложилась её жизнь и были ли наказаны мать и жена за соучастие - нет.

Лена Мартин была самой обыкновенной женщиной, она не была ориентирована на полноценные отношения с другой женщиной. Просто в те времена у женщины было мало шансов вообще получить работу и приходилось выкручиваться как только можно.
Кстати, в тюрьме был один единственный сокамерник Лены, который стал что-то подозревать. Собственно, благодаря распущенным именно им слухам, вообще был проведён медосмотр.
А сама Лена, кстати, когда всё открылось, лишь посмеялась над такой долгой слепотой всех людей, не разгадавших её главный секрет.

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Метки: Прошлое   женщины   забавное   интересное   история   мужчины   преступления   
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13  комментариев
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Сокамерник то недотепа . Такой шанс был приятно провести часть тюремного срока. Пока она ему мозг не выклевала бы
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
зато сейчас никакого отвращения на западлоищине к таким)
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−2
Vovik Полчаса назад
Знатная лажа.
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325
Артём 44 минуты назад
Губернатор такой...
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5k
@nners 45 минут назад
Бутч, кмк...
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2k
КАКАнгел 52 минуты назад
а повесить или пристрелить было не проще ??? и не понимаю я заключенных. В тюрьме есть вполне трахательная баба- чего им ещё надо ???
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3k
Vadim Balabanov 54 минуты назад
Напомнило.
Очень неплохая книга и очень неплохой одноименный фильм. Но там узнали только после смерти.
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
  • 620 постов (536 в горячем)

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