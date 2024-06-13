Выпустили по УДО из-за коллективного отвращения

И вот, на медосмотре выяснилось, что Берт Мартин на самом деле Лена Мартин!

Жила она долго с матерью, работы нормальной не было, а очереди из потенциальных женихов как-то не образовалось. Лена решила поменять свою жизнь, причём весьма кардинально: притворившись парнем она забралась в какую-то глушь Небраски, где начала работать на ранчо, а после вообще познакомилась с матерью-одиночкой и женилась на ней. Жена, кстати, была в курсе о половой принадлежности "мужа", но была согласна на союз, потому что вместе выживать было ощутимо проще. Позже Лена перевезла в дом свою маму и они все стали выглядеть обычной такой семьёй.

И всё было прекрасно, пока Лена не решила погнаться за условно-лёгкими деньгами, воруя лошадей.