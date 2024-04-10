"Налог на розовое": плати больше просто потому что женщина

Маркетинг - это довольно-таки беспощадная вещь. Реклама наживается буквально на воздухе и ничего удивительного, что появилось деление на "мужские" и "женские" товары там, где это было абсолютно бессмысленно.
Само понятие "рink tax" возникло примерно в начале 1990-х годов, после того, как бюро Ассамблеи штата Калифорния выпустило отчёт. "Розовый налог" - это одна из форм ценовой дискриминации, где на товары ставится ценник выше, чем на аналогичный мужской. К примеру: большая часть химчисток в пяти городах-миллионниках штата ставила цену за стирку женской вещи выше, чем за стирку мужской рубашки.
Исследования стали продолжаться. Управление по делам потребителей выявило факт того, что женщины в год платят на 350 долларов больше, чем мужчины, за абсолютно аналогичные услуги. В результате, уже в 1995 году в Калифорнии был принят закон об отмене налоговых обязательств в отношении граждан мужского и женского пола.
Вторая волна заострения внимания на "розовый налог" возникла в 205 году. Здесь уже подключилось Нью-Йоркское Управление по делам потребителей.
Женщины, в среднем, платят на 13% больше за уходовую косметику, на 8% больше за любую одежду, а игрушки и аксессуары для девочек стоят примерно на 7% больше.
Также исследование показало, что:
- Банки, когда предоставляют женщинам займы, даёт им большую процентную ставку, при этом женщины реже мужчин становятся банкротами;
- Автомобильные дилеры США предоставляют мужчинам намного более выгодные предложения и скидки при приобретении машины, чем женщинам;
- В США женщины, если оформляют ипотеку на себя, то она им обходится примерно на 0,4% дороже;
- Нижнее белье дороже на 29%, даже если это такие же обычные хлопковые трусы, как и мужчин, рубашки стоят на 13-15% дороже, свитера на 6%, джинсы на 10%;
- Мыло стоит дороже на 6%, шампуни и бальзамы для волос на 48%, дезодорант на 3%.
Не стоит при этом забывать о том, что в мире всё еще существует разница в зарплатах, когда женщина, при таких же квалификации и опыте, получает меньше, чем мужчина на аналогичной должности. Не везде и есть профессии, где женщина может получить больше, но такие случаи обратной дискриминации встречаются намного реже. Этот вопрос уже прорабатывается, однако пока его можно считать в "зачаточном" состоянии.
Но в чём же дело?
Сами производители товаров объясняют разницу тем, что они жуть как затрачиваются на всякие красивые оформления вещей, фасоны, которые хорошо садятся на фигуру женщины. При этом до сих пор обычным женщинам бывает нелегко найти одежду, сшитую на них, а не на моделей, демонстрирующих её. Будто бы из-за всего этого выше стоимость материалов и времени, потраченного на создание такой одежды.
Стереотипы о женщинах колоссально влияют на наличие "розового налога". Например, Михаил Дымшиц, маркетолог, заявил: "Женщины склонны что-то для себя покупать дороже, чем аналогичные товары для семьи или для мужчин. То есть чуть более высокие цены являются следствием как чисто экономических причин, так и особенностей женской психологии".
Данный стереотип в мире рекламы сильно бьёт по карману женщин не только в США, но и в России и Европе.
А что у нас?
В 2017 году Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России признал, что "рink tax" существует и в России, как и во всём мире. Ряд товаров для женщин стоит на 10-15% дороже, ведь именно женщины являются более активными покупателями, о чём, разумеется, знают производители и продавцы.
Катырин заметил, что во времена СССР, когда существовал госплан, цены рассчитывались, исходя из настоящей стоимости продукта, а не гендерной принадлежности покупателя.
Как можно бороться с этим?
Ну конечно же "голосование рублём". "Мужской" станок для бритья (как и сама пена) ничем не хуже "мужского". Какая-то базовая одежда, вроде футболок, прекрасно покупается в мужском отделе, а рубашки, порой, ничем не отличаются, кроме пуговиц на другую сторону.
Сейчас, наконец-то, мода потихоньку приходит к тому, что всё больше одежды являются унисекс - оверсайз толстовки, широкие брюки, куртки. Грань между явно мужской и женской одеждой стирается и, может быть, женщинам скоро не придется переплачивать за "розовое".
Кстати. Мужская уходовая косметика ничем не отличается по составу от женской. Но почему-то в магазине очень часто продавцы-консультанты никак не могут принять тот факт, что мужчина может купить что-то не чёрного или синего цвета и не пахнущее ядрёной смесью "ледяного океана" и "хвойного леса".
Источник:
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Больше мужчин на той же самой должности сейчас зарабатывает 28% женщин, посчитали в "HR Lab. - Лаборатории HR Инноваций" и платформе "Академия Здоровья" для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
В фармацевтике зарплаты женщин оказались равными зарплатам мужчин. А в госсекторе на схожих позициях женщины получают на 15% больше. Кроме того, отмечается минимальная текучка кадров, большинство женщин трудятся на своей должности более двух лет. Совпадающих позиций в госсекторе не много - всего 12%, в основном это руководящие должности в бюджетных организациях. В банковском секторе в блоке рядовых сотрудников перевес в сторону женщин, они получают в среднем на 10% больше. На позициях руководителей отделов и их заместителей мужчин оказалось значительно больше, а их средний уровень зарплаты на 17% выше.
"на "розовый налог" возникла в 205 году"
исправляйся автор