"Налог на розовое": плати больше просто потому что женщина

Исследования стали продолжаться. Управление по делам потребителей выявило факт того, что женщины в год платят на 350 долларов больше, чем мужчины, за абсолютно аналогичные услуги. В результате, уже в 1995 году в Калифорнии был принят закон об отмене налоговых обязательств в отношении граждан мужского и женского пола.

Вторая волна заострения внимания на "розовый налог" возникла в 205 году. Здесь уже подключилось Нью-Йоркское Управление по делам потребителей.

Женщины, в среднем, платят на 13% больше за уходовую косметику, на 8% больше за любую одежду, а игрушки и аксессуары для девочек стоят примерно на 7% больше.