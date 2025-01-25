Предлагаю вам в очередной раз прокатиться на машине времени. Новая подборка из интересных ретро-снимков ХIX века уже готова. Как и всегда будет интересно и познавательно.
Постояльцы многоквартирного дома на Баярд-стрит — пять центов за место. Нью Йорк, 1889 год.
Фотография была сделанная датско-американским фотографом Джейкобом Риисом в 1889 году. Она была включена в его фотокнигу "Как живет другая половина", и опубликована в 1890 году.
Фотограф документировал плохие условия жизни низших классов Нью-Йорка в сопровождении полиции.
На этой фотографии изображена переполненная комната в многоквартирном доме с плохими гигиеническими условиями. Люди на фотографии были застигнуты врасплох. Санитарная полиция вмешалась в ту ночь, потому что цена кроватей была на 5 центов, что на два цента ниже минимально разрешенного законом. Сам Риис описывает страдания номера так:
В комнате размером не более тринадцати футов в обе стороны спали двенадцать мужчин и женщин, двое или трое на койках, установленных в своего рода алькове, остальные на полу. В жуткой атмосфере тускло горела керосиновая лампа, вероятно, для того, чтобы проводить других и более поздних гостей до их кроватей, поскольку было только за полночь. Жалобный плач ребенка доносился из соседней комнаты в холле, где в полумраке можно было разглядеть три лежащие фигуры. Квартира была одной из трех в двух соседних зданиях, которые мы обнаружили в течение получаса такими же переполненными.
Свадебное путешествие Бориса Дмитриевича и Марии Васильевны Востряковых. Италия, Венеция, 1898 год.
Борис Дмитриевич Востряков (1875–1937) — богатый московский купец и фабрикант, происходил из купеческого рода Хлудовых. Тут он фотографирует свою супругу.
Фотография четырех дочерей владельца ранчо Джозефа М. Крисмана в их доме из дерна в округе Кастер, штат Небраска, 1886 год.
Харриет, Элизабет, Люси и Рут Крисман, так звали дочерей.
Люди, которые жили в крошечных домах из дерна, как эти девушки, или в маленьких бревенчатых хижинах, которые вы видите часто на исторических фотографиях, не проводили весь день в своих домах. Почти 90% своего дня они проводили на улице. Готовка, стирка, прядение, шитье и любые другие ежедневные задачи выполнялись снаружи. Дом из дерна служил для сна и защиты от непогоды или диких животных.
Роторная снегоуборочная машина, ок. 1885.
Трое мужчин наблюдают за тем, как большой роторный снегоочиститель расчищает железнодорожные пути в Айвенго, штат Колорадо.
Торговец мясом для домашних животных (конина). Лондон, около 1890-х годов.
В начале ХIX века в Лондоне появился новый вид торговцев. Они ходили по городу или торговали на рынке едой для домашних животных. Они сбывали конину, полученную от забоя слишком старых или больных лошадей, которые не могли больше выполнять свою работу в мегаполисе. Лондон кстати, был самым большим городом в мире, его население достигало 6 млн человек.
Молодая женщина играет на мандолине. Гуанахуато, Мексика, конец XIX века.
Мандолина — компактный щипковый струнный инструмент, производный от лютни. Иногда кажется, что в фотографиях тех времён больше жизни, нежели в современных со смартфона.
Отара овец на фоне Акрополя. Греция, 1903 год.
Афинский Акрополь — холм высотой 156 метров с возведённым на нём храмовым комплексом в городе Афины. Является одним из самых богатых музеев под открытым небом, где в разной степени сохранены и восстановлены храмы и другие сооружения, которым более 2 000 лет. Сейчас уже нет таких пустырей вокруг, где можно пасти овец. Город все поглотил под себя.
Пляж в Тамараме. Южный Уэльс, 1890-е.
В 1887 году в Тамараме открылся первый прибрежный парк развлечений Сиднея и один из самых ранних в Австралии. Названный Аквариумом Бонди, его самой большой достопримечательностью были погружающиеся американские горки, которые ныряли и извивались над пляжем. Люди стекались на аттракцион не только ради аттракционов, но и ради водевилей и аквариумных существ, включая тюленей и тигровую акулу.
Пер Эриксен Флёттен с семьёй, Норвегия, 1895 год.
Коренной американец смотрит на недавно построенную трансконтинентальную железную дорогу в Неваде, 1869 год.
Восхождение на пирамиду Хеопса. Египет, 1870-1880 год.
Арабы карабкаются на вершину пирамиды, возможно для совместной фотографии.
Бульвар Капуцинок в окрестностях Парижа. Конец XIX века.
Бульвар назван так по имени стоявшего здесь женского монастыря Капуцинок.
Крымская зимняя одежда. Российская Империя, Крым, 1856 год. Капитан Браун из 4-го легкого драгунского полка (сидит) и его слуга в зимней форме. Солдаты Британской Империи воевали на стороне Османской против в России во время Крымской войны.
Канатный мост в Рампуре в Индии, около 1870 года.
Венеция, 1860-е годы.
Монмартр. Париж, 1860-е.
Монмартр — название 130-метрового холма на севере Парижа и древнеримского поселения. В 1860 году район стал частью города, дав название 18-му муниципальному округу. В 1860-е он стал центром искусства. Сюда переезжали художники, которых привлекали низкая арендная плата и сельская красота района. Этому также способствовала близость к Школе изящных искусств, которая находилась на другом берегу реки Сены.
Трое бездомных мальчиков спят на лестнице в переулке Нижнего Ист-Сайда, Нью-Йорк, 1890 год.
Уличные музыканты в Лондоне, 1877 год.
Золотоискатели. Аляска, США, конец XIX века.
Рабы на кофейном дворе фермы. Вале-ду-Параиба, Сан-Паулу, 1882 год.
Бразилия была последним местом в Америке, где отменили рабство (это произошло только в 1888 году).
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