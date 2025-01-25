Постояльцы многоквартирного дома на Баярд-стрит — пять центов за место. Нью Йорк, 1889 год.

Фотография была сделанная датско-американским фотографом Джейкобом Риисом в 1889 году. Она была включена в его фотокнигу "Как живет другая половина", и опубликована в 1890 году.

Фотограф документировал плохие условия жизни низших классов Нью-Йорка в сопровождении полиции.

На этой фотографии изображена переполненная комната в многоквартирном доме с плохими гигиеническими условиями. Люди на фотографии были застигнуты врасплох. Санитарная полиция вмешалась в ту ночь, потому что цена кроватей была на 5 центов, что на два цента ниже минимально разрешенного законом. Сам Риис описывает страдания номера так: