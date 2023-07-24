40 винтажных снимков, которые дают новый взгляд на прошлое

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Сегодня фотографии с нами повсюду — с помощью смартфонов можно запечатлеть и поделиться почти каждым моментом из жизни. Но так было не всегда. Когда-то фотография была доступна далеко не всем, а один только портретный снимок становился настоящим событием. Поэтому ретро-кадры разных исторических периодов так ценны, и всегда так интересно их посмотреть и поизучать. Взглянем на небольшую подборку таких фотографий!
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14. Фредерик Паттерсон - первый афроамериканец, создавший автомобиль (Patterson-Greenfield 1915 года)
21. Немецкий предприниматель и секретарь работают в бассейне во время сильной жары. Берлин, Германия, 1926 год
26. Роберт Уодлоу, самый высокий зарегистрированный человек в истории (2,72 м), с семьёй в 1935 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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