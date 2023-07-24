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40 винтажных снимков, которые дают новый взгляд на прошлое

40 винтажных снимков, которые дают новый взгляд на прошлое

Автор:
24 июля 2023 21:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   интересное   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   ретро фото   фото   
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Сегодня фотографии с нами повсюду — с помощью смартфонов можно запечатлеть и поделиться почти каждым моментом из жизни. Но так было не всегда. Когда-то фотография была доступна далеко не всем, а один только портретный снимок становился настоящим событием. Поэтому ретро-кадры разных исторических периодов так ценны, и всегда так интересно их посмотреть и поизучать. Взглянем на небольшую подборку таких фотографий!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   интересное   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   ретро фото   фото   
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2  комментария
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Александр Полчаса назад
Какая, млять, милота..
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Rom 21 минуту назад
Эйфелева башня, это больше на какой то макет похоже. Маленькая же.
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