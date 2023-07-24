40 винтажных снимков, которые дают новый взгляд на прошлое

Сегодня фотографии с нами повсюду — с помощью смартфонов можно запечатлеть и поделиться почти каждым моментом из жизни. Но так было не всегда. Когда-то фотография была доступна далеко не всем, а один только портретный снимок становился настоящим событием. Поэтому ретро-кадры разных исторических периодов так ценны, и всегда так интересно их посмотреть и поизучать. Взглянем на небольшую подборку таких фотографий!