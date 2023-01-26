40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

В прошлом фотография была не так повсеместна, как сегодня - поэтому при просмотре старых, исторических фото, чувствуется особенная энергетика. На этих кадрах запечатлены разные моменты, события и люди, из разных стран нашего мира и в разные годы. Каждый снимок хранит свою историю!

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Софи Лорен, 1965 год 0 Источник:

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Британка Кэмберли Кейт с бездомными собаками, 1962 год. Она посвятила всю жизнь заботе о собаках - на её попечении было около 600 собак 0 Источник:

Вот как переключали каналы на тв, начиная с 70-х 0 Источник:

Офицер останавливает движение, чтобы пропустить мать-кошку с котёнком. 1925 год 0 Источник:

Три девочки и собака, 1930 0 Источник:

Супруги-индейцы, 1886 0 Источник:

Ленинград, 1972 0 Источник:

Девочка инуитка спускается в иглу, 1949 0 Источник:

"Девушки в окнах", Нью-Йорк, снимок фотографа Ормонда Джильи в 1960 0 Источник:

Девушка и снимок её прапрапрапрабабушки с разницей в 6 поколений 0 Источник:

Извержение вулкана Сент-Хеленс в США, 1980 год 0 Источник:

Дамы на скачках в Париже, 1908 год 0 Источник:

Соревнования по поеданию арбузов, 1935 год 0 Источник:

2000-летний след ребёнка-римлялина 0 Источник:

Виктор Цой, 1984 год 0 Источник:

Снимок корабля, 1900 год 0 Источник:

Выжившие пассажиры "Титаника", Шарлотт Каролайн Колльер с дочерью, Нью-Йорк, 1912 год 0 Источник:

Детство без интернета, 1960-е 0 Источник:

Ирландский моряк и путешественник Том Крин в 1915-м, во время антарктической экспедиции 0 Источник:

Эконом-класс в "Боинге" авиакомпании Pan American, 1960-е 0 Источник:

Польша, 1952 год 0 Источник:

Малыши обедают, 1936 год 0 Источник:

Спортсмен Джим Торп на Летних Олимпийских играх 1912 0 Источник: Утром перед игрой в американский футбол его обувь украли - но он не растерялся, и играл в разных ботинках. В тот день Джим получил две золотых медали.

Пара бедуинов, 1898 год 0 Источник:

"Подзарядка" электронного автомобиля в гараже, Нью-Йорк, 1911 0 Источник:

Пара викторианской эпохи, 1890-е 0 Источник:

Софи Лорен, 1955 0 Источник:

Долорес Костелло, "Богиня немого кино", 1928 год 0 Источник:

"Мона Лиза" после Второй мировой войны, 1945 0 Источник:

Мэрилин Монро, 1954 0 Источник:

Лондон, 1890 год 0 Источник:

16-летний немецкий солдат после того, как его взяла в плен армия США, 3 апреля 1945 0 Источник:

Джон Леннон и Йоко Оно ожидают, пока горничная заправляет их кровать, 1969 0 Источник:

Статуя Свободы в Париже перед тем, как её разобрали и перевезли в США, 1886 год 0 Источник:

Стюардесса на рейсе авиакомпании Southwest Airlines, 1972 0 Источник:

Вайнона Райдер, Джоди Фостер и Джулия Робертс, 1989 0 Источник:

Концерт Rolling Stones на стадионе имени Джона Кеннеди, 1978 0 Источник:

Элвис Пресли с бабушкой и дедушкой, 1959 0 Источник:

Внутри коммерческого самолёта в 1936 году 0 Источник: