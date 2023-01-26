40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

1561
41
В прошлом фотография была не так повсеместна, как сегодня - поэтому при просмотре старых, исторических фото, чувствуется особенная энергетика. На этих кадрах запечатлены разные моменты, события и люди, из разных стран нашего мира и в разные годы. Каждый снимок хранит свою историю!
×
×
Британка Кэмберли Кейт с бездомными собаками, 1962 год. Она посвятила всю жизнь заботе о собаках - на её попечении было около 600 собак
Спортсмен Джим Торп на Летних Олимпийских играх 1912
Утром перед игрой в американский футбол его обувь украли - но он не растерялся, и играл в разных ботинках. В тот день Джим получил две золотых медали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Рыбный Samsung, жестокая Красная шапочка и другие занятные факты и истории
- Самурайская удача: Парень нашел на помойке настоящую катану
- Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу
Метки: Прошлое Фотографии исторические кадры исторические фото история подборка ретро старые фото старые фотографии фото
Новости партнёров
реклама