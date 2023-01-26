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40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

40 исторических кадров разных лет, которые переносят в прошлое

Автор:
26 января 2023 20:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   ретро   старые фото   старые фотографии   фото   
1561
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В прошлом фотография была не так повсеместна, как сегодня - поэтому при просмотре старых, исторических фото, чувствуется особенная энергетика. На этих кадрах запечатлены разные моменты, события и люди, из разных стран нашего мира и в разные годы. Каждый снимок хранит свою историю!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   исторические кадры   исторические фото   история   подборка   ретро   старые фото   старые фотографии   фото   
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2  комментария
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32k
Юр21 Час назад
Чёрно-белый телевизор и пульт к нему (сынок переключи канал, сделай потише/погромче...).
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1k
Aleksei 8 минут назад
небритые подмышки Лорен - фууууу
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