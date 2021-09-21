Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии

Один из самых известных Гувервиллей был расположен в Нью-Йорке, в районе сегодняшнего Центрального парка - там было больше всего лачуг и палаток. Одна группа безработных граждан построила лагерь рядом с водохранилищем в 1930 году, однако, позже группу оттуда выселили. В еще одном местечке под названием Хардлаксвилл было около 80 лачуг. В Сиэтле, штат Вашингтон, находился один из крупнейших Гувервиллей в стране, простоявший десять лет, с 1931 по 1941 год. После 1940 года экономика восстановилась, безработица снизилась, а программы ликвидации трущоб уничтожили все поселения.