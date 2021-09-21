Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии

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Гувервилль - термин, появившийся в 1930-х годах в США, которым обозначали небольшие поселения американцев во время Великой депрессии 1929—1933 годов. В эти непростые времена тысячи людей потеряли работу и кров, и были вынуждены строить такие деревянные палатки и лачуги. Они были названы в честь президента США Герберта Гувера, избранного до начала кризиса - его активно обвиняли в начале Депрессии.
Американцы назвали трущобы "Гувервилль" в честь президента США Герберта Гувера, потому что считали его неспособным справиться с растущим экономическим кризисом. Тысячи людей обвиняли именно его в том, что они потеряли работу и жилье. Такие поселения строили во многих городах, и иногда даже на частных территориях.
Некоторые люди строили дома из камня, а другие - из самшита, картона, частей металла и всего, что попадалось под руку. Кто-то спал на полу, другие были вынуждены прибегать к попрошайничеству у тех, кому посчастливилось получить жилье в это нелегкое время. В эту эпоху появилось несколько других терминов: “одеяло Гувера” (старая газета, используемая в качестве одеяла) и “флаг Гувера” (пустой карман, вывернутый наизнанку). Вся ненависть в основном была направлена на президента.
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Один из самых известных Гувервиллей был расположен в Нью-Йорке, в районе сегодняшнего Центрального парка - там было больше всего лачуг и палаток. Одна группа безработных граждан построила лагерь рядом с водохранилищем в 1930 году, однако, позже группу оттуда выселили. В еще одном местечке под названием Хардлаксвилл было около 80 лачуг. В Сиэтле, штат Вашингтон, находился один из крупнейших Гувервиллей в стране, простоявший десять лет, с 1931 по 1941 год. После 1940 года экономика восстановилась, безработица снизилась, а программы ликвидации трущоб уничтожили все поселения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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