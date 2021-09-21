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Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии

Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии (21 фото)

Автор:
21 сентября 2021 13:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Исторические факты   великая депрессия   интересное   исторические кадры   история   сша   факты   фото   
493
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Гувервилль - термин, появившийся в 1930-х годах в США, которым обозначали небольшие поселения американцев во время Великой депрессии 1929—1933 годов. В эти непростые времена тысячи людей потеряли работу и кров, и были вынуждены строить такие деревянные палатки и лачуги. Они были названы в честь президента США Герберта Гувера, избранного до начала кризиса - его активно обвиняли в начале Депрессии.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   великая депрессия   интересное   исторические кадры   история   сша   факты   фото   
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9  комментариев
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15k
Corvus Corax 59 минут назад
"Некоторые люди строили дома из камня, а другие - из самшита"
Из самшита? Ну-ну... а прикидываются нищими...
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3k
Константин 15 минут назад
Судя по строениям, в те времена еще лучше жили - стройматериалы могли достать. Сейчас палатки...!! Или времена Великой депрессии у них прошли?? А сейчас что?
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3k
Горожанин Час назад
Почему до сих пор нет суда над американскими властями за этот геноцид народа? Где правозащитники, либеральные историки, где совесть США? Куда это все всегда там девается?
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5k
Борис Карабанов Час назад
А почему России и, в частности, Путину до сих пор не предъявили претензии за Великую депрессию? Или я что-то пропустил?
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37k
Андрей Час назад
У них 45 миллионов до сих пор так живёт.
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