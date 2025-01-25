20 обычных фотографий, которые внезапно оказались похожими на шедевр живописи

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Иногда жизнь неожиданно напоминает искусство. Самые обычные сцены: свет, упавший под правильным углом, игра теней, случайный жест — вдруг превращаются в настоящие шедевры, будто вырванные из классической живописи. Случайный Ренессанс — вы наверняка знакомы с этим жанром фотографии, который нельзя воссоздать — он получается именно что случайно.
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Это реальное фото с реальными мышами. В 2019 году снимок выиграл несколько престижных наград.
Если бы я всё ещё рисовала, я это стоило бы нарисовать
Она родилась в июле 2024 года, а уже в сентябре стала интернет-знаменитостью. Очевидно, почему!
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