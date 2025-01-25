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20 обычных фотографий, которые внезапно оказались похожими на шедевр живописи

20 обычных фотографий, которые внезапно оказались похожими на шедевр живописи

Автор:
25 января 2025 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шедевр   живопись   кадр   красота   подборка   снимок   фото   
1636
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Иногда жизнь неожиданно напоминает искусство. Самые обычные сцены: свет, упавший под правильным углом, игра теней, случайный жест — вдруг превращаются в настоящие шедевры, будто вырванные из классической живописи. Случайный Ренессанс — вы наверняка знакомы с этим жанром фотографии, который нельзя воссоздать — он получается именно что случайно.

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Это реальное фото с реальными мышами. В 2019 году снимок выиграл несколько престижных наград.

Если бы я всё ещё рисовала, я это стоило бы нарисовать

Она родилась в июле 2024 года, а уже в сентябре стала интернет-знаменитостью. Очевидно, почему!

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Метки: Шедевр   живопись   кадр   красота   подборка   снимок   фото   
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2k
DuckTales 5 часов назад
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4k
Андерсен 3 часа назад
Куда ты, безумец? Быстрее валим от этих бабищ, пока нам люлей не навешали!
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5k
RaiJu 3 часа назад
Всё шикарно
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Miralanim
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