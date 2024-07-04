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Испания — единственная страна в своём роде, и там знают, как удивить любого туриста

Испания — единственная страна в своём роде, и там знают, как удивить любого туриста

Автор:
04 июля 2024 08:42
Сообщество : Путешествия
Метки: Испания   в мире   интересно   туристы   удивительно   фото   
1444
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Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.

Каждая страна обладает своими особенностями и культурным богатством, способным поразить многих. Испания — не исключение. Это гостеприимное государство подготовило для своих иностранных друзей не только такие развлечения, как коррида или маскарады, но и многое другое.

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Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом!

Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.

Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.

В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.

Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.

Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. В этом легко убедиться, если вы побываете в стране. Но, видимо, обычные кафешки местному населению наскучили, и люди решили открыть ресторан «Эль-Диабло» (в переводе означает «Дьявол»). Он находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать мясца, приготовленного прям на огне, исходящего из жерла вулкана.

Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.

А следующее фото просто обязано попасть в нашу подборку! Зря человек старался что ли? Хотя…


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Метки: Испания   в мире   интересно   туристы   удивительно   фото   
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10  комментариев
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Teodor 2 часа назад
Комментарий к фото
Лучше, чем склад или овощебаза, но тоже богохульство...
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2
Клара Михельсон Полчаса назад
Ну испанские конкистадоры всегда с фантазией были. Да и одна испанская инквизиция чего стоит.
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Teodor 2 часа назад
А как же..?
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Teodor 2 часа назад
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Да, чтоб такое увидеть - точно в Испанию надо ехать...
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1666 постов (1359 в горячем)

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