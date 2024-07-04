Испания — единственная страна в своём роде, и там знают, как удивить любого туриста

Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.