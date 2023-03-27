Кит, страдающий сильным сколиозом, замечен у берегов Испании

Одной из таких историй является история кита, страдающего сколиозом, который недавно был замечен у берегов Испании.

Кит был впервые замечен обеспокоенным очевидцем, который решил, что животное попало в ловушку дрифтерной сети.

Океанографический фонд и Национальная гвардия были немедленно вызваны на место происшествия для оказания помощи, и они быстро поняли, что кит не запутался ни в какой сети, а страдает от серьезного искривления позвоночника.



Из-за размеров кита, его местонахождения в открытом море и его деформации не было возможности установить на него дистанционный маячок, чтобы получить более подробные данные о его состоянии, биологии и маршруте движения.