FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5445 постов • 1107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Особенности жизни в Испании, которые удивляют туристов из других стран

Особенности жизни в Испании, которые удивляют туристов из других стран

Автор:
20 июня 2024 12:57
Сообщество : Факты
Метки: Испания   интересно   про испанию   путешествия   страны   традиции   туристы   фото   
1651
4

Испания – страна ярких традиций, великолепной архитектуры и богатой истории. Здесь можно насладиться уникальными праздниками, попробовать вкуснейшие блюда и окунуться в атмосферу фламенко. Испания удивляет своими контрастами – от спокойных деревень до шумных мегаполисов. Давайте узнаем немного интересных фактов об этой стране.


Фиеста и Сиеста

Испанцы известны своим особенным отношением к отдыху. Фиесты – это праздники, сопровождаемые массовыми гуляниями и танцами, а сиеста – дневной перерыв, когда большинство магазинов и предприятий закрыты на несколько часов. В результате, вечерняя жизнь в Испании начинается поздно, и бары и клубы часто работают до утра.


Ла Томатина

Ежегодный фестиваль в городе Буньоль, где участники бросают друг в друга тонны помидоров. Этот праздник привлекает тысячи туристов со всего мира.


Энсьерро
Бег быков по улицам Памплоны во время фестиваля Сан-Фермин. Участники бегут перед быками по узким улочкам города, рискуя жизнью.


Странные законы
В некоторых городах Испании запрещено ходить по улицам в купальниках или плавках, кроме пляжных зон. Нарушение может повлечь за собой штраф.


Животные в церкви

В Испании существует традиция освящения домашних животных в церквях на праздник Святого Антония.



Тапас
Небольшие закуски, которые подаются в барах и ресторанах. Тапас могут включать оливки, хамон, сыр, кальмары и многое другое. В некоторых регионах тапас подаются бесплатно при заказе напитков.


Испанская кухня
Кроме паэльи и тапас, в Испании много других кулинарных деликатесов, таких как гаспачо (холодный томатный суп), тортилья (омлет с картофелем) и чуррос (жареное тесто, часто подаваемое с горячим шоколадом).


Местные напитки

Испанцы любят вино и сангрию, но также популярны кава (игристое вино) и хорчата (напиток из тигровых орехов, популярный в Валенсии).


Система образования

В Испании дети начинают школу в 3 года и проходят через детский сад, начальную школу, среднюю школу и университет. Образование бесплатное до университетского уровня.


Фиеста де Сан Хуан
Праздник, отмечаемый 23 июня, когда люди зажигают костры на пляжах и прыгают через них, чтобы отпугнуть злых духов и приветствовать лето.


Час ужина
В Испании ужинают очень поздно, обычно между 9 и 11 часами вечера. Это связано с традицией сиесты и длинным рабочим днем.



Каменные деревни
В некоторых регионах Испании, например, в Галисии, можно найти деревни, полностью построенные из камня, которые сохраняют средневековый облик.


Ла Машарна
Традиционный испанский музыкальный жанр, сочетающий элементы фламенко и джаза. Его можно услышать в некоторых андальсухийских барах.


Испанские вина
Ла Риоха и Рибера дель Дуэро – знаменитые винодельческие регионы, где производят некоторые из лучших красных вин в мире.


Фиесты де Лос Патос (Праздник Уток)
В городке Сагунто проводится уникальный праздник, во время которого участники ловят живых уток в море. Эта традиция критикуется защитниками прав животных, но продолжает существовать.


Испанский суданеро
В некоторых испанских регионах на праздниках люди устраивают масштабные водные битвы, обливая друг друга водой из ведер, шлангов и других подручных средств.


Фиеста де Лос Колахос
В Кастрильо-де-Мурсия проводится необычный праздник, во время которого мужчины в костюмах дьяволов прыгают через ряды младенцев, лежащих на матрасах. Этот ритуал символизирует очищение от грехов.


Эль День дель Педро Санчес
В Испании существует традиция разыгрывать друзей и близких 28 декабря, что напоминает День смеха, но с религиозным подтекстом.


Ноче де Сан-Хуан
В ночь на 24 июня по всей Испании зажигаются костры на пляжах, люди прыгают через огонь и купаются в море, чтобы очиститься от негативной энергии и встретить лето.





Традиция дарить ручки
В некоторых испанских офисах и школах существует традиция дарить ручки на день рождения или в знак благодарности, так как они символизируют желание успеха и продвижения в делах.


Ритуал "El Botellón"
Молодежь в Испании часто собирается на улицах и площадях, чтобы вместе пить и общаться. Этот ритуал называется "El Botellón" и является частью ночной жизни, особенно в теплое время года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Испания   интересно   про испанию   путешествия   страны   традиции   туристы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill 2 часа назад
А картинка с корридой тут причем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Быка жалко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
jnkbxybr 45 минут назад
про футбол забыли сказать...они маньяки просто.
если хочешь оскорбить испанца, скажи что его футбольная команда гавно и все...ты враг до конца жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 50 минут назад
Фиеста, сиеста, это все фигня)) Я вот один раз случайно попал на пасху в местечко Верджес, под Жироной. Вот это представление я вам скажу, челюсть с пола поднимал)) Я приведу краткое описание, но кому интересно погуглите, инфы в инете много.
"Небольшой типично каталонский городок Верхес (Верджес если по каталонски) ничего особенного из себя не представляет. Он находится примерно в 130 км от Барселоны, недалеко от Жироны – и не особенно далеко от моря. Городок похож на все типичные как приморские так и все остальные каталонские городки типа Мальграт де Мар..
В «великий четверг», перед страстной пятницей в Верджесе происходит очень большое празднество, с театрализованными представлениями, шествием братств и процессией с крестом..
Самое интересное начинается ближе к полуночи- начинается пляска смерти. Хотите пощекотать нервы- вам туда
La Dansa de la Mort начинается ближе к полуночи и заканчивается часа в три утра.. раздается пугающий в ночи стук барабана, и пять костюмированных персонажей в светящихся одеждах скелетов появляются из темноты, чтобы исполнить пляску смерти. Идея этого действа- непреклонное течение времени и краткость человеческого существования.. не зря одной из обязательных частей танца является танец с часами…
Много костюмов скелетов можно увидеть на улицах Верджеса в эту ночь- проходят парады.. но Танец Смерти- это кульминация праздника.
Танец подчиняется строгим канонам- ведет его маэстро- главный танцор, он тот, кто управляет танцем и в пляске смерти его имя "dalla"- коса- самый символический предмет пляски смерти. . Танцем он регулирует действия остальных- построение их в пляске, положение его фигуры- это поза жнеца…
Одна из важных составных частей- барабан, а также флаг. Каждый участник исполняет собственную партию, связанную с остальными. Обычно флаг держит самый старший и опытный участник.
Часы показывают быстротечность времени, а также неизвестность того часа, в котором смерть придет за тобой.
В средневековой Европе пляска смерти представляла собой скорее презрение к смерти."
От себя скажу - очень круто! Посмотрите в инете, не пожалеете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Neo 59 минут назад
Эль ботельён у нас тоже есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 Час назад
Запрет на хождение с голой задницей по городу, это общепринятая норма. Все у них там замечательно, кроме дикости с быками. Всегда радуюсь репортажам, когда победил бык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Serg2001 2 часа назад
Этим мы тоже помогали с фашизмом биться во время гражданской войны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
444
ГТА Форевер 2 часа назад
В некоторых городах Испании запрещено ходить по улицам в купальниках или плавках, кроме пляжных зон. Нарушение может повлечь за собой штраф - почему странный, у нас такое тоже пора вводить.
Ритуал "El Botellón" - в России тоже такие ритуалы есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 2 часа назад
Прекрасная страна для отдыха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Самое время поехать в Европу (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1748 постов (1699 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75683



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
Артур Кларк⁠⁠ — Одиссей из Великобритании
Артур Кларк⁠⁠ — Одиссей из Великобритании
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
«Луна» (2023): снимите корейца с Луны
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Юмор#забавно#кошка#позитив#Россия#собака#сарказм#машина
#животные#интересно#история#кот#кино#Ynews#улыбнуло#СССР#полиция#Китай
#в мире#Прикол#новости#интересное#фильм#Спорт#Девушка#сизо#повезло#конфликт
Вперед за призами Вперед за призами Как выглядят российские границы Как выглядят российские границы Как на самом деле выглядят границы между странами Европы? Как на самом деле выглядят границы между странами Европы? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Человек из несуществующей страны Человек из несуществующей страны 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании

На что жалуетесь?

Вернуться