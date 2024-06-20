Особенности жизни в Испании, которые удивляют туристов из других стран

Фиеста и Сиеста

Испанцы известны своим особенным отношением к отдыху. Фиесты – это праздники, сопровождаемые массовыми гуляниями и танцами, а сиеста – дневной перерыв, когда большинство магазинов и предприятий закрыты на несколько часов. В результате, вечерняя жизнь в Испании начинается поздно, и бары и клубы часто работают до утра.

Ла Томатина

Ежегодный фестиваль в городе Буньоль, где участники бросают друг в друга тонны помидоров. Этот праздник привлекает тысячи туристов со всего мира.

Энсьерро

Бег быков по улицам Памплоны во время фестиваля Сан-Фермин. Участники бегут перед быками по узким улочкам города, рискуя жизнью.

Странные законы

В некоторых городах Испании запрещено ходить по улицам в купальниках или плавках, кроме пляжных зон. Нарушение может повлечь за собой штраф.

Животные в церкви

В Испании существует традиция освящения домашних животных в церквях на праздник Святого Антония.