Особенности жизни в Испании, которые удивляют туристов из других стран

Испания – страна ярких традиций, великолепной архитектуры и богатой истории. Здесь можно насладиться уникальными праздниками, попробовать вкуснейшие блюда и окунуться в атмосферу фламенко. Испания удивляет своими контрастами – от спокойных деревень до шумных мегаполисов. Давайте узнаем немного интересных фактов об этой стране.
Фиеста и Сиеста
Испанцы известны своим особенным отношением к отдыху. Фиесты – это праздники, сопровождаемые массовыми гуляниями и танцами, а сиеста – дневной перерыв, когда большинство магазинов и предприятий закрыты на несколько часов. В результате, вечерняя жизнь в Испании начинается поздно, и бары и клубы часто работают до утра.
Ла Томатина
Ежегодный фестиваль в городе Буньоль, где участники бросают друг в друга тонны помидоров. Этот праздник привлекает тысячи туристов со всего мира.
Энсьерро
Бег быков по улицам Памплоны во время фестиваля Сан-Фермин. Участники бегут перед быками по узким улочкам города, рискуя жизнью.
Странные законы
В некоторых городах Испании запрещено ходить по улицам в купальниках или плавках, кроме пляжных зон. Нарушение может повлечь за собой штраф.
Животные в церкви
В Испании существует традиция освящения домашних животных в церквях на праздник Святого Антония.
Тапас
Небольшие закуски, которые подаются в барах и ресторанах. Тапас могут включать оливки, хамон, сыр, кальмары и многое другое. В некоторых регионах тапас подаются бесплатно при заказе напитков.
Испанская кухня
Кроме паэльи и тапас, в Испании много других кулинарных деликатесов, таких как гаспачо (холодный томатный суп), тортилья (омлет с картофелем) и чуррос (жареное тесто, часто подаваемое с горячим шоколадом).
Местные напитки
Испанцы любят вино и сангрию, но также популярны кава (игристое вино) и хорчата (напиток из тигровых орехов, популярный в Валенсии).
Система образования
В Испании дети начинают школу в 3 года и проходят через детский сад, начальную школу, среднюю школу и университет. Образование бесплатное до университетского уровня.
Фиеста де Сан Хуан
Праздник, отмечаемый 23 июня, когда люди зажигают костры на пляжах и прыгают через них, чтобы отпугнуть злых духов и приветствовать лето.
Час ужина
В Испании ужинают очень поздно, обычно между 9 и 11 часами вечера. Это связано с традицией сиесты и длинным рабочим днем.
Каменные деревни
В некоторых регионах Испании, например, в Галисии, можно найти деревни, полностью построенные из камня, которые сохраняют средневековый облик.
Ла Машарна
Традиционный испанский музыкальный жанр, сочетающий элементы фламенко и джаза. Его можно услышать в некоторых андальсухийских барах.
Испанские вина
Ла Риоха и Рибера дель Дуэро – знаменитые винодельческие регионы, где производят некоторые из лучших красных вин в мире.
Фиесты де Лос Патос (Праздник Уток)
В городке Сагунто проводится уникальный праздник, во время которого участники ловят живых уток в море. Эта традиция критикуется защитниками прав животных, но продолжает существовать.
Испанский суданеро
В некоторых испанских регионах на праздниках люди устраивают масштабные водные битвы, обливая друг друга водой из ведер, шлангов и других подручных средств.
Фиеста де Лос Колахос
В Кастрильо-де-Мурсия проводится необычный праздник, во время которого мужчины в костюмах дьяволов прыгают через ряды младенцев, лежащих на матрасах. Этот ритуал символизирует очищение от грехов.
Эль День дель Педро Санчес
В Испании существует традиция разыгрывать друзей и близких 28 декабря, что напоминает День смеха, но с религиозным подтекстом.
Ноче де Сан-Хуан
В ночь на 24 июня по всей Испании зажигаются костры на пляжах, люди прыгают через огонь и купаются в море, чтобы очиститься от негативной энергии и встретить лето.
Традиция дарить ручки
В некоторых испанских офисах и школах существует традиция дарить ручки на день рождения или в знак благодарности, так как они символизируют желание успеха и продвижения в делах.
Ритуал "El Botellón"
Молодежь в Испании часто собирается на улицах и площадях, чтобы вместе пить и общаться. Этот ритуал называется "El Botellón" и является частью ночной жизни, особенно в теплое время года.
Источник:
- Как на самом деле выглядят границы между странами Европы?
- 16 культурных особенностей разных стран, которые запомнились туристам
- 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании
- Как выглядят российские границы
- Человек из несуществующей страны
если хочешь оскорбить испанца, скажи что его футбольная команда гавно и все...ты враг до конца жизни
"Небольшой типично каталонский городок Верхес (Верджес если по каталонски) ничего особенного из себя не представляет. Он находится примерно в 130 км от Барселоны, недалеко от Жироны – и не особенно далеко от моря. Городок похож на все типичные как приморские так и все остальные каталонские городки типа Мальграт де Мар..
В «великий четверг», перед страстной пятницей в Верджесе происходит очень большое празднество, с театрализованными представлениями, шествием братств и процессией с крестом..
Самое интересное начинается ближе к полуночи- начинается пляска смерти. Хотите пощекотать нервы- вам туда
La Dansa de la Mort начинается ближе к полуночи и заканчивается часа в три утра.. раздается пугающий в ночи стук барабана, и пять костюмированных персонажей в светящихся одеждах скелетов появляются из темноты, чтобы исполнить пляску смерти. Идея этого действа- непреклонное течение времени и краткость человеческого существования.. не зря одной из обязательных частей танца является танец с часами…
Много костюмов скелетов можно увидеть на улицах Верджеса в эту ночь- проходят парады.. но Танец Смерти- это кульминация праздника.
Танец подчиняется строгим канонам- ведет его маэстро- главный танцор, он тот, кто управляет танцем и в пляске смерти его имя "dalla"- коса- самый символический предмет пляски смерти. . Танцем он регулирует действия остальных- построение их в пляске, положение его фигуры- это поза жнеца…
Одна из важных составных частей- барабан, а также флаг. Каждый участник исполняет собственную партию, связанную с остальными. Обычно флаг держит самый старший и опытный участник.
Часы показывают быстротечность времени, а также неизвестность того часа, в котором смерть придет за тобой.
В средневековой Европе пляска смерти представляла собой скорее презрение к смерти."
От себя скажу - очень круто! Посмотрите в инете, не пожалеете.
в "бобик" затолкают моментом...
Ритуал "El Botellón" - в России тоже такие ритуалы есть