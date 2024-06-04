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В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании

В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании

Автор:
04 июня 2024 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Велосипедист   Видео   Испания   в мире   турист   фото   
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Местные жители разозлились, а некоторые даже предложили арестовать нарушителя общественного порядка.

Жительницы острова Лансароте возмущены из-за вызывающего поведения одного из путешественников, который катался на велосипеде в одних кроссовках. Этот инцидент только усилил антитуристические протесты, которые в последнее время набирают обороты в Испании.


Голого мужчину среднего возраста в кроссовках и панаме очевидцы сняли на видео в северо-восточной части курортного острова в эту субботу, 1 июня.

Женщина, которая снимала нарушителя общественного порядка на видео из салона машины, сказала на испанском: "Я просто не могу в это поверить".

Когда фотографии и скриншоты появились в социальных сетях, местные жители разозлились, а некоторые даже предложили арестовать голого велосипедиста.

"Это называется нудизм на дороге. Дети не должны видеть подобные вещи", — убеждена работница местного отеля Ванеса Фигероа, которая живет в Арресифе — столице острова Лансароте.

Другие пользователи также выразили свое возмущение от увиденного на снимках.

  • "Почему сюда стекается все это дерьмо? Если бы этот человек был в своей стране, то не делал бы такого";
  • "Лансароте вышел из-под контроля, и никто ничего не делает";
  • "Когда закончится весь этот кошмар";
  • "Я не хочу, чтобы мои дети видели этих извращенцев".

На самом деле в некоторых общественных местах Испании, в частности на Балеарских островах, туристам даже запрещено носить бикини или шорты для плавания где угодно, кроме пляжа. Нарушителю грозит штраф в 580 евро. Однако далеко не все путешественники, похоже, считаются с этими правилами.

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Метки: Велосипедист   Видео   Испания   в мире   турист   фото   
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8  комментариев
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
Демократия, бл@...
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1k
Uganda 10 минут назад
Дети не должны видеть обнаженки и лбтсрню всякую
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11k
Доктор 39 минут назад
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8k
Marlboro Час назад
Да немец 100 пудов. Нудист - нет проблем, лёг в дюнах в ямку - не слышно не видно. Так нет.. надо ходить взад вперед и трясти своим добром. Лично мне неприятно, даже если там будет Памела Андерсон в свои 25 лет. А с детьми все это становится еще хуже. Если мне надо осмотреть на голых баб я пойду на соответствующий портал. А вот так на улице - нет спасибо.
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62k
turyst Час назад
Хоть бы накинул на себя чего...
_______

Согласитесь, вот так, гораздо лучше:

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21k
Александр Час назад
Только бабам не понравилось, а мужикам зашло. Получается так
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