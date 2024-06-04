В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании

Жительницы острова Лансароте возмущены из-за вызывающего поведения одного из путешественников, который катался на велосипеде в одних кроссовках. Этот инцидент только усилил антитуристические протесты, которые в последнее время набирают обороты в Испании.





Голого мужчину среднего возраста в кроссовках и панаме очевидцы сняли на видео в северо-восточной части курортного острова в эту субботу, 1 июня.

Женщина, которая снимала нарушителя общественного порядка на видео из салона машины, сказала на испанском: "Я просто не могу в это поверить".

Когда фотографии и скриншоты появились в социальных сетях, местные жители разозлились, а некоторые даже предложили арестовать голого велосипедиста.