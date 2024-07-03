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Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял

Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял

Автор:
03 июля 2024 19:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   интересное   лифт   ребёнок   фото   шалость   
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Испугавшись, маленький хулиган тут же позвонил маме.

В социальных сетях появился ролик, снятый в одном из лифтов Краснодара. Там 7-летний мальчик решил развлечься и похулиганить. Мальчик сопровождал свой поступок нецензурными выражениями. На 6 этаже лифт застрял. Тогда паренёк понял, что попал и начал звонить своей маме. Женщина смогла спасти сына из кабинки после звонка в управляющую компанию. Когда парня вытащили, тут же заметили мокрые кнопки в лифте.

Telegram-канал Baza сообщил, что теперь парнёк сидит под домашним арестом, а матери придётся оплачивать ремонт и уборку лифта. Правда не ясно, кто выложил ролик в интернет. Благодаря ему 7-летний мальчик в миг стал знаменитостью. Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?

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Метки: Видео   Краснодар   интересное   лифт   ребёнок   фото   шалость   
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45  комментариев
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394k
Алексей 2 часа назад
Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?...

а за тем, что пусть все знают что за ушлепок подрастает
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4k
Александр Долматов 3 минуты назад
Зачем нужно выкладывать??? Именно для того, чтобы в следующий раз он боялся опозориться на весь мир.
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2k
КАКАнгел 3 минуты назад
Надо еще выложить сколько стоило яжематери это развлечение его тугосерички. думаю 1/10 от реальной стоимости ущерба.
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7k
Gamletof 6 минут назад
Год без интернета и телефона.
ЗЫ "Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?" автор сам с собой пока не договорился)))
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6k
Владимир 9 минут назад
действительно.зачем было выкладывать.....в следующий раз насрёт.
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876
vozmez_die 10 минут назад
шалость?
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4k
Вячеслав 10 минут назад
Очередное отребье быдлятское растёт
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892k
А.Берестенко 10 минут назад
В моем детстве такой пацан во дворе получил бы погоняло на всю жизнь - Мамкин ссыкун!
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40k
Александр 11 минут назад
Порадовал лексикон молодого человека. Сразу видно, что из приличной семьи. Хотел помыть грязные кнопки лифта, на радость жильцам, но судьба злодейка распорядилась иначе. Но наш герой мужественно пережил ужасную ситуацию, даже не обосрался. респект таким парням. надеюсь это видео увидят все его друзья со двора, соседи и одноклассники и по достоинству начнут относиться к юному герою. Правда руку жать я бы не советовал, чтобы не осквернить своим прикосновением такого доблестного представителя хомосапиенс.
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5k
Феликс Дзержинский 19 минут назад
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3
Andrii Tsyrkunov 24 минуты назад
7 лет, а в лексиконе постоянные "*ука, бл*дь", Что то у меня есть вопросы к родителям, по поводу воспитания этого несформировавшегося сперматозоида.....
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12k
Трив 24 минуты назад
Если ребёнку не стыдно так поступать, почему должно быть стыдно тому, кто выложил на всеобщее обозрение такой поступок?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Ну..что за дегенераты..с малых лет себе так репутацию портить..
Педагога "Компота" на них не хватает.
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12k
Zhora Полчаса назад
Как говорится - раньше только родственники знали, что ты дебил. А теперь, благодаря интернету, об этом узнают все!
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65k
Олег 46 минут назад
и в школьный чат нужно выложить видео! Да и на работе маминой показать
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12k
DumDum 53 минуты назад
"Обнародование видео осуждаю, но репост сделаю
"
Может и не надо было. Пару недель постремается, а потом хайпу хватанет...
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24k
kσρβγς 53 минуты назад
Всеми лифтерами просто обоссать мальчика...
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2k
Мурчелло 54 минуты назад
Пословица есть такая:покажите мне мальчика,который ссыт в лифте,и я скажу вам,кто его родители.
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13k
Дмитрий 55 минут назад
"Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?"

Ой-ё-ёй! Быдло дитятко выложили! Как же его воспитывали и кто, что он в лифте на кнопки ссыт? Видимо они всей семьёй дома на выключатели ссут! Семья ссыкунов!
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422
Эрик Картман Час назад
Зачем выкладывать? Автор ты мудак? Затем что бы малолетний ублюдок что то запомнил, что бы другим ублюдкам неповадно было.
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35k
Ego sum qui sum Час назад
вот зассанец
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5189 постов (4974 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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