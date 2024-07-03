Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял

Испугавшись, маленький хулиган тут же позвонил маме.
В социальных сетях появился ролик, снятый в одном из лифтов Краснодара. Там 7-летний мальчик решил развлечься и похулиганить. Мальчик сопровождал свой поступок нецензурными выражениями. На 6 этаже лифт застрял. Тогда паренёк понял, что попал и начал звонить своей маме. Женщина смогла спасти сына из кабинки после звонка в управляющую компанию. Когда парня вытащили, тут же заметили мокрые кнопки в лифте.
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Telegram-канал Baza сообщил, что теперь парнёк сидит под домашним арестом, а матери придётся оплачивать ремонт и уборку лифта. Правда не ясно, кто выложил ролик в интернет. Благодаря ему 7-летний мальчик в миг стал знаменитостью. Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?
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а за тем, что пусть все знают что за ушлепок подрастает
ЗЫ "Зачем нужно было выкладывать маленького ребёнка, хоть и не воспитанного?" автор сам с собой пока не договорился)))
Педагога "Компота" на них не хватает.
Ой-ё-ёй! Быдло дитятко выложили! Как же его воспитывали и кто, что он в лифте на кнопки ссыт? Видимо они всей семьёй дома на выключатели ссут! Семья ссыкунов!