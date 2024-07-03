Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял

В социальных сетях появился ролик, снятый в одном из лифтов Краснодара. Там 7-летний мальчик решил развлечься и похулиганить. Мальчик сопровождал свой поступок нецензурными выражениями. На 6 этаже лифт застрял. Тогда паренёк понял, что попал и начал звонить своей маме. Женщина смогла спасти сына из кабинки после звонка в управляющую компанию. Когда парня вытащили, тут же заметили мокрые кнопки в лифте.