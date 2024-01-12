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В Краснодаре бойцовская собака накинулась на ребёнка в лифте и укусила его за лицо

В Краснодаре бойцовская собака накинулась на ребёнка в лифте и укусила его за лицо

Автор:
12 января 2024 10:16
Сообщество : Животные
Метки: Краснодар   бойцовская собака   животные   лифт   нападение   собака   
1883
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В лифт с уже ехавшими там людьми, в том числе детьми, зашёл житель дома со своей собакой. Пёс был в наморднике и на поводке.

Как только лифт тронулся вверх, животное скинуло намордник, вырвалось из рук хозяина и вцепилось зубами в лицо ребенка.


Также, был опубликован снимок повреждений лица ребенка. На нем заметны следы собачьих зубов, которые пронзили щеку до крови.


На пса жалуются и другие жильцы, по их словам, агрессивный питомец уже нападал на соседей и собак поменьше. Родители пострадавшего ребёнка написали заявление.

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Метки: Краснодар   бойцовская собака   животные   лифт   нападение   собака   
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28  комментариев
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7k
Бу Час назад
это что за намордник такой ?
бесят эти дибилы, кто заводит бойцовых собак и ничего не может с ними сделать.
стрелять вместе с такими тупыми псами!
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3k
Алекс Минуту назад
вместе с хозяином усыпить
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10k
Trenzel2003 3 минуты назад
Хозяин урод! С такими собаками вообще нужно ездить в лифте одному. Тем более хозяин знает что пес агрессивный. Я бы перестраховался.
Хотя, для хозяина и аллигатор пушистый котенок.
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14k
hunter 6 минут назад
усыпить псину и лысого бандерлога
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4k
SmartCat101 10 минут назад
еще один ушлепок завел бойцовскую собаку для самоутверждения! стрелять таких надо!
что тыт сука сделал что-бы собака не бросалась на лбдей? тут дае элементарной дрессировкой не пахнет
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59k
dima423 10 минут назад
Бл епаные питорасы хозяева таких собак... нахера вообще их разрешают заводить? Надо на законодательном уровне запрещать бойцовых собак держать в домашних условиях... ведь нельзя же держать дома тигров, леопардов или волков... а это тоже самое
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1k
Леший 11 минут назад
а нельзя было поехать на лифте без людей? не приходило в голову хозяину собаки?
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16k
Kostick Полчаса назад
хозяин кретин, зная характер своей собаки, надевать просто петлю? я на своего аргентина надевал вот такой.
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26
Полиграф Шариков Kostick 9 секунд назад
Надо коту такую повесить, чито бы ночью спал а не херней занимался
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23k
BiZ 36 минут назад
в каком еще наморднике?
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6
Роман Спасский 37 минут назад
Животные с собаками задолбали. Собака хищник может убить человека. Для заводчиков курсы и удостоверения. При подобных случаях лишение "права управлять собакой"))
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4k
kuchipachi 50 минут назад
Там вместо намордника ленточка? Такие намордники можно использует для добрых пород собак типа ретриверов, лабрадоров и тд... А для бойцовской нужен нормальный намордник и плюс ещё строгий ошейник. А для таких собак, которые сразу пытаются в замкнутом пространстве кинуться на кого то, ещё и изоляция от общества
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11k
МихА Час назад
Если ты знаешь, что твой пёс такой дебил, надо было в пустом лифте ехать. И что за намордник такой? Он ему пасть пластырем перевязал что ли?
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11
Иван Сивиркин МихА Минуту назад
Пес такой, как воспитал хозяин. Раз пес дебил, то хозяин не лучше
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6k
Alex Час назад
Усыпить вместе с хозяином-долб**бом
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362
ruslan d Час назад
Надо вводить права на владение такими собаками
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61
Quantimus ruslan d Час назад
Как с огнестрельным оружием. После обучения, после психиатрической экспертизы и т. д. И наказание как за огнестрел, когда кого-то из ружья ранил, даже случайно, а не штраф небольшой.
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362
ruslan d Quantimus Час назад
Полностью согласен
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362
ruslan d сеньор Леонсио Час назад
Да. Блин , я в принципе не понимаю зачем заводить подобных собак в городе ...
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ruslan d Наталья 46 минут назад
Хороший вопрос, просто так в городе , я не знаю зачем ...
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