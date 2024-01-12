В Краснодаре бойцовская собака накинулась на ребёнка в лифте и укусила его за лицо

Как только лифт тронулся вверх, животное скинуло намордник, вырвалось из рук хозяина и вцепилось зубами в лицо ребенка.





Также, был опубликован снимок повреждений лица ребенка. На нем заметны следы собачьих зубов, которые пронзили щеку до крови.