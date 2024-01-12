В Краснодаре бойцовская собака накинулась на ребёнка в лифте и укусила его за лицо

В лифт с уже ехавшими там людьми, в том числе детьми, зашёл житель дома со своей собакой. Пёс был в наморднике и на поводке.
Как только лифт тронулся вверх, животное скинуло намордник, вырвалось из рук хозяина и вцепилось зубами в лицо ребенка.
Также, был опубликован снимок повреждений лица ребенка. На нем заметны следы собачьих зубов, которые пронзили щеку до крови.
На пса жалуются и другие жильцы, по их словам, агрессивный питомец уже нападал на соседей и собак поменьше. Родители пострадавшего ребёнка написали заявление.
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бесят эти дибилы, кто заводит бойцовых собак и ничего не может с ними сделать.
стрелять вместе с такими тупыми псами!
Хотя, для хозяина и аллигатор пушистый котенок.
что тыт сука сделал что-бы собака не бросалась на лбдей? тут дае элементарной дрессировкой не пахнет