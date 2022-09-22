Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат

Неисправную технику житель Краснодара собирался отвезти в ремонтную мастерскую, но чуть-чуть не успел.
1 сентября в одном из многоэтажных домов ЖК "Светлоград" на улице Красных Партизан владелец электросамоката получил серьезные ожоги (около 60% тела), когда попытался провезти в лифте неисправную технику. Электросамокат внезапно вспыхнул, и краснодарец оказался в ловушке. Двери кабины лифта автоматически заблокировало при превышении уровня задымления.
Мужчина тяжело пострадал, получив ожоги 3-й степени. Сама же кабина практически полностью выгорела. Полиция продолжает проверку этого инцидента - сообщает издание "Кубань.Информ".
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АНТИФИШКИ
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Там тупая автоматика, есть дым - блокируется лифт. "Умная" стоит дороже и её мало где ставят...