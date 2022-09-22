Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат

1 сентября в одном из многоэтажных домов ЖК "Светлоград" на улице Красных Партизан владелец электросамоката получил серьезные ожоги (около 60% тела), когда попытался провезти в лифте неисправную технику. Электросамокат внезапно вспыхнул, и краснодарец оказался в ловушке. Двери кабины лифта автоматически заблокировало при превышении уровня задымления.