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Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат

Краснодарец едва не сгорел заживо в лифте, когда вспыхнул его электросамокат

Автор:
22 сентября 2022 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   краснодар   лифт   ожоги   пожар   техника   электросамокат   
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Неисправную технику житель Краснодара собирался отвезти в ремонтную мастерскую, но чуть-чуть не успел.

1 сентября в одном из многоэтажных домов ЖК "Светлоград" на улице Красных Партизан владелец электросамоката получил серьезные ожоги (около 60% тела), когда попытался провезти в лифте неисправную технику. Электросамокат внезапно вспыхнул, и краснодарец оказался в ловушке. Двери кабины лифта автоматически заблокировало при превышении уровня задымления.


Мужчина тяжело пострадал, получив ожоги 3-й степени. Сама же кабина практически полностью выгорела. Полиция продолжает проверку этого инцидента - сообщает издание "Кубань.Информ".


Источник:

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Метки: Ynews   краснодар   лифт   ожоги   пожар   техника   электросамокат   
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10  комментариев
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1k
Шурман 2 часа назад
Вчера принесли хуавэй с20 нужно было сменить лсд , снимаю батарею и она у меня в руках начинает гореть , итог 2 пальца в данный момент в бинтах , просто сама по себе , без какой либо причины .
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1k
Шурман 8 минут назад
Вчера с женой на эту тему говорили , говорит давай сменим машины и купил или етрон или Теслу , я говорю а давай мы по старинке как ездили так и дальше будем делать . После этого разговора когда она сидела у меня в кабинете у меня в руках загорелась батарея от хуавэя , хорошо аптечка всегда в кабинете , сама по себе хрен знает что случилось , снял очень аккуратно и обработал стик ремуверами . Потом через боль говорю ну что хочешь еще Теслу ? а там уже ни кто не поможет .
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3
Евгений Рахимбаев 10 минут назад
[мат] даже лифты ненавидят и наказывают, еще б с мото-говно-стрито-БМВ-ебами так же было, лифт бы вычислял и сжигал бы по дороге к своему транспортному средству, чтоб остальные участники движения не страдали бы.
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27k
Квантовый переход 59 минут назад
Тут вопрос к производителям,почему блокируются двери.
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980
Darki 2 часа назад
Гребень и подвороты подпалил
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