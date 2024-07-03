17 роскошных мостов со всего мира, от размаха и красоты которых дух захватывает

Посмотрите на несколько примеров и скажите честно — ну вот как можно поверить в то, что людям в их строительстве не помогали инопланетяне?
Вы только посмотрите на эти мосты! Согласитесь, мост — это один из самых эффектных и внушительных видов архитектуры. В последние десятилетия человечество особо навострилось их строить, поражая всех нас высотой, длиной и в целом огромностью проектов, а также величественной красотой мостов. Даже их фотографии — это что-то с чем-то.
Мост уникален тем, что на нём расположено колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз». Само колесо, в свою очередь, уникально тем, что установлено на мосту.
Какая же конструкторская мощь!
Самый длинный вантовый мост в Африке.
Построен в 1851 году.
Мост пересекает реку Ченаб на высоте 359 метров, что делает его самым высоким железнодорожным мостом в мире
Источник:
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