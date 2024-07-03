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17 роскошных мостов со всего мира, от размаха и красоты которых дух захватывает

17 роскошных мостов со всего мира, от размаха и красоты которых дух захватывает

Автор:
03 июля 2024 09:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Размер   в мире   красота   мост   стройка   удивительно   фантазия   
965
18

Посмотрите на несколько примеров и скажите честно — ну вот как можно поверить в то, что людям в их строительстве не помогали инопланетяне?

Вы только посмотрите на эти мосты! Согласитесь, мост — это один из самых эффектных и внушительных видов архитектуры. В последние десятилетия человечество особо навострилось их строить, поражая всех нас высотой, длиной и в целом огромностью проектов, а также величественной красотой мостов. Даже их фотографии — это что-то с чем-то.

×

Мост уникален тем, что на нём расположено колесо обозрения «Тяньцзиньский глаз». Само колесо, в свою очередь, уникально тем, что установлено на мосту.

Какая же конструкторская мощь!

Самый длинный вантовый мост в Африке.

Построен в 1851 году.

Мост пересекает реку Ченаб на высоте 359 метров, что делает его самым высоким железнодорожным мостом в мире

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Метки: Размер   в мире   красота   мост   стройка   удивительно   фантазия   
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662
Шурман 53 минуты назад
Граница с Бельгией и Германией , а вообще у нас такой херни много и по кругу Брюсселя даже 2 таких , раньше там сетки были и сейчас есть и можно было ночью на трассе на косулю нарваться , лисы и тд их много сбитый лежит . Сегодня ночью спустился в зал воды попить и шторы отодвинул а у меня на лежаке лиса спит :) ну не стал мешать пускай отдыхает :)
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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