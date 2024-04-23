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Отель, который построили на старом мосту над рекой

Отель, который построили на старом мосту над рекой

Автор:
23 апреля 2024 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: креатив   мост   отель   река   стройка   удивительно   фантазия   фото   
946
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А под мостом гуляют слоны, носороги, львы и другие животные.

Мы продолжаем рассказывать о самых необычных отелях планеты (например, вот тут у нас классные фото настоящего подводного отеля), и сегодня приглашаем вас в виртуальное путешествие в Kruger Shalati. Этот отель совершенно уникален. Во-первых, находится он в национальном парке Крюгера, во-вторых, его открыли на старом железнодорожном мосту, а в-третьих, находится он в настоящих вагонах!

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Метки: креатив   мост   отель   река   стройка   удивительно   фантазия   фото   
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Alorous
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