Отель, который построили на старом мосту над рекой

Мы продолжаем рассказывать о самых необычных отелях планеты (например, вот тут у нас классные фото настоящего подводного отеля), и сегодня приглашаем вас в виртуальное путешествие в Kruger Shalati. Этот отель совершенно уникален. Во-первых, находится он в национальном парке Крюгера, во-вторых, его открыли на старом железнодорожном мосту, а в-третьих, находится он в настоящих вагонах!