Мост в квартиру: в Каире строят трассу, проходящую в полуметре от окон жителей многоэтажек

В Каире власти строят новую дорогу, при этом высота эстакад достигает 5-го этажа домов, стоящих вдоль дороги. Казалось бы – ну и что? Но дело в том, что с балконов этих домов запросто можно выйти на строящуюся трассу, а нижние этажи оказались скрытыми от солнца.
12-километровый участок нового шоссе под названием Teraet Al-Zomor строится прямо посреди многоэтажек, люди, конечно, жалуются, но власти непреклонны. Более того, обещают снести все эти дома, поскольку, как выясняется, все они построены незаконно.
Речь, кстати, идёт о районе Гизы, который уже по сути слился с Каиром, став частью столицы, в которой официально живёт более 10 млн жителей.
А неофициально, по разным оценкам, здесь обитает примерно ещё столько же людей. Дома, как видим, строятся тоже не до конца официально – но впечатляет размах, ведь речь не об одно-двух зданиях, о огромных кварталах.
Конечно, в Сети уже шутят, что жители этих домов смогут открывать в своих квартирах магазинчики и кафе для автомобилистов, но это, конечно, смех сквозь слёзы. Власти выделили около 16 млн долларов на то, чтобы переселить живущих здесь людей, признавая тем самым, что их вина в этой истории очевидна.
Сумма кажется весомой, но стоимость строительства новой дороги составляет более 300 млн долларов, так что понятно, что проще "подкинуть" денег на жителей, чем отменять строительство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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