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Мост в квартиру: в Каире строят трассу, проходящую в полуметре от окон жителей многоэтажек

Мост в квартиру: в Каире строят трассу, проходящую в полуметре от окон жителей многоэтажек

Автор:
12 октября 2022 10:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   дома   и так сойдет   каир   многоэтажка   мост   стройка   фото   
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В Каире власти строят новую дорогу, при этом высота эстакад достигает 5-го этажа домов, стоящих вдоль дороги. Казалось бы – ну и что? Но дело в том, что с балконов этих домов запросто можно выйти на строящуюся трассу, а нижние этажи оказались скрытыми от солнца.

12-километровый участок нового шоссе под названием Teraet Al-Zomor строится прямо посреди многоэтажек, люди, конечно, жалуются, но власти непреклонны. Более того, обещают снести все эти дома, поскольку, как выясняется, все они построены незаконно.

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Речь, кстати, идёт о районе Гизы, который уже по сути слился с Каиром, став частью столицы, в которой официально живёт более 10 млн жителей.

А неофициально, по разным оценкам, здесь обитает примерно ещё столько же людей. Дома, как видим, строятся тоже не до конца официально – но впечатляет размах, ведь речь не об одно-двух зданиях, о огромных кварталах.

Конечно, в Сети уже шутят, что жители этих домов смогут открывать в своих квартирах магазинчики и кафе для автомобилистов, но это, конечно, смех сквозь слёзы. Власти выделили около 16 млн долларов на то, чтобы переселить живущих здесь людей, признавая тем самым, что их вина в этой истории очевидна.

Сумма кажется весомой, но стоимость строительства новой дороги составляет более 300 млн долларов, так что понятно, что проще "подкинуть" денег на жителей, чем отменять строительство.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   дома   и так сойдет   каир   многоэтажка   мост   стройка   фото   
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6  комментариев
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28k
Андрей Иванов 37 минут назад
Дома построены незаконно - ключевая фраза
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bumtester 11 минут назад
Питер
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rutt 23 минуты назад
Надеюсь построят быстрее чем до вас дошла новость.
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ACU900 Полчаса назад
Подумаешь трасса возле дома
Вот в Китае прямо через жилые дома поезд проезжает, и никто не жалуется...
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4k
Alex75r 36 минут назад
Чтобы сделать нормальную инфраструктуру при наличии места проще построить другой город.
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