Мост в квартиру: в Каире строят трассу, проходящую в полуметре от окон жителей многоэтажек

Конечно, в Сети уже шутят, что жители этих домов смогут открывать в своих квартирах магазинчики и кафе для автомобилистов, но это, конечно, смех сквозь слёзы. Власти выделили около 16 млн долларов на то, чтобы переселить живущих здесь людей, признавая тем самым, что их вина в этой истории очевидна.