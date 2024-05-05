«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на смех строительство моста за 11 миллиардов долларов

На него потратили 15 лет, а теперь хотят забросить.
15 лет назад в Калифорнии задумали построить высокоскоростную железную дорогу. Она должна была пройти от города Бейкерсфилд и Мерсед, это около 200 километров. Потом её хотели продлить. На подготовку проекта и строительство потратили 11 миллиардов долларов. В итоге построили «виадук через реку Фресно», его длина - примерно 500 метров.
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По оценкам, завершение строительства обойдётся налогоплательщикам в 100 миллиардов долларов. Маск в своей соцсети Х по этому поводу поставил плачущий смайлик, а его приятель-миллиардер Маркус иронично заявил:
Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю! Ух ты, так впечатляюще, не могу дождаться 2400 года, чтобы завершить строительство за 700 квадриллионов долларов.
Не остался в стороне и венчурный капиталист Патрик Блюменталь. Он подчеркнул, что проект согласовывали 6 лет, а за 9 лет с начала строительства, возвели один виадук:
0,3 мили (около 500 метров, прим.) пройдены. Спустя 15 лет. После $11,2 миллиарда.
А теперь «стройку века» могут свернуть. Власти уточняют, что «за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики». Так что его дальнейшая судьба под вопросом.
Ну хоть виадук на память останется.
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Но этодругое, понимать надо