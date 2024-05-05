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«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на смех строительство моста за 11 миллиардов долларов

«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на смех строительство моста за 11 миллиардов долларов

Автор:
05 мая 2024 17:28
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Илон Маск   Калифорния   виадук   мост   стройка   
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На него потратили 15 лет, а теперь хотят забросить.

15 лет назад в Калифорнии задумали построить высокоскоростную железную дорогу. Она должна была пройти от города Бейкерсфилд и Мерсед, это около 200 километров. Потом её хотели продлить. На подготовку проекта и строительство потратили 11 миллиардов долларов. В итоге построили «виадук через реку Фресно», его длина - примерно 500 метров.

По оценкам, завершение строительства обойдётся налогоплательщикам в 100 миллиардов долларов. Маск в своей соцсети Х по этому поводу поставил плачущий смайлик, а его приятель-миллиардер Маркус иронично заявил:

Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю! Ух ты, так впечатляюще, не могу дождаться 2400 года, чтобы завершить строительство за 700 квадриллионов долларов.

Не остался в стороне и венчурный капиталист Патрик Блюменталь. Он подчеркнул, что проект согласовывали 6 лет, а за 9 лет с начала строительства, возвели один виадук:

0,3 мили (около 500 метров, прим.) пройдены. Спустя 15 лет. После $11,2 миллиарда.

А теперь «стройку века» могут свернуть. Власти уточняют, что «за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики». Так что его дальнейшая судьба под вопросом.

Ну хоть виадук на память останется.

Источник:

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Метки: Видео   Илон Маск   Калифорния   виадук   мост   стройка   
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10  комментариев
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23k
Слепой Пью 45 минут назад
Хорошие бензопилы в Америке! И наши, и салорейховые чинуши и Алигархи не тянут...
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12k
Дмитрий 14 минут назад
На память о чём? Об идиотах?
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5k
Горожанин 23 минуты назад
Ничего личного. Это капитализм, оплот мирового либерализма.
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441
deadDEVIL 24 минуты назад
Надо же! Оказывается не только в России пилят на строительстве!
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5k
Sanar Полчаса назад
Маск его друг Маркус и ещё Блюменталь очень огорчены тем что им с этой темы не прилетело, обидно ребятам)
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7k
Mixalych 36 минут назад
Неплохо, неплохо... но в европах тож хороши. В литовском Вильнюсе национальный стадион с конца 80-х построить не могут. Как начали при советах, так до сих пор котлован и роют... а уж сколько миллионов потрачено...а их все выделяют и выделяют... и котлован роют и роют...
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18k
GROMOZEKA 38 минут назад
Вот это масштабы!
Но этодругое, понимать надо
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1k
дмитрий викторович 43 минуты назад
Надо распилить пополам, а лучше не несколько неравных частей и назвать-"памятник расспилам"!
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August
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