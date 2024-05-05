«Это самое замечательное человеческое достижение за всю историю»: в США подняли на смех строительство моста за 11 миллиардов долларов

Не остался в стороне и венчурный капиталист Патрик Блюменталь. Он подчеркнул, что проект согласовывали 6 лет, а за 9 лет с начала строительства, возвели один виадук:

0,3 мили (около 500 метров, прим.) пройдены. Спустя 15 лет. После $11,2 миллиарда.

А теперь «стройку века» могут свернуть. Власти уточняют, что «за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики». Так что его дальнейшая судьба под вопросом.

Ну хоть виадук на память останется.