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14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать шедеврами архитектуры

14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать шедеврами архитектуры

Автор:
06 августа 2023 11:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Шедевр   архитектура   красота   мост   удивительно   фото   
856
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От древнеримских мостов до современных инженерных чудес.

Мосты считаются одними из древнейших сооружений человечества. Некоторые из них построены еще в Древнем мире, но функционируют до сих пор. В наше время мосты обычно похожи на инженерные чудеса, но все-таки есть и исключения.


Древнеримский мост в Римини, Италия

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Виадук Мийо во Франции

Мост для животных в национальном парке Банф, Канада

Надземный мост, вписанный в городской парк в Калькутте: по нему проходит линия метро

Мост для велосипедистов, проложенный прямо по озеру, Лимбург, Бельгия

Складной мост в Лондоне

Сторсезандетский мост в Норвегии, соединяющий остров Аверёй и материк

Мост в американском штате Колорадо над ущельем

Фолкеркское колесо: пожалуй, вращающийся подъемник для кораблей можно смело оставить в этом списке

Бастайский мост, построенный почти два столетия назад, Германия

Бывают даже мосты для кораблей, Магдебург, Германия

Мост необычной формы в Шотландии

Мост в Финском заливе, Санкт-Петербург

Чертов мост в Болгарии

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Метки: Шедевр   архитектура   красота   мост   удивительно   фото   
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mosfan 58 секунд назад
Вот шедевр архитектуры.
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