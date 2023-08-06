14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать шедеврами архитектуры

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От древнеримских мостов до современных инженерных чудес.
Мосты считаются одними из древнейших сооружений человечества. Некоторые из них построены еще в Древнем мире, но функционируют до сих пор. В наше время мосты обычно похожи на инженерные чудеса, но все-таки есть и исключения.
Древнеримский мост в Римини, Италия
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Виадук Мийо во Франции
Мост для животных в национальном парке Банф, Канада
Надземный мост, вписанный в городской парк в Калькутте: по нему проходит линия метро
Мост для велосипедистов, проложенный прямо по озеру, Лимбург, Бельгия
Складной мост в Лондоне
Сторсезандетский мост в Норвегии, соединяющий остров Аверёй и материк
Мост в американском штате Колорадо над ущельем
Фолкеркское колесо: пожалуй, вращающийся подъемник для кораблей можно смело оставить в этом списке
Бастайский мост, построенный почти два столетия назад, Германия
Бывают даже мосты для кораблей, Магдебург, Германия
Мост необычной формы в Шотландии
Мост в Финском заливе, Санкт-Петербург
Чертов мост в Болгарии
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