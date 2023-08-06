14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать шедеврами архитектуры

Мосты считаются одними из древнейших сооружений человечества. Некоторые из них построены еще в Древнем мире, но функционируют до сих пор. В наше время мосты обычно похожи на инженерные чудеса, но все-таки есть и исключения.

Древнеримский мост в Римини, Италия