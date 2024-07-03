Как выглядели цирковые артисты в прошлом и какие изюминки они использовали ради привлечения внимания

Ниже вы можете увидеть увлекательные снимки цирковых артистов, которые оставили свой след в истории, благодаря своим внешним особенностям.
Цирк полюбился людям с момента своего появления. Акробаты, красочные клоуны и таинственные фокусники — всё это влечет людей, подкупая их оригинальностью. Однако далеко не всегда в цирке работали только обычные люди. Порой в выступлениях принимали участие артисты, отличавшиеся крайне необычной и притягательной внешностью. Она была их преимуществом и одновременно наказанием, так как в прошлом жители городов не сильно были уведомлены о том, что такое этика и толерантность.
Стефан страдал гипертрихозом — редким генетическим заболеванием, вызывающим аномальным рост волос по всему телу. Родители продали его, когда ему было всего четыре года некому немецкому бизнесмену. Парень выступал в Европе, а после и в Соединённых Штатах.
Самая большая женщина в мире и самый маленький мужчина (на момент 1922 года) Нелли Бланш Лейн и Кларенс Честерфилд Хоуэртон
Девушка выступала под псевдонимом «Весёлая Нелли», хвастаясь публике своим весом в 292 килограмма. Артистка любила свою внешность и никогда её не стеснялась. Кларенс считался самым маленьким мужчиной в мире. Известно, что в 18 лет он весил всего 5,9 килограммов при росте в 71 сантиметр.
Она долгие годы работала артисткой цирка в качестве воздушной акробатки, канатоходки и женщины-змеи. Мир тату девушке открыл её муж — Гус Вагнер. Он делал татуировки исключительно вручную, не используя для этого тату-машинки и какие-либо другие приспособления.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, Лусия Сарате является человеком с наименьшим весом за всю документированную историю. В возрасте 17 лет она весила всего 2,1 килограмма. Биографы утверждают, что девочка перестала расти в возрасте одного года.
Джеймс без трудностей растягивал свою кожу на расстояние до 46 сантиметров от своего тела, не испытывая при этом какой-либо боли. Подобная способность появилась благодаря синдрому Элерса-Данлоса.
Мартин страдал редкой аномалией. Его позвоночник был искривлён, что позволяло ему поворачивать голову на 180°. Сам Мартин неоднократно рассказывал, что в детстве специально скручивал голову, из-за чего вывихнул несколько позвонков. С повёрнутой головой Мартин мог есть, пить и курить. На этом и базировалась большая часть его номеров.
После 30 лет Мэри заболела акромегалией. Это нейроэндокринное заболевание, связанное с излишней выработкой гормона роста. Из-за него внешность девушки поменялась до неузнаваемости: череп удлинился, черты лица стали крупными, а, руки — грубыми, женские формы постепенно исчезли. Нетипичная внешность помогла Мэри заработать на жизнь, ведь её не хотели брать на обычную работу, так как люди избегали любого общения и контакта с ней.
Якоб Накен — немецкий циркач, прославившийся своим аномально большим ростом. Он составлял 221 сантиметр
Пресса дала ей имя «Леди Геркулес». Кэти без особого труда гнула стальные прутья, завязывая их в узлы, рвала кованые цепи, поднимала мужчин и даже выходила с ними на ринг.
Состояние Лентини имело вполне медицинское объяснение. Он родился с близнецом-паразитом. Его брат сформировался не до конца и оказался сросшимся с его позвоночником.
Большую часть своей жизни Исаак весил не более 20 килограммов. Несмотря на дефицит веса, у него родилось трое совершенно обычных детей, у которых во взрослом возрасте не наблюдалось подобных проблем.
Девочка страдал синдромом Вирхова-Секкеля, из-за которого у неё был очень невысокий рост, маленькая голова, узкое лицо с выдающимся носом, большие глаза, покатый подбородок и большие уши.
К счастью, в наше время социальные нормы изменились. Использование нетипичной внешности человека с целью заработка не приветствуется. Активисты по всему миру борются за то, чтобы цирки и структуры, занимающиеся организацией развлекательных шоу, не прибегали к эксплуатации природных особенностей людей и не подвергали их высмеиванию.
Источник:
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