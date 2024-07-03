Как выглядели цирковые артисты в прошлом и какие изюминки они использовали ради привлечения внимания

Девочка страдал синдромом Вирхова-Секкеля, из-за которого у неё был очень невысокий рост, маленькая голова, узкое лицо с выдающимся носом, большие глаза, покатый подбородок и большие уши.

К счастью, в наше время социальные нормы изменились. Использование нетипичной внешности человека с целью заработка не приветствуется. Активисты по всему миру борются за то, чтобы цирки и структуры, занимающиеся организацией развлекательных шоу, не прибегали к эксплуатации природных особенностей людей и не подвергали их высмеиванию.