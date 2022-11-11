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Удивительная судьба негритенка из фильма «Цирк»

Удивительная судьба негритенка из фильма «Цирк»

Автор:
11 ноября 2022 10:26
Сообщество : Кино
Метки: интересно   негритенок   роль   судьба   факты   фильм   фото   цирк   
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Джеймс Ллойдович Паттерсон не только прославился ролью в нашем культовом фильме, но и стал советским моряком и поэтом. А ведь когда-то его отец сбежал в СССР из США от расовой сегрегации.

«Эта страна действительно делает чудеса: в ней люди находят себя», – писала Маргарет Гласко о своем сыне и отце нашего героя Ллойде Паттерсоне, который уехал из США в Советский Союз в 1930-х годах. Даже в годы сталинского террора СССР был более безопасным местом для афроамериканца. По крайней мере, там не было Ку-Клукс-клана.


Афроамериканец в поисках социальной справедливости в СССР

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Отец Дмеймса Ллойд Паттерсон был внуком чернокожего раба. Он учился на сценографа в театральном колледже для афроамериканцев в Вирджинии. Позже учреждение закрыли - студенты устроили забастовку, когда оказалось, что один из преподавателей был замечен в рядах Ку-клукс-клана.

Как-то раз Ллойд случайно увидел рекламу, в которой афроамериканцев приглашали на съемки фильма в СССР. И в 1932 году он и еще несколько афроамериканцев отправились в СССР в поисках расового равенства, работы и просто лучшей жизни.

В Союзе Паттерсона пригласили работать художником в фильме «Черное и белое», идея которого была обличить расизм в Америке. Проект в итоге отменили, но Ллойд остался в Советском Союзе, выучил русский язык и женился на советской художнице и модельере Вере Араловой. Можно сказать, что проблема расизма помогла ему устроить свою жизнь.

У интернациональной пары родилось трое детей. Ллойд продолжал успешно работать художником и дизайнером интерьеров. Кроме того, он стал радиоведущим и стоял у истоков советского англоязычного вещания.

Когда началась Великая Отечественная война, Веру и детей эвакуировали в Сибирь, а Ллойд остался в Москве. Во время бомбежки он был ранен и получил контузию, и его эвакуировали на Урал, а затем на Дальний Восток. В 1942 году, ровно через десять лет после того, как Ллойд переехал в СССР, он умер из-за осложнений от ранения.


Джеймс Ллойдович

В 1936 году, когда сыну Ллойда и Веры Джеймсу было всего три года он стал самым известным афроамериканским актером в истории России. Он снялся в культовом советском фильме «Цирк» с Любовью Орловой.

По сюжету после рождения чернокожего ребенка американская цирковая артистка переживает много страданий из-за распространенного там расизма. Она отправляется в Москву, где находит не только убежище, но счастье и любовь. Ее маленького сына также тепло встречают в СССР.

Фильм стал невероятно популярным в Советском Союзе и принес Джеймсу Паттерсону настоящую славу, но актерскую карьеру он не продолжил. Он мечтал о море, поэтому окончил военно-морское училище и стал моряком-подводником. В свободное время Паттерсон сочинял стихи.

После публикации своего первого сборника стихотворений «Россия. Африка» в 1963 году Джеймс решил отказаться от военной службы и поступил в Литературный институт имени Горького. Так он стал советским поэтом и членом Союза писателей СССР, а его стихи публиковались в литературных журналах.

С поэтическими выступлениями он объездил всю страну, а в Комсомольске-на-Амуре даже установил памятную доску в честь отца, Ллойда Паттерсона, про которого с гордостью писал, что тот погиб за «советское отечество».


Книга, которая соединила историю США и СССР

В 1964 году Джеймс Паттерсон решил опубликовать книгу «Хроники левой руки», основанную на мемуарах своей бабушки Маргарет Гласко и его собственных комментариях и мыслях. Отец бабушки Патрик Хагер был внебрачным сыном белого землевладельца и черной рабыни. Чтобы избавиться от ненужного ребенка, жена плантатора бросила младенца в огонь - но Патрик чудом выжил, правда, серьезно повредил правую руку. Хагер боролся как мог с бесправием и угнетением. В итоге ему даже удалось купить собственный участок земли.

Его дочь Маргарет уже не была рабыней, но также страдала от расизма и неравенства. Она усердно трудилась, чтобы дать своему сыну Ллойду образование, которое она сама не смогла получить. Кроме того, вскоре после того, как Ллойд уехал в СССР, Маргарет поехала вслед за ним - и несколько лет работала на советском заводе автозапчастей!

Ставший знаменитым в СССР Джеймс Паттерсон со своей матерью Верой Араловой переехал в США после коллапса коммунизма в 1990-х годах. В 2001 году Вера скончалась, а Джеймс до сих пор живет в Вашингтоне.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   негритенок   роль   судьба   факты   фильм   фото   цирк   
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Царь 21 минуту назад
Так вот откуда у BLM ноги растут.
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GoodNeon

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