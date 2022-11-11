Удивительная судьба негритенка из фильма «Цирк»

Отец Дмеймса Ллойд Паттерсон был внуком чернокожего раба. Он учился на сценографа в театральном колледже для афроамериканцев в Вирджинии. Позже учреждение закрыли - студенты устроили забастовку, когда оказалось, что один из преподавателей был замечен в рядах Ку-клукс-клана.

Как-то раз Ллойд случайно увидел рекламу, в которой афроамериканцев приглашали на съемки фильма в СССР. И в 1932 году он и еще несколько афроамериканцев отправились в СССР в поисках расового равенства, работы и просто лучшей жизни.

В Союзе Паттерсона пригласили работать художником в фильме «Черное и белое», идея которого была обличить расизм в Америке. Проект в итоге отменили, но Ллойд остался в Советском Союзе, выучил русский язык и женился на советской художнице и модельере Вере Араловой. Можно сказать, что проблема расизма помогла ему устроить свою жизнь.