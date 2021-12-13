Цирки уродов. Кто в них выступал и почему они появились

Коллоредо выступал при дворе короля Чарльза I, а затем продолжил гастроли ко двору Людовика XIV. Король-солнце пришел в восторг от братьев, и даже подарил им звание мушкетеров. Но все оказалось не так уж и радужно. Однажды Лазаруса и его брата чуть не казнили за приступ агрессии и непреднамеренное убийство. Но все обошлось: оба они прожили до 1667 года (впервые начали выступать в 1640-х). А за время своей жизни даже успели жениться и завести здоровое потомство.

Интересно отметить, что полноценные цирки появились в XVIII веке. Это был дорогой бизнес:

содержание шатров, их переезды, палатки с едой стоили очень дорого. При этом публика была очень требовательной: недостаточно быть просто гимнастом или силачом: так может выучиться любой. Нужны диковинки.