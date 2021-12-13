Цирки уродов. Кто в них выступал и почему они появились

Цирки уродов появились в XVI веке. Изначально это было очередной забавой для богатеев, но затем переросло в массовые развлечения и аттракцион. Рассказываем, как они появились и как умерли, и о самых известных артистах этих цирков.
История цирков уродцев
История гласит, что впервые такие цирки появились во времена правления королевы Англии Елизаветы I. Выступали люди с физическими отклонениями при дворе королевы: в простом народе их боялись и сторонились, а богатые же люди стали их использовать в качестве придворных шутов.
Со временем их стали сажать в клетки и представлять как диковинок. Появились даже люди, которые путешествовали по свету специально, чтобы собрать как можно больше несчастных. Первым случаем выступления такого человека при дворе стал Лазарус Коллоредо – человек с сиамским близнецом. Брат Лазаруса рос из торса головой вниз. Сам он говорить не мог, лишь издавал звероподобные звуки.
Коллоредо выступал при дворе короля Чарльза I, а затем продолжил гастроли ко двору Людовика XIV. Король-солнце пришел в восторг от братьев, и даже подарил им звание мушкетеров. Но все оказалось не так уж и радужно. Однажды Лазаруса и его брата чуть не казнили за приступ агрессии и непреднамеренное убийство. Но все обошлось: оба они прожили до 1667 года (впервые начали выступать в 1640-х). А за время своей жизни даже успели жениться и завести здоровое потомство.
Интересно отметить, что полноценные цирки появились в XVIII веке. Это был дорогой бизнес:
содержание шатров, их переезды, палатки с едой стоили очень дорого. При этом публика была очень требовательной: недостаточно быть просто гимнастом или силачом: так может выучиться любой. Нужны диковинки.
Этими диковинками стали как раз фрики. Они были чем-то непознанным и необычным: далеко не везде встретишь карлика или женщину с бородой. Общество тогда было не таким толерантным, поэтому насмешки над такими людьми даже поощрялись. И цирки уродов стали обычным и очень прибыльным делом.
При этом для фриков это был, пожалуй, единственный шанс разбогатеть и как-то прожить. Прибыль с посещений в том числе шла им в карман: так что чем страннее было уродство того или иного артиста, тем большее состояние он мог заработать. Иногда не приходилось даже выступать: просто стой на помосте и собирай удивленные взгляды. Все лучше, чем быть заспиртованным в банке.
Изначально такие цирки располагались рядом с обычными. В какой-то момент владельцы поняли, что они справятся и без летающих гимнастов, и в скором времени начали гастролировать отдельно. Интересно отметить, что в Европе они не пользовались большой популярностью, зато в Америке был целый бум.
При этом американские цирки были более гуманными: с артистами подписывали контракты, платили им огромные деньги за выступления, да и свобод было куда больше.
А затем появилась фотография. И в скором времени она стала двигателем рекламы, в том числе для цирков. Фотографии фриков появились почти везде: тут и там можно было увидеть фото человека без ног или рук. Спрос в итоге подскочил до невероятной высоты, а спрос, как известно, рождает предложение. В итоге таких цирков стало еще больше.
Барнум
Самые известные из них – «Съезд живых фриков» и «Величайшее шоу Барнума и Бэйли на Земле». О втором снят голливудский мюзикл, а о первом известно очень мало. Правда, с первого сохранились множество фотографий, регулярно всплывающих в сети.
Поговорим о цирке Барнума. Финеас Тейлор Барнум был редактором желтой газеты «Глашатай свободы». В целом, в фильме о нем практически все переврали: он отсидел срок в тюрьме за клевету, и только после этого сосредоточился на поиске искалеченных людей.
Когда Барнуму было 25 лет, он в беседе со своим другом Коли Бертрамом узнал о новом прибыльном бизнесе некого мистера Р.В. Линдсея. Этот мужчина за деньги показывал людям 150-летнюю рабыню-афроамериканку. Барнум выкупил женщину и гастролировал с ней по стране. А после ее смерти проводит публичное вскрытие.
После смерти старушки (возраст которой так и остался недоказанным) Барнум покупает Американский музей Скуддера. В комплекте идут все экспонаты. Барнуму, правда, плевать, как он называется, и в итоге он переименовывает его. А на место смотрителя нанимает лилипута Чальза Страттона: он выполнял функцию шута.
Затем Финеас ищет фриков по всему миру, а после организует передвижной цирк. В 1845 году он отправился в Англию по приглашению королевы Виктории.
Лондонская публика тепло встретила труппу. В конце концов, там же в 1822 году смотрели на русалку, которую приобрел один из англичан у японских моряков. Хотя это скорее было чучело, к которому пришили обезьянью голову.
После возвращения на родину Барнум обзавелся еще одним фриком – микроцефалом-афроамериканцем Уильямом Генри Джонсоном, которого Финеас в разное время называл то человеком-обезьянкой, то гномом. Сам Джонсон бессвязно говорил на выдуманном Барнумом языке.
Готтентотская Венера
Еще одна звезда, которая блистала по всему миру – Саарти Баартман. Она родилась в Африке, но в какой-то момент в ее деревню вторглись колонисты, и забрали всех в рабство. Девочку продали фермерам. Однажды в дом, в котором теперь жила Саарти, пришел врач. Его сильно удивила фигура африканки: огромные бедра, и при этом тонкое тело. Девушка была из готтетогов: у женщин этого племени часто встречается стеатопигия. При этой деформации на бедрах и ягодицах откладывается большое количество жира, а талия из-за этого сильно прогибается.
Эта женщина славилась среди британцев. Да, над ней смеялись, но ей платили. Через четыре года после ее прибытия в Лондон интерес поутих, и в итоге новый владелец девушки, тот самый врач Уильям Данлоп, продал ее французу, который сделал ее проституткой. К концу жизни Саарти подсела на алкоголь и наркотики и скончалась от сифилиса. А после смерти ее заспиртовали.
Человек-вопросительный знак
Еще был Леонард Траск, который родился в Англии в 1805 году. В 28 лет он упал с лошади, из-за чего его позвоночник сильно искривился. Затем он выпал из экипажа, переломав кучу костей. Из-за этого позвоночник искривился еще сильнее, и в итоге нос Леонарда был возле его груди. В конце концов до конца своих дней он был вынужден зарабатывать, демонстрируя свое уродство.
Сиамские близнесы
Поэтому, когда в Лондон прибыл цирк Барнума в 1845 году, британцев поразили сиамские близнецы Чанг и Энг Банкеры. Родились они в семье китайского рыбака, и в скором времени их слава дошла до короля Рамы Второго. Он брал их с собой в заграничные поездки, чтобы привлечь гостей, да и сами они были частью совета делегации. Затем они заключили контракт с британским бизнесменом и гастролировали по всей Европе. А позже сбежали в Америку, где получили гражданство и присоединились к труппе Барнума.
Когда труппа прибыла в Лондон, мужчины уже были женаты на сестрах из Вилксборо и имели 22 детей.
Ходят также слухи, что на Лондонских гастролях были также знаменитые «мальчик с песьей мордой» Федор Евстищев, татуированный Капитан Костентенус и великанша Анна Свон. Но на самом деле они присоединились к цирку гораздо позже.
Человек-слон
В тот момент, когда труппа Барнума возвращалась в Америку, в Британии появилась новая знаменитость – Джозеф Меррик по прозвищу «Человек-слон». Меррик родился в 1862 году в Лестере. В детстве у него появились нарушения развития, из-за которых конечности сильно увеличились, а кожа пошла буграми. Речь тоже стала невнятной. Из-за этого в обществе его не принимали, поэтому уже будучи взрослым он пошел во фрик-шоу.
После того, как Меррик подкопил денег, он отправился покорять Европу. Но и там случились трудности: там на него напали, серьезно избили и отправили. Пришлось вернуться в Лондон, где он сразу отправился в клинику. Там он не просил ни о чем, просто хотел умереть. В декабре 1886 года председатель этой больницы Фрэнсис Карр-Гомм отправил в газету «Таймс» письмо, в котором рассказал об истории Человека-слона.
«Хотя его наружность столь ужасна, что женщины и слабонервные, увидев его, в страхе бегут, и он лишен возможности зарабатывать на жизнь обычным способом, Меррик высокоинтеллектуален, может читать и писать, обладает спокойным, деликатным, если не сказать утонченным умом…. Может ли кто-нибудь из ваших читателей посоветовать подходящие место, где его приняли бы? Сейчас больница переполнена, и я не могу позаботиться об этом человеке…».
Редакция опубликовала это письмо. Со всех сторон на него посыпались деньги и подарки, которые и помогли остаться в больнице еще на несколько лет до самой своей смерти.
Бородатые женщины
Эти представительницы цирка были настоящими королевами фрик-шоу. Дело в том, что цирк считался незаконченным без дамы с шевелюрой на подбородке. При этом такие дамы вполне себе были популярны у мужчин: очень многие из них счастливо вышли замуж и родили детей.
При этом известно, почему бородатые женщины – действительно бородатые. У них на самом деле был гирсутизм, из-за которого в организме вырабатывалось слишком много мужских гормонов. Теперь это даже лечат.
Кожные аномалии
К этим аномалиям относятся различные кожные заболевания, из-за которых кожа человека имеет необычный цвет или структуру. Так же были популярны люди с синдромом Элерса-Данлоса, из-за чего их кожа становилась тягучей, а суставы такими гибкими, что человек мог выгнуть пальцы в обратную сторону.
Карлики и великаны
Людям всегда нравилось смотреть на слишком высоких или слишком низких людей. Часто их даже ставили в пару, чтобы усилить эффект зрелища. А еще гвоздем программы было пеленать карлика, как младенца, чтобы он из пеленок рассуждал на взрослые темы.
Люди-собаки
У этих людей на лице присутствовала излишняя растительность. Тот самый Федор из цирка Барнума, которые родился в Санкт-Петербурге, был из таких. Мальчика заставляли лаять и рычать на публику притом, что он свободно владел тремя языками.
А причина заболевания в гипертрихозе: из-за этого по всему телу растут волосы.
Люди без ног и рук
Причиной этому являлись и генетические отклонения, и травмы во время жизни.
Сиамские близнецы
В этом случае популярность была бешеной. При этой аномалии два плода срастаются в утробе матери. И каждый цирк стремился заполучить таких. Годились любые: от паразитических (когда второй организм не ведет никакую активность, а просто существует даже в форме лишних ног) до полноценных.
Толстяки и худощавые
Обычно они выступали в паре. И чаще всего женщина была полной, а мужчина – страшно худым.
Люди-лобстеры
У этих людей сильно деформированы конечности: иногда они напоминают по виду клешни. А иногда стопы или предплечья присоединялись к туловищу. Все это – опять же генетические отклонения.
Таким образом цирки просуществовали аж до Второй Мировой войны. Как только она началась, у людей появились другие заботы. А после ее окончания появились инвалиды, и смех над уродствами стал порицаем в обществе. Сейчас таких цирков вообще нет: как минимум, это сразу станет осуждаемо, как максимум – повлечет за собой кучу судебных исков.
Источник:
- Люди, которые без мыла влезут куда угодно
- Бомба в лифте, стрельба и экскременты: когда месть соседям, не такая уж «сладкая»
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- Некоторые случайные интересные факты
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
Понравилось31
Балабановский "Об уродах и людях" вспомнился.