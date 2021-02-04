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Как мальчик «с песьей головой» прославился в Америке

Как мальчик «с песьей головой» прославился в Америке (5 фото)

Автор:
04 февраля 2021 09:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: америка   гипертрихоз   заболевание   мальчик   факты   фото   цирк   
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У Федора Евтихиева было редкое заболевание - гипертрихоз. В XIX веке он прославился, выступая в цирке «уродов» и показывая свой недуг публике.
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Метки: америка   гипертрихоз   заболевание   мальчик   факты   фото   цирк   
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