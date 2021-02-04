Как мальчик «с песьей головой» прославился в Америке

В 1883 году Адриана и Федора пригласили выступать за границей: они стали звездами европейских паноптикумов, выступали в Париже, Берлине и других столичных площадках.



Их выступления приносили антрепренеру невероятные деньги. Адриан вел себя как настоящая звезда и по некоторым данным, в его «райдере» была кислая капуста и водка. Вскоре он скончался от алкоголизма.



Федор же продолжил выступать и даже превзошел европейский успех - известный американский антрепренер Финеас Барнум пригласил подростка в свой цирк, где уже был мужчина-карлик, некая «русалка» и сиамские близнецы.



Федор отлично вписался в шоу, которое Барнум провозгласил «Величайшим на Земле» (по мотивам истории Барнума снят фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом). Мальчику дали прозвище Jo-Jo, и слава о «человеке с песьей мордой» распространилась по всей Америке. В газете штата Кентукки в 1886 году его назвали одним из самых интересных из ныне живущих «уродцев».