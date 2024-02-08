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Ушёл из жизни, забрав с собой дочь: канатоходец Йозеф Эйземанн

Ушёл из жизни, забрав с собой дочь: канатоходец Йозеф Эйземанн

Автор:
08 февраля 2024 18:12
Метки: Прошлое   акробатика   артисты   интересное   история   личности   риск   цирк   
3013
5

В цирковом мире воздушные акробаты, канатоходцы, да все, кто работают под куполом и постоянно рискуют своей жизнью, считаются элитой. У, так называемых, "ковёрных" нет риска грохнуться на твёрдую поверхность с огромной высоты с возможностью навсегда остаться калекой. Некоторые из таких рисковых начинают работать на открытом воздухе, где зачастую ещё опаснее.


Йозеф Эйземанн родился на территории нынешней Сербии в 1911 году. Дедушка его (по маме) был из известной цирковой династии и с малых лет научил любимого внука ходить по канату. "Старики"-канатоходцы никогда не использовали страховку, считая её слабостью и неуверенностью. Йозеф перенял опыт предыдущих поколений. В Югославии Эйземанн был успешным артистом и его труппа ездила с гастролями по всей Европе.


Всё изменилось, когда 6 апреля 1941 года Гитлер напал на Югославию. Уже 17 апреля страна объявила капитуляцию.
Йозеф тогда служил в армии Югославии, но отказался воевать против своих и вместе с тысячами беженцев устремился в Румынию. После, со своей семьёй, он перебрался в Вену, потеряв всё своё имущество на родине. Военные годы были тяжёлыми - развлечения не приносили денег и Йозеф стал портным. Удивительно, как ему удавалось избежать мобилизации, но только в 1945 году его принудительно отправили в ополчение, где в первом же бою его пленили французы. Вернуться к жене и двум детям ему удалось лишь спустя два года, проведённых в фильтрационном лагере.

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Йозеф стал работать закройщиком в ателье, но продумывал своё возвращение на канат. Тренировки, спорт: он натягивал между домами веревку, обувался в специальные тапочки из мягкой кожи и, прихватив балансировочный шест, "гулял" меж домов Старой Вены. Горожане были в шоке. И по-прежнему - никакой страховки, кроме крюков на концах шеста. Ими, если повезёт, можно было успеть зацепиться за трос, в случае падения.
Риск? Безусловно. Но в семье наконец-то стали появляться деньги, когда случайные зрители стали кидать канатоходцу монетки. Деньги собирали старшая дочь и сын Йозефа.
Но Эйземанн мечтал о своей довоенной славе, о гастролях по Европе (а может быть и по всему миру). Нужно было прогреметь своим представлением так, чтобы о нём заговорили не только в Вене.


Йозеф решил перейти Дунайский канал - рукав реки, текущий к историческому центру Вены. До войны это был один из лучших районов города, плюс он был с отличным обзором, что поможет собрать сотни, а то и тысячи зрителей.
Городская мэрия позволила Эйземанну протянуть через канал канат ровно на один месяц. Высота над водой - семиэтажный дом. Длина каната - 120 метров. Вот только, из-за того, что большинство зданий было разрушено во время войны, уклон троса был с перепадом высоты в три метра. Это делало трюк ещё более опасным. А на всё у Йозефа был всего-то месяц, включая тренировки, на которые он потратил всего десять дней.
5 июля 1949 года состоялось первое представление на публике. Чтобы ещё больше подогреть толпу, канатоходец сначала прошёл сам, а потом пронёс на плечах собственного 12-летнего сына. Вот настолько он не сомневался в собственном мастерстве.

На протяжении последующих десяти дней, с небольшими перерывами из-за погодных условий, Эйземанн проводил по два представления в день: утром и вечером. От 1 до 1,5 шиллингов стоили места с лучшим обзором и на каждое представление являлось несколько тысяч зрителей.
Чтобы ввести толпу в экстаз Йозеф стал показывать на канате акробатические трюки, но для его амбиций и этого было мало. Ему хотелось сделать что-то, чего не делали ни в одном цирке мира.
И он предложил пронести на собственных плечах любого, кто на это осмелится. Фотограф одной из венских газет согласился, понимая, что фотографии Вены, сделанные с плеч Эйземанна, прославят его. Уже всё было подготовлено, но полиция вмешалась в последний момент, запретив 80-килограммовому канатоходцу нести на себе человека весом чуть больше 50 кг.

Расстроенный Эйземанн решил задействовать в шоу свою дочь Розину. Девушке тогда было 16 лет и первые несколько прогулок прошли гладко, пока восторженная публика ревела и хлопала, глядя на это безумие.

17 июля 1949 года на набережных канала собралось пять тысяч человек (еще сотни сидели на крышах разрушенных домов). Погода стояла просто прекрасная - абсолютно никакого ветра, ясно и солнечно.
Эйземанн привычно прогулялся туда-обратно, по дороге изобразив, будто он падает, потеряв равновесие (это вечный трюк канатоходцев), ну а потом предложил всем желающим возможность "прокатиться" у него на плечах. Из толпы вышла Розина, сыграв, что она случайная зрительница и привычно вскочила отцу на плечи. Они прошли Дунайский канал и до финала оставалось несколько метров, когда Йозеф, переставив ногу, потерял равновесие и пошатнулся. Розину повело в сторону. Сначала вниз полетела она, а затем и Йозеф.

Скорее всего, упав в воду они могли выжить, учитывая то, что отец и дочь хорошо плавали, а спортивная подготовка помогла бы им сгруппироваться при падении. Но Йозеф и Розина рухнули не просто на каменную набережную, а ещё и на ступеньки лестницы.

Жена Йозефа прошла через колоссальный нервный срыв, а Питер, младший сын канатоходца, который видел всё произошедшее, бросился на крышу ближайшего дома, чтобы броситься вместе за сестрой и отцом. Он кричал, что хочет умереть вместе с ними.
Когда приехала скорая помощь, они были живы, но шансов у них не было. Йозеф Эйземанн, как и мечтал, оказался на первых страницах всех мировых газет. Посмертно. На прощание с отцом и дочерью пришли тысячи людей. Йозефа и Розину похоронили вместе.

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Метки: Прошлое   акробатика   артисты   интересное   история   личности   риск   цирк   
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10  комментариев
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897
FreelancerND 6 часов назад
Годы идут, а адреналиновые наркоманы всегда заканчивают одинаково. И не важно как именно, на ступеньках, упав с большой высоты, вмерзнув в лёд где-то в Гималаях, размазавшись об опору моста вместе со своим вингсьютом или чудом не упав на голову случайным прохожим при очередном бейз джампе.
Но, толку от них никакого, пусть себе убиваются, главное чтобы окружающим вреда не было.
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1k
Olufsen 4 часа назад
все кто занимается видами спорта или развлечениями с высоким шансом умереть - дебилы

все кто занимается видами спорта или развлечениями с высоким шансом умереть - дебилыПосмотреть
все кто занимается видами спорта или развлечениями с высоким шансом умереть - дебилы
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91
Артём 4 часа назад
"служил в армии Югославии, но отказался воевать против своих"(с)
Я них...я не понял.
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91
Артём Fishki_surfer 4 часа назад
По национальности он еврей.
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91
Артём Anners 2 часа назад
Он еврей, никто бы никуда его не призвал.
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Alex 6 часов назад
дол**б
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