Ушёл из жизни, забрав с собой дочь: канатоходец Йозеф Эйземанн

Йозеф стал работать закройщиком в ателье, но продумывал своё возвращение на канат. Тренировки, спорт: он натягивал между домами веревку, обувался в специальные тапочки из мягкой кожи и, прихватив балансировочный шест, "гулял" меж домов Старой Вены. Горожане были в шоке. И по-прежнему - никакой страховки, кроме крюков на концах шеста. Ими, если повезёт, можно было успеть зацепиться за трос, в случае падения.

Риск? Безусловно. Но в семье наконец-то стали появляться деньги, когда случайные зрители стали кидать канатоходцу монетки. Деньги собирали старшая дочь и сын Йозефа.

Но Эйземанн мечтал о своей довоенной славе, о гастролях по Европе (а может быть и по всему миру). Нужно было прогреметь своим представлением так, чтобы о нём заговорили не только в Вене.





Йозеф решил перейти Дунайский канал - рукав реки, текущий к историческому центру Вены. До войны это был один из лучших районов города, плюс он был с отличным обзором, что поможет собрать сотни, а то и тысячи зрителей.

Городская мэрия позволила Эйземанну протянуть через канал канат ровно на один месяц. Высота над водой - семиэтажный дом. Длина каната - 120 метров. Вот только, из-за того, что большинство зданий было разрушено во время войны, уклон троса был с перепадом высоты в три метра. Это делало трюк ещё более опасным. А на всё у Йозефа был всего-то месяц, включая тренировки, на которые он потратил всего десять дней.

5 июля 1949 года состоялось первое представление на публике. Чтобы ещё больше подогреть толпу, канатоходец сначала прошёл сам, а потом пронёс на плечах собственного 12-летнего сына. Вот настолько он не сомневался в собственном мастерстве.