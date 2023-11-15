FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1915 постов • 340 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Что за "Черкесские красавицы", которых даже показывали в цирке, как экзотическую диковинку

Что за "Черкесские красавицы", которых даже показывали в цирке, как экзотическую диковинку

Автор:
15 ноября 2023 08:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: Черкесские красавицы   девушки   красота   факты   фото   цирк   
927
10

Когда-то давным-давно, ещё в Средневековье, красота черкесских девушек гремела по всему миру. В каком-то смысле со временем это даже превратилось в устойчивый стереотип. Рабыни-черкешенки, которых увезли в Османскую империю и дальше, жившие в гаремах шахов и султанов, прославились как умницы и красавицы, что позже стало устойчивым и манящим женским образом не только на Востоке, но и на Западе.

×
×

Как же так вышло? Всё просто - у них была хорошая ...реклaмная кампания. В 1734 году Вольтер пишет:

Черкесы бедны, а дочери их красивы, и потому из своих дочерей они извлекают максимум выгоды: они поставляют красавиц в гаремы султана, персидского суфия и всех тех, кто достаточно богат для того, чтобы покупать и содержать этот драгоценный товар; они взращивают дочерей в чести и холе, дабы научить их ласкать мужчин, исполнять пляски, полные неги и сладострастия, разжигать самыми сластолюбивыми способами и средствами похоть горделивых господ, служению которым они предназначены; несчастные эти создания каждодневно твердят свой урок со своими мамашами, подобно тому как наши девочки твердят свой катехизис, ничего в нем не смысля.

Неплохо, да?

А вот и лорд Байрон в своей поэме "Дон Жуан" (1818 г.) упоминает черкешенок:

Иных ценили дорого: одна
Черкешенка, с ручательством бесспорным
Невинности, была оценена
В пятнадцать сотен долларов. Проворно
Ей цену набавляли, и цена
Росла; купец накидывал упорно,
Входя в азарт, пока не угадал,
Что сам султан девицу покупал.


Не буду дальше углубляться в эти дебри, добавлю только, что со временем их слава не угасала. Марк Твен в книге "Простаки за границей" писал, что черкешенки и грузинки до сих пор (книга написана в 1869 г.) тайно продаются в Константинополе их родителями. И да! Не забываем, что Бэла из романа Лермонтова «Герой нашего времени» тоже была черкесской красавицей.

Ну, а так причем же здесь цирк? - спросите меня вы, вспомнив про заголовок статьи. А при том, что красивых черкешенок на всех не хватит, да и гаремы в Европе были запрещены. А вот слава о красавицах с Северного Кавказа по-прежнему будоражила умы (и не только) европейских и американских мужчин.

И вот один из них решил на этом деле немного заработать. Возможно, вы уже слышали о нём. Его звали Финеас Тейлор Барнум. Этот дяденька неплохо преуспел, показывая людям других людей (с особенностями) в своём цирке/музее. По большей части, это были карлики, люди с гигантизмом и так далее. Я показывал их фото на канале, ссылка будет внизу.

Но дело в том, что Барнум, как и широкая публика, посещавшая его шоу, и сами не очень представляли себе, как выглядят настоящие черкешенки. Он попытался как-то разыскать такую звезду для своего цирка в Европе, но не смог. Тогда он просто придумал свою «Черкесскую красавицу». Да не одну.

Вот как они выглядели. Листаем галереи и удивляемся:

Ещё одна "Circassian Beauty":

Как вы уже поняли, ничего общего у этих леди ни с Кавказом, ни, уж простите, с красотой не было. С чего Барнум вдруг решил, что черкешенки непременно носят прическу в стиле "афро" - вообще непонятно.

Но все его подопечные обязательно наводили на голове такое гнездо (как утверждается, с помощью пива), у всех было экзотический псевдоним (Залумма Агра, Зоя Мелека и др.), а также красивая легенда о том, как она чудом сбежала из турецкого гарема в свободную Америку.

В остальном это были обычные американки, зарабатывающие себе на жизнь, гастролируя с цирком. Однако же, как вы понимаете, публика по очевидным причинам разочаровывалась в такой "черкесской" (типа) красоте и для привлечения внимания дамочкам пришлось разучивать всякие трюки а-ля жонглирования кинжалами, глотания шпаги, верховой езде и т.д.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Черкесские красавицы   девушки   красота   факты   фото   цирк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
banzai7 43 минуты назад
Девушки с Кауказа красивые? Да даже сами кавказцы предпочитают русских девушек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

385500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую Отечественную казахстанских солдат
В Браславском районе Республики Беларусь ищут родственников погибших в Великую...
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Что и требовалось доказать

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#Прикол#аварии#авто аварии#фильм#собака#забавно#Россия
#автомобили#животные#интересно#люди#ДТП#история#позитив#дети#Ynews#Москва
#автомир#в мире#Юмор#полиция#кино#Автовсячина#факты#улыбнуло#подборка#девушки
В США провели первую в мире пересадку целого глаза В США провели первую в мире пересадку целого глаза Как менялись стандарты женской красоты Как менялись стандарты женской красоты Женщины конца XIX века с бесконечно длинными волосами, от которых невозможно оторвать взгляд Женщины конца XIX века с бесконечно длинными волосами, от которых невозможно оторвать взгляд Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России Анастасия Янькова: самый прекрасный боец MMA в России Закулисные фото первого в СССР конкурса 1988 года Закулисные фото первого в СССР конкурса 1988 года Викторианские женщины с очень длинными волосами Викторианские женщины с очень длинными волосами

На что жалуетесь?

Вернуться