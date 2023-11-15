Что за "Черкесские красавицы", которых даже показывали в цирке, как экзотическую диковинку

Когда-то давным-давно, ещё в Средневековье, красота черкесских девушек гремела по всему миру. В каком-то смысле со временем это даже превратилось в устойчивый стереотип. Рабыни-черкешенки, которых увезли в Османскую империю и дальше, жившие в гаремах шахов и султанов, прославились как умницы и красавицы, что позже стало устойчивым и манящим женским образом не только на Востоке, но и на Западе.
Как же так вышло? Всё просто - у них была хорошая ...реклaмная кампания. В 1734 году Вольтер пишет:
Черкесы бедны, а дочери их красивы, и потому из своих дочерей они извлекают максимум выгоды: они поставляют красавиц в гаремы султана, персидского суфия и всех тех, кто достаточно богат для того, чтобы покупать и содержать этот драгоценный товар; они взращивают дочерей в чести и холе, дабы научить их ласкать мужчин, исполнять пляски, полные неги и сладострастия, разжигать самыми сластолюбивыми способами и средствами похоть горделивых господ, служению которым они предназначены; несчастные эти создания каждодневно твердят свой урок со своими мамашами, подобно тому как наши девочки твердят свой катехизис, ничего в нем не смысля.
Неплохо, да?
А вот и лорд Байрон в своей поэме "Дон Жуан" (1818 г.) упоминает черкешенок:
Иных ценили дорого: одна
Черкешенка, с ручательством бесспорным
Невинности, была оценена
В пятнадцать сотен долларов. Проворно
Ей цену набавляли, и цена
Росла; купец накидывал упорно,
Входя в азарт, пока не угадал,
Что сам султан девицу покупал.
Не буду дальше углубляться в эти дебри, добавлю только, что со временем их слава не угасала. Марк Твен в книге "Простаки за границей" писал, что черкешенки и грузинки до сих пор (книга написана в 1869 г.) тайно продаются в Константинополе их родителями. И да! Не забываем, что Бэла из романа Лермонтова «Герой нашего времени» тоже была черкесской красавицей.
Ну, а так причем же здесь цирк? - спросите меня вы, вспомнив про заголовок статьи. А при том, что красивых черкешенок на всех не хватит, да и гаремы в Европе были запрещены. А вот слава о красавицах с Северного Кавказа по-прежнему будоражила умы (и не только) европейских и американских мужчин.
И вот один из них решил на этом деле немного заработать. Возможно, вы уже слышали о нём. Его звали Финеас Тейлор Барнум. Этот дяденька неплохо преуспел, показывая людям других людей (с особенностями) в своём цирке/музее. По большей части, это были карлики, люди с гигантизмом и так далее. Я показывал их фото на канале, ссылка будет внизу.
Но дело в том, что Барнум, как и широкая публика, посещавшая его шоу, и сами не очень представляли себе, как выглядят настоящие черкешенки. Он попытался как-то разыскать такую звезду для своего цирка в Европе, но не смог. Тогда он просто придумал свою «Черкесскую красавицу». Да не одну.
Вот как они выглядели. Листаем галереи и удивляемся:
Ещё одна "Circassian Beauty":
Как вы уже поняли, ничего общего у этих леди ни с Кавказом, ни, уж простите, с красотой не было. С чего Барнум вдруг решил, что черкешенки непременно носят прическу в стиле "афро" - вообще непонятно.
Но все его подопечные обязательно наводили на голове такое гнездо (как утверждается, с помощью пива), у всех было экзотический псевдоним (Залумма Агра, Зоя Мелека и др.), а также красивая легенда о том, как она чудом сбежала из турецкого гарема в свободную Америку.
В остальном это были обычные американки, зарабатывающие себе на жизнь, гастролируя с цирком. Однако же, как вы понимаете, публика по очевидным причинам разочаровывалась в такой "черкесской" (типа) красоте и для привлечения внимания дамочкам пришлось разучивать всякие трюки а-ля жонглирования кинжалами, глотания шпаги, верховой езде и т.д.
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