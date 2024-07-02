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Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Стерлитамаке

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Стерлитамаке

Автор:
02 июля 2024 11:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   ГАЗ   МЧС   Многоквартирный дом   Стерлитамаке   взрыв   
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По предварительным данным, есть пострадавшие.

Мощный взрыв газа повредил как минимум четыре квартиры в башкирском Стерлитамаке. По данным СМИ, взрыв произошёл во время ремонтных работ. По неподтверждённой информации, серьёзно пострадал газовщик — ему оторвало руку.

Как рассказала местная жительница, она почувствовала запах газа и позвонила в управляющую компанию. Пришёл газовик, начал искать утечку и в какой-то момент раздался взрыв.


"Газовик, видать, одарённый попался. В общем, залез куда-то, не знаю, или ничего-то не перекрыл", — рассказала женщина.

По данным местных СМИ, погиб один человек, ещё семь жителей, включая двух детей, пострадали. На месте работают оперативные службы, людей из дома эвакуировали.

В администрации города сообщили, что взрыв произошёл во время ремонта газового оборудования на втором этаже многоквартирного дома.

"На втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом", — говорится в сообщении администрации.

Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   ГАЗ   МЧС   Многоквартирный дом   Стерлитамаке   взрыв   
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3  комментария
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12k
vasilykopkov 45 минут назад
Слава богу, дом не сложился.
ЕМНИП, должен был сначала перекрыть общедомовой газ, потом проветрить помещение, а уже потом лезть к котлу.
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11k
Trenzel2003 37 минут назад
Газовщик фонарик посеял. По этому решил подсветить спичками.
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14k
Том Сойер 2 часа назад
ТБ написана сотнями смертей и сотнями литрами крови....
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Burzum
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  • 2207 постов (2216 в горячем)
Лесник
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