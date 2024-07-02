Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Стерлитамаке

По предварительным данным, есть пострадавшие.
Мощный взрыв газа повредил как минимум четыре квартиры в башкирском Стерлитамаке. По данным СМИ, взрыв произошёл во время ремонтных работ. По неподтверждённой информации, серьёзно пострадал газовщик — ему оторвало руку.
Как рассказала местная жительница, она почувствовала запах газа и позвонила в управляющую компанию. Пришёл газовик, начал искать утечку и в какой-то момент раздался взрыв.
"Газовик, видать, одарённый попался. В общем, залез куда-то, не знаю, или ничего-то не перекрыл", — рассказала женщина.
По данным местных СМИ, погиб один человек, ещё семь жителей, включая двух детей, пострадали. На месте работают оперативные службы, людей из дома эвакуировали.
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В администрации города сообщили, что взрыв произошёл во время ремонта газового оборудования на втором этаже многоквартирного дома.
"На втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв при неосторожном обращении с бытовым газом", — говорится в сообщении администрации.
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ЕМНИП, должен был сначала перекрыть общедомовой газ, потом проветрить помещение, а уже потом лезть к котлу.