Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Стерлитамаке

Мощный взрыв газа повредил как минимум четыре квартиры в башкирском Стерлитамаке. По данным СМИ, взрыв произошёл во время ремонтных работ. По неподтверждённой информации, серьёзно пострадал газовщик — ему оторвало руку.



Как рассказала местная жительница, она почувствовала запах газа и позвонила в управляющую компанию. Пришёл газовик, начал искать утечку и в какой-то момент раздался взрыв.



