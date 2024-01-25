Взрыв газового баллона обрушил насосную станцию в Оренбургской области

В Новотроицке Оренбургской области произошёл мощный взрыв на канализационно-насосной станции. Здание получило серьёзные повреждения и частично обрушилось. Под завалами находятся рабочие. Уже известно, что одного человека извлекли без признаков жизни, ещё один мужчина скончался в больнице.

По предварительным данным, причиной частичного обрушения насосной канализационной станции стал взрыв газового баллона, принадлежащего подрядной организации, которая проводила там ремонтные работы.