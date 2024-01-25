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Взрыв газового баллона обрушил насосную станцию в Оренбургской области

Взрыв газового баллона обрушил насосную станцию в Оренбургской области

Автор:
25 января 2024 11:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Новотроицк   взрыв   газовый баллон   насосная станция   пострадавшие   
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К сожалению, без пострадавших не обошлось.

В Новотроицке Оренбургской области произошёл мощный взрыв на канализационно-насосной станции. Здание получило серьёзные повреждения и частично обрушилось. Под завалами находятся рабочие. Уже известно, что одного человека извлекли без признаков жизни, ещё один мужчина скончался в больнице.


По предварительным данным, причиной частичного обрушения насосной канализационной станции стал взрыв газового баллона, принадлежащего подрядной организации, которая проводила там ремонтные работы.

Сообщается, что двое пострадавших увезли в больницу, ещё шестеро находятся под завалами в подвальном помещении. МЧС сообщает, что с ними удалось установить связь и им ничего не угрожает.


Власти Новотроицка ввели режим ЧС муниципального характера. На месте работают спасатели, полиция и медики скорой помощи. Отмечается, что все остальные системы ЖКЖ Новотроицка работают в штатном режиме.

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Метки: Видео   МЧС   Новотроицк   взрыв   газовый баллон   насосная станция   пострадавшие   
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9  комментариев
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АнтонПолднев Час назад
Баллон не может взорваться самопроизвольно. Подождём конечно официальных комментариев, могу предположить, что газ в баллоне грели открытым огнём, чтобы он горел. Ибо в мороз он имеет свойство замерзать. Оставили работяги баллон на ночь на улице, утром пришли он гореть не хочет, а работать надо. Ну и решили подогреть. Способ известный.
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