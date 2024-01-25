Взрыв газового баллона обрушил насосную станцию в Оренбургской области

К сожалению, без пострадавших не обошлось.
В Новотроицке Оренбургской области произошёл мощный взрыв на канализационно-насосной станции. Здание получило серьёзные повреждения и частично обрушилось. Под завалами находятся рабочие. Уже известно, что одного человека извлекли без признаков жизни, ещё один мужчина скончался в больнице.
По предварительным данным, причиной частичного обрушения насосной канализационной станции стал взрыв газового баллона, принадлежащего подрядной организации, которая проводила там ремонтные работы.
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Сообщается, что двое пострадавших увезли в больницу, ещё шестеро находятся под завалами в подвальном помещении. МЧС сообщает, что с ними удалось установить связь и им ничего не угрожает.
Власти Новотроицка ввели режим ЧС муниципального характера. На месте работают спасатели, полиция и медики скорой помощи. Отмечается, что все остальные системы ЖКЖ Новотроицка работают в штатном режиме.
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