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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1189 постов • 50 подписчиков подписаться
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В Ингушетии частный дом в прямом смысле взлетел на воздух из-за взрыва газа

В Ингушетии частный дом в прямом смысле взлетел на воздух из-за взрыва газа

Автор:
07 февраля 2024 13:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ГАЗ   ЧП   взрыв   дом   ингушетия   крыша   
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В Ингушетии найдены люди, родившиеся в рубашке — в небольшом поселении буквально взлетел дом (как минимум, его крыша), но люди, находившиеся внутри, получили лишь травмы — сейчас они в больнице.

На кадрах видно, как в один момент крыша дома просто взлетает. Предварительная причина случившегося — взрыв газа.

Также вынесло и стекла и двери, но фундамент и стены оказались построены добротно — видимо, им и землетрясение не помеха.

Источник:

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Метки: Видео   ГАЗ   ЧП   взрыв   дом   ингушетия   крыша   
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31  комментарий
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8k
Tamdima 4 часа назад
Может стены и ничего, крыша отработала и окна большие. Перекроют крышу ... и дальше газ воровать
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15k
Объект реальности Час назад
Срывная кровля, так на промышленных объектах делают, чтобы взрывная волна вверх ушла а стены целые остались.
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7k
Евгений Д Час назад
1 сек полет нормальный.
А они официально к газу подключены ?? Или тырят ??
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8
Роман ___ 2 часа назад
чердак.
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67
Richard 2 часа назад
Будьте осторожны, не тырьте газ.
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20k
anpetrof 2 часа назад
Прямо старт космической ракеты! Теперь все жильцы - космонавты.
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8k
evenSeven 3 часа назад
У нас в деревне ходила байка, что повадился кто-то дрова воровать. И одного мужичка так это достало, что он засунул шашку в одно из поленьев. В итоге уже ближе к весне нашли вора. По отправленной в полет печной трубе.
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4k
просто Дмитрий 3 часа назад
А подключение "законное"или "левое"?
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35k
Fat Lynx 3 часа назад
- Хочу посмотреть как у него крышу снесет...
- Ни слова больше!
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10k
Алексей 3 часа назад
Гороховый суп и курение
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8k
Vladimir 3 часа назад
Хрен с ним с домом, где такую же машину как на видео купить?
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4k
Pill 3 часа назад
Полагаю, что без доморощенных самоделкиных не обошлось.
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1k
Виталий 3 часа назад
Легкосбрасываемые конструкции отработали
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 3 часа назад
Тут дело такое ...за газ нужно платить!
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6k
Трям 3 часа назад
Да шош такое! Апять мимо...
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6k
livaneth 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
рулон обоев 3 часа назад
говорят они там вообще не платят за газ
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242
Jangalop рулон обоев 3 часа назад
Некоторые пишут про воровство газа.
Прошу пояснить, как газ воруют и как это может быть связано с взрывом.
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11k
Борис Карабанов 4 часа назад
Знатный "хлопОк". У газовоздушной смеси бризантность никакая, а потому "где тонко, там и рвётся". Было бы бризантное ВВ с той же энергией, то картина была бы несколько иной.
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7k
Alex 4 часа назад
"Поехали"
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7k
Alex 4 часа назад
Сначала газ воруют, потом взрываются, дол**бы...
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