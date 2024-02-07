В Ингушетии частный дом в прямом смысле взлетел на воздух из-за взрыва газа

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В Ингушетии найдены люди, родившиеся в рубашке — в небольшом поселении буквально взлетел дом (как минимум, его крыша), но люди, находившиеся внутри, получили лишь травмы — сейчас они в больнице.
На кадрах видно, как в один момент крыша дома просто взлетает. Предварительная причина случившегося — взрыв газа.
Также вынесло и стекла и двери, но фундамент и стены оказались построены добротно — видимо, им и землетрясение не помеха.
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А они официально к газу подключены ?? Или тырят ??
- Ни слова больше!
Прошу пояснить, как газ воруют и как это может быть связано с взрывом.
Плюсы: знатно экономят;
Минусы: периодически надо перестраивать хоромы.