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Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео

Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео

Автор:
20 января 2023 14:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   Лукоянов   МЧС   взрыв   видео   ломбард   
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Погибших, к счастью, нет.

Сегодня утром в городе Лукоянов Нижегородской области в одном из нежилых домов прогремел мощный взрыв, практически полностью уничтожив строение.

Как сообщают местные издания, аварийный дом давно был расселён, но в нём продолжал работать ломбард, владелец, которого, очевидно, экономил на аренде. По предварительным данным, рванул газовый котёл, который был установлен в "офисе" ростовщиков. По данным МЧС, пострадали два человека, находившиеся здании на момент взрыва.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал прокурор Лукояновского района, сообщили СМИ. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.

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Метки: ГАЗ   Лукоянов   МЧС   взрыв   видео   ломбард   
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10  комментариев
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10k
Oleg 48 минут назад
херасе газовый котел в доме под снос... или газовый котёл, работающий от газового баллона?
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29k
Григорий Полчаса назад
Не по фен-шую ростовщиков наказали.
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2k
SHAGREEN Час назад
Золотой дождь.
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10k
Shtoppi Час назад
Кто у них там камеру в/н устанавливал?
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478
Чудак Час назад
Владелец ломбарда теперь потребует премию за участие в сносе дома. А если без сарказма - хорошо, что живы все.
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42k
Мойша 2 часа назад
А тот, кто шел у дома как?
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