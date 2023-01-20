Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео

Как сообщают местные издания, аварийный дом давно был расселён, но в нём продолжал работать ломбард, владелец, которого, очевидно, экономил на аренде. По предварительным данным, рванул газовый котёл, который был установлен в "офисе" ростовщиков. По данным МЧС, пострадали два человека, находившиеся здании на момент взрыва.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал прокурор Лукояновского района, сообщили СМИ. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.