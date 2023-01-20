Момент взрыва газа в ломбарде под Нижним Новгородом попал на видео

Погибших, к счастью, нет.
Сегодня утром в городе Лукоянов Нижегородской области в одном из нежилых домов прогремел мощный взрыв, практически полностью уничтожив строение.
Момент взрыва попал на камеру наружного наблюдения
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Как сообщают местные издания, аварийный дом давно был расселён, но в нём продолжал работать ломбард, владелец, которого, очевидно, экономил на аренде. По предварительным данным, рванул газовый котёл, который был установлен в "офисе" ростовщиков. По данным МЧС, пострадали два человека, находившиеся здании на момент взрыва.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехал прокурор Лукояновского района, сообщили СМИ. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.
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