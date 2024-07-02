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10 изюминок внешнего вида малых народов со всего мира

10 изюминок внешнего вида малых народов со всего мира

Автор:
02 июля 2024 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   внешность   люди   малый народ   племена   фото   экстравагантность   
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Кажется, что мы уже всё знаем про традиционные наряды и обычаи народов мира. Килт, кимоно, кокошник — всем известно об их назначении. Но наша планета населена куда меньшими народами с более интересными и диковинными элементами внешнего вида.

Многое зависит от той местности, которую населяют эти люди, многое зависит от истории завоеваний, которые вынудили их изобрести необычные украшения. И они покажутся обычному человеку чересчур экстравагантными. Мы собрали 10 «модных» образов со всего мира.

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Народ Апатани живёт на Северо-Востоке Индии. Пробки в носу этих женщин — мера защиты от нападений со стороны мужского населения соседних племён, т.е. намеренное обезображивание.

Кочевой народ Дрокпа обитает на границе Индии и Пакистана. Они отличаются высоким ростом, широким разрезом глаз и своей культурой наряда. Они носят пышные животные шкуры и головные уборы, которые показывают степень их благосостояния: чем больше украшений, и чем они богаче, тем привилегированней положение мужчины или женщины в общине. Также в наряде используют физалис как защиту от демонов.

Мурси — этническая группа Эфиопии недалеко от Южного Судана. Тарелки в губах женщин — аксессуар, смысл которого точно не ясен исследователям. Но существует три версии: защита от колонизаторов, показатель социального статуса и показатель выкупа, который отдал за эту женщину муж.

Одно из племён городка Гороко (Папуа-Новая Гвинея) в праздничные дни украшает себя всевозможными цветными материалами. В их среде очень ценятся перья райских птиц и попугаев, а самым ценным украшением считается ожерелье из ракушек. Можно заметить, как изящны и продуманны их головные уборы. Такой шикарный праздничный наряд могут позволить себе только самые здоровые и богатые в племени.

Племя Каро в отличие от некоторых других племён и народов по части украшения тела гуманнее остальных. Они ежедневно наносят особые рисунки белым мелом и цветной охрой, которые зависят от намерений человека и настроения: это может быть имитация окраса животного, отпечатки ладоней и многое другое.

Белый цвет Асаро Мудмен (Грязевые люди Асаро) означает смерть. Дело в том, что на территории Папуа-Новой Гвинеи очень много враждующих племён. Эти ребята нашли способ запугать своего противника до смерти.

Женщины племени Чин (на границе Мьянмы) издревле наносили себе татуировки на лицо (сейчас эта практика отменена законом) для защиты от похищений. В кругу своего племени такой рисунок считается красивым, а также имеет сакральное значение — помощь потусторонних сил, особенно при родах. Растянутые мочки ушей позволяют украсить внешний вид женщины.

За забавным названием этого индейского племени (Чичимека) скрывается воинственный дух и история. Их атрибуты — минимум одежды, но много перьев, черепов животных и шкур.

И женщины, и мужчины племени Химба покрывают свои тела и волосы смесью из охры, жира, пепла и глины, чтобы защититься от солнца. Но их причёски также служат показателем статуса. Такие косы девушкам заплетают только после созревания, а замужним положено вплетать в них украшения, в том числе из звериной кожи.

Ка-матэ — экспрессивный танец, который призван показать противнику, как тот будет выглядеть при поражении. Танец сопровождается не только яркой мимикой, но и топаньем и громкими звуками. Зрелище впечатляющее!


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Метки: в мире   внешность   люди   малый народ   племена   фото   экстравагантность   
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Евгений Бобр 4 минуты назад
Вот, забыли)
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3059 постов (2972 в горячем)

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