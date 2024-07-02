10 изюминок внешнего вида малых народов со всего мира

Кочевой народ Дрокпа обитает на границе Индии и Пакистана. Они отличаются высоким ростом, широким разрезом глаз и своей культурой наряда. Они носят пышные животные шкуры и головные уборы, которые показывают степень их благосостояния: чем больше украшений, и чем они богаче, тем привилегированней положение мужчины или женщины в общине. Также в наряде используют физалис как защиту от демонов.