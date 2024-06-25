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Удивительное преображение: женщина сбросила почти 70 кг и стала королевой красоты

Удивительное преображение: женщина сбросила почти 70 кг и стала королевой красоты

Автор:
25 июня 2024 08:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   внешность   конкурс красоты   красотка   люди   похудение   сила воли   фигура   фото   
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Крупные размеры Эффи Мерфи помешали ей отправиться в путешествие по миру вместе с семьей. Правительство одной из стран отказало ей в визе, сочтя путешествие с ее весом "риском для здоровья".

37-летняя Эффи Мерфи из Ирландии похудела почти на 70 килограммов после операции по удалению желудочного рукава и завоевала множество титулов на конкурсах красоты.


Женщина рассказала, что раньше ее называли "толстой подругой", но теперь, после похудения, она стала настоящей красоткой. Эффи удалось добиться потери веса после того, как три года назад она решилась на операцию по удалению желудочного рукава. Теперь она демонстрирует свои достоинства и заняла второе место на конкурсе красоты в Лас-Вегасе (США).

Рассказывая о своей борьбе с лишним весом, девушка призналась, что когда-то ее пристрастие к еде было "сумасшедшим", а в рационе присутствовали жирные блюда и напитки, в которых было много сахара.

"Я могла сесть и съесть два блюда на вынос каждый день, с кучей перекусов между ними, и, возможно выпить, четыре литра газировки в день. У меня было сильное ожирение", — рассказала она.

Ее крупные размеры даже помешали ей отправиться в путешествие по миру вместе с детьми и бывшим мужем: правительство Новой Зеландии отказало ей в визе из-за ее лишнего веса, сочтя путешествие "риском для здоровья". У Эффи был жесткий трехмесячный срок для повторной подачи заявления и она приступила к "диете Шейка" и в кратчайшие сроки сбросила 19 кг, обеспечив себе разрешение на проезд. Однако не все было так гладко: ее брак рухнул, а депрессия заставила ее снова набирать килограммы и даже больше прежнего.

В июне 2019 года Эффи решилась и легла под нож в Турции для проведения операции по удалению желудочного рукава, в ходе которой ей удалили 90 % желудка. Операция обошлась ей в 2 550 фунтов стерлингов (280 тысяч рублей).

"Было страшно, но это лучшее, что я когда-либо делала, и я бы сделала это снова и снова. Онако вы должны быть морально готовы к этому, потому что это огромные перемены. Дело не только в вашем внешнем виде, но и в том, как все вокруг вас реагируют на новую вас. Люди так привыкли к тому, что вы — смешная толстая подруга, что перемены могут пробудить в них неуверенность в себе, ведь они видят, что у вас все хорошо. Это непросто", — сказала она.


Несмотря на трудности, Эффи нравится ее изменившаяся жизнь. Она полна сил и теперь может отдыхать со своими детьми Эйслингом, Сианом и Олли, гулять по пляжу и надевать носки — задача, которая раньше была для нее непосильной. Кроме того, она стала суперзвездой конкурсов красоты, получив титулы "Миссис Ирландия 2017" и "Миссис International Curve 2018", и даже заняла второе место на конкурсе Regency International Pageant в Лас-Вегасе.

Издание отмечает, что после хирургического вмешательства пациенты обычно соблюдают строгую диету и режим физических упражнений, чтобы способствовать потере веса и обеспечить надлежащее заживление. Диета обычно состоит из жидкости и пюреобразной пищи в течение нескольких недель, после чего в рацион постепенно добавляется твердая еда.

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Метки: в мире   внешность   конкурс красоты   красотка   люди   похудение   сила воли   фигура   фото   
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4  комментария
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4k
Ультратрахуил 39 минут назад
А из отвисшей кожи, ей палёного Луи Витона нашили?

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7k
livaneth 40 минут назад
Эта операция помогает не всём.
Некоторые продолжают жрать и не худеют. Просто вместо того, чтобы один раз сесть и нажраться жуют постоянно, 24 часа в сутки.
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3k
просто программист 41 минуту назад
Ну и молодец) главное потом не сорваться
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99k
Доктор Джонс 41 минуту назад
А потом она ещё и новую кожаную мебель заказала в Турции:
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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