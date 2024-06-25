Удивительное преображение: женщина сбросила почти 70 кг и стала королевой красоты

37-летняя Эффи Мерфи из Ирландии похудела почти на 70 килограммов после операции по удалению желудочного рукава и завоевала множество титулов на конкурсах красоты.

Женщина рассказала, что раньше ее называли "толстой подругой", но теперь, после похудения, она стала настоящей красоткой. Эффи удалось добиться потери веса после того, как три года назад она решилась на операцию по удалению желудочного рукава. Теперь она демонстрирует свои достоинства и заняла второе место на конкурсе красоты в Лас-Вегасе (США).